Para el marxismo el estado es un arma de represión de una clase sobre otra,de esta teoría nace el concepto de dictadura del proletariado, ya que, según el marxismo, el proletariado debe hacerse con el poder del estado para abolir la propiedad privada y con ésta las clases sociales y sus antagonismos.

Según la visión anarquista esta teoría es completamente errónea porque los gobernantes y burócratas constituyen una clase a parte, dejan de ser proletarios en cuanto dejan de producir y consumen los bienes producidos por los trabajadores.

Esta clase a parte vive del trabajo ajeno y su máximo interés es perpetuar el estado que les permite consumir sin producir, esto entra en contradicción con la teoría marxista de la abolición del estado.

Tomemos como ejemplo un estado cualquiera en el que los medios de producción estén "socializados" y, por tanto,no exista la propiedad privada de estos.Si no hay propiedad privada, supuestamente,ya no existirían los antagonismos de clase y habría llegado la hora de abolir el estado. Pero los marxistas no opinan de este modo,argumentan que el estado aún es necesario porque todavía no ha acabado la lucha de clases reconociendo implícitamente la existencia de clases antagónicas. Pero, si los medios de producción están "socializados" y se ha abolido la propiedad privada, ¿quién constituye está clase privilegiada?

Los marxistas argumentan que en este punto ya no existe la explotación del hombre por el hombre puesto que a los obreros se les devuelve el valor íntegro de lo que han producido, pero, ¿cómo se mantiene entonces a los gobernantes y a los burócratas que consumen sin producir? Está claro que se les mantiene con la plusvalía producida por los obrero de la que se apropia el estado, en consecuencia, existe la explotación del hombre por el hombre y los antagonismos de clase y la única forma de acabar con la explotación y abolir las clases es el estado. Los marxistas aquí están cayendo en una contradicción sin darse cuenta.

Está claro que la única clase diferenciada del proletariado son los gobernantes y los burócratas cuyo máximo interés es perpetuar el estado.

La única conclusión acertada que podemos sacar llegados a este punto es que para abolir las clases y la explotación los proletarios no pueden hacerlo mediante el estado,tienen que hacerlo fuera de él y en su contra y abolir el estado puesto que la dictadura del proletariado no es tal,es una dictadura contra el proletariado.

Adrián Kerouac