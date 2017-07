A continuación, sigue un comunicado de algunos grupos anarquistas insurreccionales en México acerca de las ya detestables ITS (Individualistas Tendiendo a lo Salvaje) y de otras siglas bajo las cuales se expresó en México principalmente (aunque no sólo) la execrable tendencia autodenominada “eco-extremista”, la cual fue objeto de nuevas críticas tras confirmar su papel reaccionario recientemente con un comunicado donde se adjudicaban varios asesinatos por el mero hecho de ser seres humanos, ya que estos misántropos de pacotilla continúan reivindicando asesinatos aleatorios y feminicidios que, probablemente, no han cometido (como apuntaba la crítica realizada a esos grupos por el blog anarquista norteamericano It’s Going Down! y que yo traduje y publiqué en este blog, es curioso que nadie les haga cobertura salvo la prensa burguesa y que además, nunca aporten detalles de sus acciones, muchas de las cuales, por otro lado, resultan curiosamente “fallidas”) mientras siguen sin suicidarse, el cual sería, probablemente, el único acto coherente con su filosofía del berrinche.

El comunicado fue recibido en el correo electrónico del blog.

ITS o la retórica de la decadencia

(Pronunciamiento conjunto)

“El tigre, en su invicta andadura, acumula el recuerdo y las huellas del camino recorrido para reafirmarlo tozudamente en esa libertad irrestricta que no asegura alimento pero que omite a priori cualquier posibilidad de degenerar en rebaño o de asentir el pastoreo. Indómito e irreductible, confronta a los enemigos más tenaces. Para ello esgrime sus instintos, aprovechando su portentosa visión nocturna, su prodigioso olfato y su afinado oído. En su ataque certero: desfigura, desgarra, mata y muere, para renacer indomable y fiero. Nada escapa a este devenir y a él están expuestos los cazadores más temerarios y los domadores más tenaces, los veterinarios y los cirqueros, las tabernas y los altares, las costumbres y las leyes, los sistemas de pensamiento y las instituciones políticas. Todo es zarandeado, desgarrado o eliminado en este movimiento del que sólo la imaginación puede barruntar un principio pero del que nada ni nadie está en condiciones de descifrar sus objetivos y su final. (…) El anarquismo, concebido no como una realización ineludible sino como tensión permanente encarnada en una configuración abierta de pensamiento y acción, es también un tigre, indomable y fiero, afectado de cabo a rabo por su caprichosa andadura en libertad.”

– Gustavo Rodríguez

“Todo lo que podamos identificar como elementos negativos al interior de nuestro “espacio”, también es responsabilidad de cada unx de nosotrxs contribuir a eliminarlos. La burocracia, la hegemonía, las jerarquías informales, las intrigas, las falsas amistades y lxs falsxs `compañerxs´ apuñalándonos la espalda, han existido desde los albores del denominado movimiento anarquista, porque son parte intrínseca del factor humano y de nuestras contradicciones que constantemente surgen y se mantienen en conflicto unas con otras. Todas estas patologías se deben a actitudes que no pertenecen propiamente a una tendencia anarquista particular sino que están presentes en todas, y mientras no sean tratadas como lo que realmente son, las vamos a encontrar frente a nosotrxs una y otra vez”.

– Conspiración de Células del Fuego/Célula de Violencia Metropolitana

A lxs compañerxs afines en la región mexicana y el mundo, a lxs incendiarixs y refractarixs del planeta, a lxs internacionalistas comprometidxs con una nueva coordinación de la informalidad anárquica:

Hace exactamente 5 años y siete meses firmamos un “comunicado conjunto” a petición de un compañero por el que sentimos gran afecto y un ganado respeto. Aquel texto llevó por título “2º Pronunciamiento Conjunto de los Grupos Anarquistas Insurreccionales y Eco-anarquistas”. Era un escrito incuestionablemente necesario dado el contexto en el que fue redactado y así lo aclarábamos desde los primeros renglones:

“La coordinación de la lucha refractaria se concreta y se extiende por todo el mundo. El fuego y la explosión anárquica dejan huella y despiertan la consciencia libertaria. Desde Santiago de Chile a México DF, se ilumina la noche ácrata con gasolina y pólvora en solidaridad con nuestrxs compañerxs secuestradxs. Montevideo, Lima y Portland, se suman al incendio anárquico. En Grecia, en Alemania, en Italia y en Argentina, se escucha el sonoro rugir de la dinamita. El fuego se propaga desde Rusia hasta Indonesia. La condena de los Estados es unánime sin importar el color ideológico de los gobiernos de turno. Las cárceles del mundo mantienen de rehenes a nuestrxs hermanxs de lucha. Con este panorama y ante la extensión de la lucha anárquica eran de esperarse los ataques y las calumnias por parte de los oportunistas a la izquierda del Capital. Liberales izquierdistas y pestilentes bolches cierran con beso de lengua sus asquerosas alianzas en búsqueda del Poder y lxs anarquistas amenazamos nuevamente con aguarles la fiesta; por eso nos señalan como el “enemigo público número uno” y apresuran su embestida. Para estos fines no tienen el menor escrúpulo en hacerle los mandados al Estado y se ofrecen como policías voluntarios. A fin de cuentas ellxs no luchan por destruir el sistema de dominación sino por transformarlo”.

En aquella ocasión, alzábamos al unísono nuestra voz contra la escoria oportunista de “Saboteamos.Info”, “Noticias de la Rebelión” y Carolina Saldaña, en defensa de Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (ITS). Le salíamos al paso a la verborrea izquierdista que intentaba presentar, a través de sus comunicados y documentales en pro de la “investigación periodística”, a lxs impulsores de la nueva insurrección anárquica y del eco-anarquismo anticivilización como “agentes del gobierno” y “distractor de la población para amedrentar y caracterizar a las expresiones antisistémicas” (Sic.).

Entonces, dejábamos saber de manera pública y enérgica que:

“Con lxs compañerxs de ITS podremos tener diferencias teóricas y las discutimos (polemizando siempre de manera fraterna en un constante intento de actualización de las ideas y por la construcción de una crítica unitaria sintonizada a la realidad de la lucha anarquista) pero nunca hemos discrepado por los métodos utilizados, entendiendo la violencia antiautoritaria y la propaganda por los hechos como prácticas válidas acordes con nuestros principios éticos.”

A pesar de que las ITS eran uno de los pocos agrupamientos con los que no nos coordinábamos directamente a la hora de emprender acciones conjuntas, irrumpíamos solidariamente en su defensa, de la misma manera que algunxs de lxs compañerxs que integraban nuestros grupos de afinidad les hicieron llegar recursos monetarios para solventar dificultades específicas en el momento que lo solicitaron. Esa ha sido (y es) la base de la coordinación práctica entre el nuevo insurreccionalismo anárquico y el eco-anarquismo. Entendiendo la solidaridad como una práctica inseparable de nuestro quehacer anárquico. La solidaridad directa cimenta afinidades y consolida lazos, por ello es parte fundamental de la ofensiva por la liberación total.

Sin embargo, si bien nuestra opinión sobre toda esta mierda izquierdista/populista (léase “Saboteamos.Info”, “Noticias de la Rebelión” y demás cagatintas satélites) no ha cambiado en nada sino que, por el contrario, la hemos reafirmado y agravado con el transcurrir de estos años, hoy es indispensable dejar constancia escrita de nuestro posicionamiento frente a la decadencia delirante de las Individualidades Tendiendo a lo Salvaje (Reacción Salvaje o Grupo Indiscriminado Tendiendo a lo Salvaje o, Mafia Eco-Extremista o, como quiera que se llamen ahora estos descerebrados eco-fascistas sedientos de publicidad en los medios de alienación masiva).

Como señalan nuestrxs afines griegxs de la Célula de Violencia Metropolitana de la Conspiración de Células del Fuego: “Todo lo que podamos identificar como elementos negativos al interior de nuestro `espacio´, también es responsabilidad de cada unx de nosotrxs contribuir a eliminarlos”.

Como apuntan en su texto Variables Caóticas nuestrxs compañerxs griegxs: “La burocracia, la hegemonía, las jerarquías informales, las intrigas, las falsas amistades y lxs falsxs `compañerxs´ apuñalándonos la espalda, han existido desde los albores del denominado movimiento anarquista, porque son parte intrínseca del factor humano y de nuestras contradicciones que constantemente surgen y se mantienen en conflicto unas con otras. Todas estas patologías se deben a actitudes que no pertenecen propiamente a una tendencia anarquista particular sino que están presentes en todas, y mientras no sean tratadas como lo que realmente son, las vamos a encontrar frente a nosotrxs una y otra vez”.

Ese es el caso de estxs orates desastradxs. Fruto axiomático de esta pinche civilización que dicen querer destruir. Sólo en las entrañas más profundas de esta podredumbre pueden manifestarse semejantes conductas decadentes. Es en las cloacas de esta sociedad donde se nutren estas patologías y toma cuerpo la más delirante retórica fascistoide. Ahí es donde se constituyen estas deformaciones y las ansias protagónicas irreprimibles les lanzan a los reflectores. Sus raíces no son otras que el estiércol nauseabundo de la disfuncionalidad social. Después de una triste infancia y una frustrada adolescencia, acosadxs por el bullying desde la cuna y traumadxs desde sus ancestros, comienzan a canalizar sus frustraciones y todo el odio a sí mismo acumulado lo proyectan sin mediaciones éticas. Eso son las Individualidades Tendiendo a lo Salvaje. Su discurso misógino y su actuación autoritaria son la resultante.

Afirmar que Individualidades Tendiendo a lo Salvaje emprendió “un particular camino propio apartándose de los planteamientos ecoanarquistas originales y guardando distancia de las etiquetas sin renunciar del todo a cierto aire de familia” como aseveró el compañero Gustavo Rodríguez en su libro ¡Qué se ilumine la noche! (2013); hoy, a la distancia, nos parece un desatino monumental. Desde luego, la falta de cualidades adivinatorias no demerita la amplia labor teórica ni la práctica consecuente del compa, sin embargo, consideramos que es momento de hacer ciertas puntualizaciones: ITS emprendió un camino totalmente opuesto a los principios fundamentales de la Anarquía, apartándose de la ética de la libertad y de la crítica radical del poder; renunciando no sólo al “aire de familia” sino a todo lo que nos enaltece como anarquistas, asumiendo un autoritarismo convulsivo que, más allá de su mitomanía congénita y sus ridículos e ininteligibles comunicados asumiendo la responsabilidad de asesinatos y feminicidios ajenos, pone de manifiesto su decadencia protofascista .

Empero, esta certera conclusión no es la única que circula en nuestro “espacio”. Los cobardes rumores y los murmullos asustadizos de lxs anarco-legalistas (léase anarco-federadxs, anarco-zapaterxs, anarcopacifistas y otras tribus tendientes a la pose, el inmovilismo, la organización ficticia y la paulatina evolución de las especies) apuntan con voz entrecortada a adjudicarle todo este desatino al informalismo anárquico y se apresuran a sentenciar el fin de esta tendencia. Impugnan el auge y desarrollo de la tendencia informal anarquista arguyendo la supuesta “desaparición de los grupos de afinidad” y su “descomposición” y “desarticulación definitiva provocada por peleas internas y disputas interpersonales”, lo que (según su limitada visión y su ausencia de reflexión) ha motivado inexorablemente la evaporación de los grupos y el fin de la guerra anárquica.

Su miopía crónica no les permite visualizar más allá de sus mocosas narices. Muchos de los grupos de afinidad involucrados en el accionar anárquico se han autodisuelto y se han vuelto a articular bajo otra denominación o sin hacer referencia a apelativo alguno. Varixs de sus ex-integrantes han preferido reafirmar su individualismo y han asumido la astucia del/la lobx solitarix. Otros agrupamientos hemos abandonando definitivamente las siglas, las reivindicaciones inútiles y la propaganda firmada, sin renunciar al fuego y la dinamita, a la expropiación, al sabotaje, a las ejecuciones de placas, orejas y madrinas y, a las puntuales represalias contra personerxs del sistema de dominación.

Tras casi 5 años de permanencia, en noviembre de 2013, las Células Autónomas de la Revolución Inmediata-Práxedes G. Guerrero (CARI-PGG) se disolvieron como grupo; la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón, tras un largo debate en diciembre de 2013, decidiría continuar su accionar en total anonimato; en enero de 2014 Acción Anarquista Anónima (AAA) también se auto-disolvería en Mexicali. De igual forma, en enero de ese año, concluían como grupo la Conspiración de las Células de Fuego. Lo que en ningún caso significó la permanente inmovilidad de sus ex-integrantes, mucho menos el fin de la guerra anárquica contra toda autoridad.

Ofuscadxs en la obsesiva organizacionitis, lxs anarco-legalistas no entienden (ni entenderán nunca) las propuestas y la metodología del informalismo anárquico. Las discusiones, las “disputas interpersonales” y hasta las “peleas internas”, son parte intrínseca del desarrollo natural de la informalidad y lejos de ser una incapacidad paralizante, son una fuente inagotable de proliferación de grupos de afinidad y una motivación maravillosa para la extensión de la guerra anárquica.

Los grupos de afinidad no son el club de Toby, no se basan en la relación afectiva de sus miembrxs, no se establecen a partir de relaciones amorosas. Un grupo de afinidad se funda en el conocimiento mutuo, en la profundización de la teoría y la práctica, en la experimentación conjunta, en la convivencia cotidiana. Se consolida entre cinco o quince personas máximo. Una vez que comienza a crecer se presentan las dificultades y es justo el momento de crear un nuevo grupo.

Por su parte, la organización informal como bien anuncia, es ante todo INFORMAL. Por lo que es necesariamente efímera y nunca se consolida como ORGANIZACIÓN en sí. Solo se articula con la intención de alcanzar objetivos específicos nucleando a diferentes grupos de afinidad que por sí solos no hubiesen podido coordinar un ataque contundente o una campaña de solidaridad directa. Una vez logrados sus objetivos la organización informal se autodisuelve para rearticularse nuevamente cuando sea necesario.

En apariencias, esta metodología a todos luces práctica y consecuente con nuestros principios, resulta incomprensible para lxs amantes de la organización ficticia .

Sobre el pretendido declive de la tendencia informal anarquista y la supuesta “desaparición de los grupos de afinidad” solo basta echarle un vistazo a los portales de difusión anarquista para corroborar el surgimiento a lo largo y ancho de la región mexicana de una nueva generación de agrupamientos informales que se han unido al accionar anárquico dándole continuidad y larga vida a la tendencia. Solo por mencionar un par de ejemplos, vale resaltar la conflictividad antisistémica de las compañeras del Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria y el Grupo Autónomo de Sabotaje Salvador Olmos García. Sin duda, tendremos mucho que reflexionar sobre metodología y sobre el objetivo de la guerra anárquica. Habrá que intercambiar ideas y prácticas y enriquecer la praxis encaminando nuestros pasos hacia el afianzamiento de un nuevo paradigma anárquico que responda a las particularidades de la guerra contra la dominación en el siglo XXI. Y, desde luego, es probable que tengamos nuevas discusiones, disputas interpersonales y hasta peleas, pero estamos segurxs que estos “contratiempos” aparentes ensancharán el camino y fortalecerán la indómita lucha refractaria. Como nos recuerda el compa Gustavo: “El anarquismo, concebido no como una realización ineludible sino como tensión permanente encarnada en una configuración abierta de pensamiento y acción, es también un tigre, indomable y fiero, afectado de cabo a rabo por su caprichosa andadura en libertad”. Que nada escape de nuestro certero zarpazo.

¡Solidaridad con lxs compañerxs acusadxs de expropiación en Alemania!

¡Solidaridad con lxs compañerxs Mónica Caballero y Francisco Solar!

¡Solidaridad con lxs compañerxs de la Conspiración de las Células de Fuego secuestradxs por el Estado griego!

¡Solidaridad con todxs nuestrxs hermanxs presxs en México, Chile y el mundo!

¡Por la destrucción de todo lo que nos domina!

¡Por la Internacional Negra!

¡Por la Anarquía!

Vivxs y en pie de guerra,

Ex integrantes de Acción Anarquista Anónima (AAA)

Ex integrantes de la Conspiración de las Células del Fuego

Ex integrantes de la Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añón

Individualidades anárquicas y lobxs solitarixs

México, Planeta Tierra, a 12 de julio de 2017.

https://vozcomoarma.noblogs.org