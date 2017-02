La Renta básica universal es una más de las gestiones que hace el sistema capitalista de la pobreza y miseria que genera.

La distribución de la manutención en base a ayudas económicas (cada vez más reducidas) por parte del Estado al parado es apoyada por el Capital privado para que éste puede reducir aún más los salarios y los costes que le ocasiona el trabajador de base, de manera que también pueda aumentar la producción y la explotación de éste.

En este contexto el trabajo existente jamás será repartido, sino al contrario, será cada vez más selectivo, especializado y minoritario (el permanente) y más mal pagado, escaso y mayoritario (el eventual), con lo cual y debido al alto porcentaje de paro incrementará la competitividad en el mercado laboral, creando un sistema hiperviolento y destructivo en sí, promocionando e incentivando a los mejores y anulando y eliminando a los peores adaptados (meritocracia).

Dada la jerarquización y especialización (con la división del trabajo asalariado) de la sociedad en general llevada a cabo por el Capitalismo durante en este último siglo, el proletariado ya no se reconoce como clase explotada. Toda conciencia ha desaparecido en aras de la productividad, la competitividad. y la economía, los explotados ya no se reconocen como tal porque quieren a la vez explotar de algún modo a su compañero, amigo, o familiar. La explotación no es fenómeno exclusivo del trabajo asalariado sino que también puede afectar a la familia de diversas formas, vemos que la sociedad de la dominación abarca los dos campos en los que se desarrolla el ser humano, la esfera pública por medio del trabajo asalariado y también la privada por medio de la familia o las amistades.