En un franco análisis sobre los tiempos que corren y sobre la manera de interactuar entre seres humanos, me veo casi casi obligado por mi propio rigor, a manifestar mi opinión acerca de la acción de los medios de contra-información y de las redes sociales y de la influencia que ejercen estos en nuestras vidas (militantes o no.).

Empezaré por hablar de los medios de contra-información digitales, diciendo que he oído absolutamente de todo sobre ellos, desde malas críticas tachándolos de corruptos y poco acercados a la realidad, así como otras que veneran su acción propagandística y comunicativa.

A decir verdad para mí, estos “blogs” y estas “páginas” en las que se puede encontrar todo tipo de noticias e información militante, han sido para mí una ventana abierta al mundo que me rodeaba, estando siempre limitado económicamente y siendo ellas la mejor forma de conocer el amplio espectro de ideas libertarias y antifascistas, haciéndome a partir de ellas una idea más concreta del mundo en que vivimos, contrastándolas además con otras fuentes y medios quizá más masivos y comerciales.

Para mí, este acceso a este material, comunicativo, informativo y formativo, en mi época de crecimiento fue uno de los pilares con los cuales erigí mi forma sensible de ver el mundo y muchos de mis principios y valores humanistas, feministas, libertarios..., sirviéndome de referencia a la hora de valorar aspectos sociales y políticos del planeta de una forma amplia y crítica.

Pero no quiero explayarme mucho con este tema, queriéndome centrar en otro tipo de medios contra-informativos, haciendo una crítica a las grandes redes sociales en las que ahora mismo anda mucha gente conectada basando su vida social en una pequeña “pantallita” de chat y en comentarios aquí y allá en múltiples fotos y eventos.

Últimamente, solo pienso en la irrealidad que se crea en torno a estas redes y en los abusos y pérdida de contacto humano cometidos en ellas, acabando en muchas ocasiones con los lazos sociales, barriales y “callejeros” existentes en nuestra sociedad y acarreando la “individualización” masiva y la perdida del sentido de comunidad entre individuos, creando espacios impersonales donde compartir segmentos de nuestras vidas cotidianas.

Por ello abogo por la toma de iniciativa y el refuerzo de los medios impresos y de divulgación de persona a persona, por la creación de publicaciones creativas y constructivas tanto a gran como mucho más importante a pequeña escala, dando rienda suelta a la imaginación, a los sentimientos, emociones y candencia a la voz o voces que quieran transmitir así sus pensamientos.

Algo muy importante y muy valorado en la sub-cultura punk ha sido el “Do It Yourself (D.I.Y.)” o el “Hazlo Tú Mismx (H.T.M.)” y creo que tomando este camino creativo al menos se podrán atajar los problemas de resignación y desespero que provocan estas grandes plataformas que desvirtúan el acercamiento y la cordialidad humanas, en pos de una experiencia individual o colectiva auto- genstionada y de nivel social y divulgativo.

La verdad es que mi experiencia me otorga un pequeño y ganado confort en este tipo de proyectos y actitudes, con las que le he podido “dar al coco” en más de una y de dos ocasiones y donde he descubierto un campo tremendo en esta era de comunicación y información sobre saturada. Todo es darle vuelta al asunto, aprovechar las pequeñas ideas que vayan surgiendo, y luego... Da igual que sea en forma de fotocopias A-4 o en periódicos un poco más elaborados, el caso es hacer una difusión sencilla y para todos los públicos que llegue a todos los rincones del “globo” y que sirva para humanizar nuestras relaciones y crear lazos de rebeldía con los que poder llegar a vislumbrar una nueva y bella sociedad de Amor, Paz, Libertad y Anarquía.

Richie punk