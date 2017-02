El presente texto compila una serie de distintas reacciones a la recién ocurrida Operación Buyo, en la que se vieron afectadas a las compañeras Elisa di Bernardo y Gabriel Pombo da Silva, pero también contiene una reflexión crítica de dichas reacciones. En el contexto de tan estrambótico golpe represivo, hubo diferentes acontecimientos que generaron cierta polémica en el ámbito antiautoritario internacional en general y en el gallego en particular, a nuestro parecer principalmente por cuestiones de falta de comunicación. La intención de este texto además de criticar ciertos clichés y dinámicas tóxicas propias de la cultura militante es la de aclarar una serie de cuestiones que pensamos que convenía que fuesen puestas en relieve. Esperamos que esta intervención ayude un poco a desenredar la madeja.

En primer lugar, queremos difundir estas palabras de compañeras italianas en solidaridad con el compañero Gabriel, y que podéis leer haciendo click aquí.

Y aquí podéis encontrar el comunicado de Gabriel Pombo tras su detención.

Para nosotros, hay varios aspectos de todo lo ocurrido que nos gustaría resaltar y reflexionar desde la complicidad y la voluntad constructiva. En primer lugar, queremos realizar una crítica a los medios afines y organizaciones antirepresivas específicamente anarquistas que cuando surgió la detención de Gabriel, desde la buena intención difundieron de manera precipitada la información, calificando de “compañera” a la informante policial María del Carmen Otero. Entendemos las dinámicas que a veces nos impone esta sociedad del espectáculo con sus ritmos frenéticos, que nos hacen caer, sin enterarnos, en la falta de higiene y prudencia. Al otro lado de eso, pensamos que como se demostró en este caso, a menudo esta inmediatez y falta de contraste juegan en nuestra contra y nos llevan a difundir informaciones equivocadas. Creemos que si a la hora de elaborar una noticia esos medios hubieran esperado a que Gabriel o Elisa se pronunciaran, o como mínimo se hubieran tomado la molestia de contrastar la información con medios afines y más próximos al caso en ámbitos de territorialidad, y no a usar como fuente principal y casi exclusiva a los medios de intoxicación informativa, nos hubiésemos ahorrado rumores e informaciones infundadas, sobre todo cuando desde el blog del colectivo Abordaxe! ya se había advertido sobre María del Carmen y su condición de, como mínimo, sospechosa de delación, ejemplos aquí y aquí. Afortunadamente, muchas páginas y blogs de compañeras ya rectificaron la información. Por eso, nuestra crítica se proyecta hacia el futuro, como algo a tener en cuenta a la hora de analizar y comunicar este tipo de hechos.

También nos gustaría reseñar una reflexión crítica sobre el primer comunicado de Gabriel Pombo que escribió y publicó en su bitácora el compañero que gestiona el blog O gajeiro na gávea:

En resposta a Gabriel Pombo

Crítica que, si bien no compartimos en las formas que creemos que también son fruto de la inmediatez, sí compartimos en la cuestión de fondo. La crítica publicada hace referencia a un comentario del compañero Gabriel, en concreto este: “Lo que realmente es «sorprendente» (o también no), es que desde que me dejaron ir (por no hablar de todo lo que encierra esta tremenda historia) tuviera más «protección» en el «poder judicial» que dentro del así llamado «movimiento libertario»”. Un comentario que levantó polémica esta última semana y que a nosotros, en concreto, nos parece bastante desafortunado tanto en las formas como en el contenido.

Por otra parte los compañeros Gabriel y Elisa, sacaron un segundo comunicado hace unos días, en el que aportaban más información sobre su caso:

Actualización informativa del caso del compañero Gabriel en la Operación Buyo

Queremos aclarar que hacemos este análisis crítico desde la intención fraterna y que reconocemos, saludamos y valoramos la trayectoria rebelde del compañero Gabriel a lo largo de su vida y después de más de 30 años en las cárceles tanto del Estado español como del alemán, y también queremos dejar patente que las muestras de solidaridad con Gabriel Pombo desde estas latitudes a lo largo de sus años de encierro fueron múltiples en número y metodología. Y por la parte que nos toca simplemente apuntar que no nos parece acertada su visión de lo que él definió cómo “movimiento libertario”, ni tampoco nos pareció apropiada la comparación con el “poder judicial”, y si bien todas somos susceptibles de crítica y nada ni nadie está o debería estar exento, pensamos que hay muchas maneras de hacer una crítica y que cuestionar de esa manera el apoyo o solidaridad de las compañeras nos parece cuanto menos deshonesto. Podemos comprender el contexto y por supuesto podemos valorar y valoramos la crítica, pero creemos que no es justa en las formas ni en los medios escogidos. Nos parece que hay muchas cosas a considerar antes de hablar así del movimiento libertario o del entorno anarquista gallego o de cualquiera otro lugar.

Por último, también pensamos que hay que mejorar la comunicación. Entendemos que si, en lugar de aislarse, el compañero se hubiese tomado la molestia de establecer unos lazos mínimos de comunicación con el resto de individualidades o coletivos anarquistas gallegos, las circunstancias habrían sido muy distintas y probablemente hoy no tendríamos la necesidad de hablar de la colaboradora policial María del Carmen Otero, ni recordar que ya hace algo más de un año se advertía de su condición desde el blog del colectivo Abordaxe!. Los espacios, las luchas, los medios, los proyectos en general están ahí para toda individualidad antiautoritaria o no que se quiera desarrollar o comunicar con ellos y esa es una realidad más que patente en la Galicia desde hace un montón de años. Si la elección de las compañeras es la de relacionarse exclusivamente con otros medios ajenos al lugar donde habitan nosotros lo respetamos, pero entonces creemos que determinadas acusaciones sobran y que cada palo debería aguantar su vela y asumir sus errores como propios. Sirva de pequeño ejemplo que sus comunicaciones públicas hasta ahora se limitaron a medios de contrainformación en Italia, ignorando totalmente la realidad de su entorno.

Sin embargo, por nuestro lado nos gustaría reafirmar nuestra solidaridad con el compañero Gabriel Pombo y con la compañera Elisa Di Bernardo, y asegurar que aplicaremos nuestro humilde apoyo dentro de nuestras humanas limitaciones. Y por último recordarle por enésima vez a todo el mundo que María del Carmen Otero es una reincidente que trabaja para la policía, y que conviene ser cautas y no abrirle la puerta a la primera que pase.

Siempre del lado de las rebeldes, contra las traidoras y sus trucos.

Por la anarquía.

Nosotros somos quien somos porque somos todas por nosotros.

Algunas individualidades antiautoritarias de Galicia