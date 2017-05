A continuación (y a pesar de no compartir algunos aspectos de su contenido), siguen dos comunicados de grupos antifascistas de las ciudades inglesas de Londres y Manchester al respecto del atentado que esta semana sacudió Manchester con una explosión durante un concierto de Ariana Grande y que dejó numerosas víctimas (con más de 20 personas muertas y unas 60 heridas), la mayoría de las cuales eran jóvenes y adolescentes corrientes que habían acudido a la actuación.

Contra todo fundamentalismo religioso, contra ISIS y sus prácticas inhumanas, pero también contra el fascismo, el racismo, la islamofobia y el imperialismo occidental en Oriente Próximo a cuyos intereses sirven.

Fuente: La Rebelión de las Palabras

—————————————

COMUNICADO DE ANTIFASCISTAS DE MANCHESTER

APLASTA AL ISIS – APOYA A LAS YPG/YPJ

Como antifascistas no dudamos en condenar los ataques de anoche los cuales fueron indudablemente ordenados o inspirados por los fascistas salafistas del ISIS, Al Qaeda o similares.

El pueblo de Manchester no será dividido por ninguno de estos que desean pintar tales ataques como una simple cuestión de “musulmanes vs no musulmanes”: Los fascistas salafistas en sí mismos, la extrema derecha británica, los medios burgueses de la derecha, y los políticos imperialistas que desean capitalizar nuestros miedos al terrorismo salafista todavía dan apoyo político y financiero a aquellos regímenes del Golfo que son los mentores económicos de los grupos salafistas que causan el terror en todo el mundo, desde Siria hasta Manchester.

Estas fuerzas desean vernos enfrentades entre nosotres, pero somos amigues, parientes, vecines y colegas. No somos unes cabrones en Manchester. Permaneceremos juntes.

Debemos arrancar de raíz a aquellos detrás de tales ideologías divisorias y exponerles, y detener su veneno de forma decisiva.

Mientras lloramos nuestras pérdidas aquí, saludamos a los voluntarios antifascistas mancunianes que actualmente luchan contra ISIS como parte del Batallón de Libertad Internacional (link en Facebook), parte de las YPG, de las Unidades de Defensa del Pueblo (link en Facebook).

—————————————

COMUNICADO DE ANTIFASCISTAS DE LONDRES

Todavía hay especulaciones sobre los motivos del asesino y una investigación en marcha para descubrir si actuó solo o como parte de un grupo más amplio.

Lo que sabemos es que la miseria que sigue a este tipo de ataque horrible será aprovechada por los buitres de la pena de la extrema derecha. La racista de perfil alto Katie Hopkins está pidiendo una “solución final” en Twitter, mientras otras personaidades fascistas de los medios se están apelotonando por cualquier información que puedan retorcer para alimentar sus agendas anti-migrantes y anti-musulmanas y seguir atacando a la izquierda que se atreva a desafiar su flagrante racismo. Hay dos manifestaciones fascistas planeadas en Liverpool y Manchester en las próximas semanas que, sin duda, usarán la tragedia de anoche con el fin de atraer a una cifra mayor de seguidores y usarán las muertes de decenas de personas corrientes para hacer crecer su capacidad organizativa. Deben ser enfrentados.

Lo que también sabemos es que las comunidades negras, asiáticas y musulmanas en Reino Unido sufrirán el peso de la inevitable catástrofe racista por este ataque. Los medios aludirán al asesino actuando en nombre del Islam, y la gente buscará venganza alimentada por la extrema derecha comerciante de odio. Por supuesto, la ironía que es la ideología que incita tal odio y violencia sangrienta, la cual es compartida por todos desde los extremistas de ISIS a la Acción Nacional, es el fascismo. Vilificar a les musulmanes en nombre de la libertad sólo juega en manos de las mismas fuerzas reaccionarias que engendran a las organizaciones terroristas. Les más amenazades por terroristas en Oriente Medio son les musulmanes, y otras minorías étnicas y religiosas. Esta no es una guerra racial y el nacionalismo ciego no es la respuesta.

Esta es la guerra del pueblo. Compañeres antifascistas de Manchester y Londres están luchando juntes en las líneas del frente en Rojava, en nombre de la lucha de clases, la libertad y la solidaridad internacional. Este es el momento de resistir a los cínicos intentos de la extrema derecha de capitalizar una vez más a una comunidad afligida. Este es el momento de unirse y luchar y no permitir que la clase burguesa siga sembrando la división y la sospecha entre la gente común trabajadora. Este es el momento de reconocer que nuestra liberación está atada a la liberación de nuestres hermanes de clase trabajadora que están luchando por todo el mundo.

Nuestros pensamientos están con todas las víctimas, sus amigues y familiares en Manchester atravesando este difícil momento, y con nuestres compañeres de Manchester. Vuestra lucha es nuestra lucha.