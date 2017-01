Comentarios (1)

DURRUTI

En la Revolución Española

Abel Paz

Nuevo prólogo de José Luis Gutiérrez Molina

Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo

Madrid, 2017 (Biografías y Memorias, 3).

ISBN: 978-84-86864-94-1

776 págs. PVP: 22 euros

Veinte años después

En realidad un poco más ha pasado desde que, en 1996, la FAL decidiera reeditar el trabajo de Abel Paz sobre Durruti que la CNT le había encargado veinticinco años antes. De inmediato se vio lo afortunado de la decisión. Hasta el punto que, en 2004, vino otra impresión tras un acuerdo con la editorial La Esfera de los Libros. Ahora se inicia otra etapa con esta nueva reimpresión.

Veinte años después el trabajo de Abel Paz sigue siendo la referencia imprescindible sobre Buenaventura Durruti. Cierto es que conocemos mejor determinados episodios de su vida, que algunas de las afirmaciones de trabajo han sido corregidas, que han surgido nuevas informaciones y que, en especial la cuestión de su muerte, sigue siendo objeto de polémicas. Pero, de forma global, como herramienta de referencia el trabajo de Diego Camacho sigue siendo la mejor forma de acercarse al leonés. También, veinte años después, Abel ya no está físicamente entre nosotros. Un 13 de abril de 2009 nos dejó. Ya no volveremos a oír sus toses, ni su voz cascada. Como tampoco sus refunfuños y broncas.

Y siguen vigentes las razones que justifican la nueva edición. Incluso, en algunas cuestiones, están más vigentes que nunca. El relato de la memoria de los años republicanos, de la revolución y de la guerra se ha ido construyendo principalmente, en estos últimos quince años, en torno al nebuloso concepto de “republicanismo”, de un enfrentamiento exclusivo entre “republicanos” y “fascistas”. Un enfoque que hay que poner en duda. Sobre todo porque el republicanismo no fue la razón única que aglutinó la resistencia al golpe de Estado. ¿Dónde dejamos la revolución social? Una construcción que lamina a todo aquello que no entre en ese genérico, y estrecho a la vez, concepto. Así se pueden escribir trabajos e investigaciones no ya sin mencionar la figura de Durruti sino ni siquiera a la CNT, al anarcosindicalismo.

En una situación como la actual en la que la falta de referencias para la construcción de una alternativa al orden capitalista, hace más necesario que nunca recurrir a construcciones anteriores. En ese sentido, la revolución española sigue siendo esencial para debatir sobre cuestiones tan actuales hoy como el ejercicio del poder o la necesidad de conquistarlo y para qué. Por poner un ejemplo, más allá de las grandes diferencias existentes, lo ocurrido en el transcurso del movimiento que conocemos como 15-M en 2011 recuerda en su espíritu a las sensaciones que vivieron los protagonistas de 1936: algo nuevo comenzaba.

