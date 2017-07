Desde el medio Piratea y Difunde, medio de distribución y reproducción de materiales anarquistas, feministas y de historia, exigimos que este medio (Portal OACA) vete las publicaciones de Ruptura Colectiva (RC) cuyo propietario, investigador y periodista es Demián, un ser nefasto conocido por varios colectivxs en la Ciudad de México por ser un sujeto sumamente machista con ls compañeras y despectivo con los movimientos que no se adaptan a lo que él quiere. La última de sus acciones fue la vejación a una de nuestras compañeras. A continuación citamos su denuncia completa:

Solo quiero extender mi denuncia a mi muro.

De verdad esto me esta comiendo tanto física y emocionalmente, también se que nadie me lo esta pidiendo, pero así sea el sereno yo lo voy a publicar en mi muro asumiendo la responsabilidad de mí denuncia y hacer responsable a este sujeto de lo que pueda pasarme después de la denuncia.

Hola a todxs, pues pareciera cadena y enfermedad ser nachos progres y me toca exponer mi caso.

Hace aproximadamente 8 meses empecé una relación y supuesto trabajo comunitario con Demián Reyes (en redes Demián Revart) y bueno, este chico tiene una enferma idea de tener un harem de revolucionarias que solo vivan para el. La violencia que viví con el empezó por alejarme de mis círculos sociales y amistades, argumentaba que las organizaciones no lo querían por ser según muy crítico e inteligente y eso le molestaba a las personas. Todo empezó a crecer y subir de tono cuando de sexo se trataba, me veía como una esclava sexual, quería follar sólo cuando el decía y quería, varias veces llego a ir supuestamente con sus amigas (que también violentaba y terminamos siendo amigas justo por hablarlo entre nosotras en su momento) a las comunidades y llegó a tener relaciones con ellas en mi cara, de echo una de esas veces fue en casa de Adrián Medina quien veo que recién lo denunciaron por violencia machista como su amigo Demián, bueno, también decía que ninguna mujer le decía que no y que siempre íbamos a estar juntos, tal cosa me parecía más amenaza que compañerismo. El decía que no podía tener hijos y varias veces por su gusto no usábamos protección y por ende en enero me embarce, a pesar de sólo mantener relaciones con él, quiso humillarme y decir que el no tenía nada que ver, que culpaba a un totsnysta. A punta de muchos reclamos accedió para apoyarme económicamente para el aborto, pero obviamente no en lo emocional, se burlaba y me decía pendejita por embarazarme, por que mi familia me humilló y casi me corre de mi casa, el disfruto hasta verme destruida después del aborto. Una semana después del aborto se dio la oportunidad de realizar un mural en la comunidad de arantepakua por el contacto que hice con un colectivo quien me había invitado ya que hago murales, por tonta le avisé a este chico ya que desde hace varios meses empecé esa relación destructiva y a su ves codependiente, le avisé ya que el siempre ayudaba con los viáticos y los medios libres, pero siempre lo restregaba como si se le debiera respeto o alabanza, en fin, apenas tenía una semana de abortar y por la noche empezó a bajarme con fuerza mi pantalón diciendo que extrañaba penetrarme, le decía que no, que mínimo me dejara pasar las dos semanas que debía guardar reposo, pero no me escuchaba, no me hacía caso, después dijo que no me penetraria,pero insistió tanto que me cansé de luchar, fue como dejarme violar, resignarme como si no pudiera defenderme, como le gusta colgarse del discurso de la solidaridad y de la comunidad pues aparenta ser un exelente tipo, hasta modelo a seguir pero el hecho es que a violentado a muchas mujeres y usa el amor romántico como forma de trabajar a su antojo y llevarse todos los créditos. Sin olvidar que es una persona que lo investigan otros grupos por sus vínculos para financiar sus "medios libres".

También agrego las veces que me incitaba a prostituirme para buscar financiamiento, tantas veces que buscaba callarme argumentando que era una feminista burguesa y qué una mujer de una comunidad era mas valiosa para él que una alienada citadina, esto lo decía solo para violentar ya que sus acciones apuntan a que para esta persona ninguna mujer merece su respeto y por ende hasta se le debe de adorar por solidario.

El tiene escritos feministas y me pare sumamente hipócrita y violento que se agarre de las teorías e ideologías para manipular, el asegura y jura que no, pero como mencioné, sus acciones apuntan todo lo contra