Las circunstancias o la vida no sólo están determinadas por la voluntad propia del individuo, sino también por la de los demás.

La conciencia individual se ve superada por las condiciones materiales que impone la sociedad, de manera que si la vida determina la conciencia, aquella vulnera el principio fundamental y básico de libertad que surge de ésta. En última instancia, la tesitura de elegir entre conciencia o vida queda reducida a la supervivencia, por lo que se impone una forma de coexistencia social predeterminada antes bien por factores externos que internos en esencia, quedando la conciencia supeditada a la seguridad antes que a libertad.

El dilema de la sumisión que se debate entre la vida y la conciencia, atañe en última instancia a ésta última. Puede haber vida sin conciencia, sin embargo aquella ya no tendría sentido. La obediencia es un fenómeno espiritual que atañe a la voluntad del individuo y no a las circunstancias como podría parecer. Es preferible atentar en primer lugar contra la conciencia o la voluntad del individuo para quien desea detentar el poder y después contra la vida si aquella no se puede someter. La conciencia es la antítesis de la obediencia.

