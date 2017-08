La socialización de los espectáculos en Alicante recayó sobre el Sindicato Único de Espectáculos Públicos [SUEP], ambicioso proyecto que intentó luchar en favor del pueblo con las únicas armas de la radio, del teatro, los libros, los carteles, los folletos y sobre todo el cine.

“Un domingo veraniego con toros, deportes, excursiones… La gente se lanzó a la calle y paseos, cines, bares, balnearios, etc., se vieron concurridísimos”1.

Dejando a parte entidades deportivas locales como el Hércules y el viejo Stadium Bardín que fueron incautados por la Federación Cultural Deportiva Obrera de influencia marxista, y teniendo en cuenta que los socialistas de la UGT ejercieron desde el principio de la guerra el control sobre la plaza de Toros y el Teatro Principal, administrado este último ..en cooperativa con la dependencia de dicho teatro, nos centraremos pues en el balance de la socialización de las salas de cines que es donde más músculo exhibieron los anarcosindicalistas alicantinos.

“Señalando partes indicaré a las empresas de espectáculos públicos, Ideal, Monumental y Central, que son las que no se han dado cuenta de que las libreas que distinguen al amo del criado se han terminado”2

Al miliciano que pronunciaba estas palabras al volver desde el frente, no le importaba tanto que se hubiese acabado con el paro forzoso que suponía el cierre estival, que las oficinas del Salón España, símbolo de la explotación laboral a la que se habían visto sometidos los obreros del cine alicantinos en los años anteriores, ahora fuesen la sede de la CNT-AIT, o que se hubieran suprimido de facto aspectos denigrantes para la profesión como la reventa, las propinas o las entradas gratis, y fijaba su atención en que en los cines señalados los operarios no llevaran el mono durante el trabajo,.. símbolo nacional, mundial, del que para comer ha de trabajar; tal y c0mo habían hecho recientemente los miembros de la Orquesta del principal, al pasar del smoking al mono azul.

“No ha cambiado la fisonomía de Alicante. Trabajo y sosiego en todas partes y, a la noche, animación callejera. Los paseos, los cines… ofrecen aspecto dominguero, tal es la concurrencia de público”3

Opiniones a parte, sus palabras nos dan idea de la influencia social que tenía entonces el cine, y hasta que punto los modestos trabajadores del sector: operadores, actores de variedades, músicos, empleados de casas de películas, tramoyistas, electricistas, taquilleras, ciclistas, conserjes, serenos, porteros, acomodadores, personal de limpieza y lavabos, etc.., se iban a convertir en un referente revolucionario.

“Pero en estos momentos ven venir hacia ellos unos hombres como locos, que gritan, que no dicen ¡Ave! Pero que tiran bombas de mano hacia el grupo. Franco se quita el casco y lo tira sobre ellos. Luego corren todos por la carretera y se pierden como en esas películas cómicas en que se ve una nubecita de polvo”4

Si en Alicante, la urgencia de la situación laboral en el sector, el equilibrio sindical inestable entre UGT y CNT o la inminencia del comienzo de la nueva temporada de cine, aconsejaron renunciar inicialmente a la incautación y socialización de las salas de espectáculos, pasando a establecerse en un principio el control obrero mediante comités intersindicales; en otras ciudades de la provincia con predominio anarcosindicalista como Alcoy o Elda, las cosas se hicieron de una forma más directa, como sucedió en ésta última.

“Y hacía falta, ¿como no? un grupo de hombres que inspirados en una honda vocación artística y en sentimientos de confraternidad, realizasen la empresa extraordinaria y magnifica de llenar de vida los muñecos del arte y pasear su realidad ante los ojos del pueblo en una cruzada de socialización sentimental”5

A unque no hemos encontrado constancia documental del acto fundacional del SUEP alicantino debió surgir de una manera similar a como sucedió en Elda, es decir, a partir de un primer Comité de Espectáculos, quienes sumando el apoyo de actores y músicos locales incautarían a principios de septiembre todas las salas de exhibición para ponerlas al servicio del Comité de Abastos y del pueblo de Elda.

“..la comisión organizadora de Espectáculos, dispuso para la noche de este pasado domingo uno de sus programas más atrayentes [..] Uniéronse en simpática camaradería, destacados aficionados de Elda con los artistas alicantinos [..] Los hermanos Latorre, acompañados de su padre, el veterano don Juan, cantaron..”6.

Al contrario de lo que se ha escrito e independientemente de su fecha de constitución formal, no fueron las incautaciones las que dieron lugar a la creación y consolidación del SUEP alicantino, sino que fue la significativa incorporación de trabajadores al SUEP desde el 19 de julio y la formación de secciones representativas del ramo, lo que daría el empuje necesario para conducir y consolidar, en un momento posterior, una nueva organización económica y sindical en el sector.

C omo veremos en los siguientes párrafos fueron bastante coherentes en su manera de actuar con la líneaanarco-sindicalista que había marcado el sindicato de operadores en los años anteriores, y conscientes que la revolución no era ningún espectáculo,decidieron que antes de lanzarse a la socialización debían organizarse adecuadamente, y por ello uno de sus primeros objetivos fue luchar contra la grave crisis del sector consolidando las diferentes secciones del ramo y, con ello, al propio SUEP; todo ello siguiendo las directrices que marcara Juan García Oliver, que poco después sería ministro de Justicia.

“Bueno, vuestro sindicato es el que puede realizar la revolución económica integral. [..] En muchos casos, hasta podéis utilizar a los antiguos empresarios para que os ayuden. Podéis socializar, sindicalizar o colectivizar todo el espectáculo como industria. No necesitáis base financiera como otros sindicatos que trabajarán para la guerra, porque el dinero lo habéis de sacar de los billetes de entrada. Supongo que te habrás dado cuenta de lo rápidamente que podéis organizaros en marcha hacia el socialismo.”7

Con la intención de afrontar los retos que la nueva situación imponía, lanzaron en los primeros días de agosto la propuesta de crear una compañía socializada de Zarzuela que agrupara a todos los actores locales y se pusiera al servicio de la revolución; idea que cuajó en principio entre destacados republicanos de izquierda como el actor y político Antonio Eulogio, e incluso el director de escena socialista Jaime Olmos, pero la gran cantidad de actores parados y la pugna sindical son las causas más probables para que sólo se haya localizado un único acto de aquella compañía de zarzuela formada por ..elementos locales reunidos en cooperativa, celebrado en agosto en la plaza de Toros.

“ Ya está demostrado que, así, unidos en mutuo interés, en cooperativa, pueden artistas y músicos actuar a plena satisfacción, enjuagando, en parte el paro de estos obreros del arte y normalizando más la vida..”8.

Cada uno por su lado, la llamada Compañía Socializada de Zarzuela, que aun entonces aparecía solo adherida a la CNT, debutaría en Alicante a finales de agosto, y darían representaciones de una forma habitual hasta abril de 1937, programando de forma aparentemente aleatoria, obras de carácter social, alternadas con piezas provenientes del genero chico -revistas- y teatro popular en valenciano, que no solo eran las más aclamadas por el público, sino también las que menos gastos acarreaban en derechos de autor, al contrario de lo que pasaba con los autores de renombre.

“La gran Compañía Socializada de Zarzuela Española del Sindicato Único de Espectáculos Públicos CNT, cuyos responsables artísticos son Paco Latorre y Pascual Latorre..”9.

P aradigmática y modélica fue la labor desarrollada por el Sindicato de Espectáculos Públicos de Alcoy [SEP], que encabezó la incautación de todas las salas de la ciudad a principios de septiembre de 1936 y socializó los teatros Calderón, Principal y Circo; disponiendo al menos desde abril de 1938 de una agrupación cómico-dramática dependiente de la Sección de Actores –La Compañía Proletaria-, que estuvo dirigida por el vate local Emilio Vilaplana Calatayud, y solicitaban entonces autorización para representar piezas de teatro social y revolucionario en toda la retaguardia republicana.

“¡Autores, compositores, jóvenes y viejos: A la lucha por la renovación teatral, para haceros dignos del pueblo que os ha sostenido”10.

Otro alcoyano vinculado al SEP fue el anarquista Rafael Martín [Alcoi, 1917 / Frente de Teruel, 29-08-1936], operador cinematográfico y músico aficionado que había intervenido en los sucesos revolucionarios de 1931, enero y diciembre de 1933 y 1934, teniendo que salir de Alcoy en este punto tras haber ayudado a huir a un compañero. Tras pasar por Francia y Orán, volvió a comienzos de 1936, se asentó en Valencia y participó en los asaltos a los cuarteles de Valencia en julio y también en Alcoy, donde al frente de dos camiones de material bélico proporcionado por el Comité de Defensa se apagaron los últimos rescoldos fascistas. Alma y nervio de la Columna de Hierro conocido como Pancho Villa, se dirigió a Teruel eliminando focos de resistencia por el camino, formó en su primer Comité de guerra, y murió en combate en Puerto Escandón el 29 de agosto de 1936.

“Aumentados los gastos de arrendamiento en más del cien por cien, rebasadas enormemente las nóminas, atendiendo cuanto imponen al espectáculo Estado, Municipio y Beneficencia, con los extras de guerra; en fin, la colectivización se preocupó del público —juez y parte en los destinos económicos del teatro y del cine— y rebajó los precios de taquilla”10BIS.

Por seguir con las comparaciones, como había sucedido en Barcelona, también en Alicante a los operadores y los actores siguieron los obreros del pentagrama, que había sido uno de los oficios más damnificados por la llegada del cine sonoro y quienes a finales de agosto de 1936 se constituyeron en Alicante como Sindicato de Profesionales de Orquesta, afectos a la CNT; y no solo asimilaron a buena parte de la Asociación General de Profesores de Orquesta [AGPO], adscrita a la UGT pocos meses antes, sino que además contaron con el apoyo del reputado director musical alicantino Juan Latorre Baeza, padre de Paco y Pascual.

“¿Que extraña que los artistas alicantinos, con nuestro Pascual Latorre a la cabeza, hayan sentido también, la necesidad de cooperar, en la medida de sus fuerzas, a la magnífica gesta del pueblo español? ¿No es un esbozo revolucionario lo que estamos viendo?..”11.

S u presentación en público con el nombre de Orquestina Ideal tendría lugar a principios de septiembre en el Ideal Cinema, y como en otras capitales de la retaguardia republicana la medida tuvo bastante éxito, actuando en las salas bajo control obrero del SUEP, entre noviembre de 1936 y enero de 1937, 5 orquestinas, es decir unos 40 músicos en total, entre los que detectamos a veteranos profesores de orquesta como Oscar Tordera y Salvador Lidón, muy apreciados en Alicante por su dedicación a la educación musical de varias generaciones de alicantinos.

“¡Pobres músicos! [..] Se supone que no tienen otra misión que la de divertirnos, que, fuera de eso, no han derecho a nada, ni siquiera a ver el escenario y que se les debe hundir junto al foso o debajo del tablado, para que no estorben, como no estorban sus compañeros los tramoyistas”12

Prueba de su predisposición a integrar en una misma organización sindical a los artistas e intelectuales que se fueron sumando tras el 19 de julio, junto al núcleo inicial proletario del SUEP (porteros, electricistas, tramoyistas…), y de paso, afrontar algunos de los más graves problemas de la industria, como el de la propiedad intelectual, el SUEP de Alicante hizo pública a principios de octubre de 1936 su primera incautación, la delegación local de la Sociedad General de Autores de España [SGAE], que de hecho fue la primera vez que anunciaban abiertamente la existencia de su organización; pero hubieron de sortear las maniobras del Sindicato de Autores y Compositores de Valencia, adherida a la Federación Española de la Industria de Espectáculos Públicos-UGT [FEIEP], que nombraron poco después a su propio delegado en Alicante, todo ello con la connivencia del gobernador civil.

“En su consecuencia la Sociedad general de Autores de España queda administrada por el Sindicato Único de Espectáculos Públicos afecto a la Confederación N. T., siendo el representante el compañero José Aldeguer Cuenca..”13

El terreno para la socialización de los Espectáculos Públicos en Alicante había sido preparado adecuadamente, y era lógico que el siguiente paso fuera la incautación y socialización de las salas de espectáculos donde tenían predominio sindical, pero sorprendentemente el SUEP alicantino pospuso la medida.

Las razones de esta decisión debemos buscarlas en que el régimen de Control Obrero facilitaba las cosas en un entorno sindical como el alicantino, donde la UGT tenía una presencia significativa, en que se habían logrado buena parte de los objetivos sindicales inicialmente marcados, en que se mantenían en sus puestos, a sueldo de plantilla y con buena predisposición a colaborar, los empresarios y gerentes de las empresas y, seguramente, también por la polvareda política que debió provocar aquella incautación de la SGAE local, llevada a cabo en un momento surgían las primeras medidas legales que buscaban restringir las colectivizaciones o municipalizarlas.

“Vemos a diario grandes colas para las películas burguesas o contrarrevolucionarias, mientras que las películas proletarias, soviéticas, únicamente se ven admiradas por un pequeño grupo de entusiastas”14

Sea como fuese, las circunstancias cambiaron drásticamente a principios de mayo de 1937, momento en el que los anarcosindicalistas alicantinos comenzaron a jugar sus bazas; primero con la edición de Liberación desde el 1º de mayo, luego lanzándose a la socialización de las salas de cine bajo su órbita, dejando constancia del control de facto que habían venido ejerciendo sobre este ramo de actividad y, de paso, poner pie en pared a la propaganda comunista que exigía, a raíz de lo sucedido en Barcelona, la inmediata municipalización de todos los espectáculos públicos; y para dificultarlo los anarquistas se reintegrarían al Ayuntamiento el 20 de mayo.

“..la precaria situación de las arcas municipales a causa principalmente de la independización de algunos servicios –lonja, mercado de abastos, transporte de carnes y pescados, lonja del pescado–, medida que también adoptaron bastantes lecheros. A fines de mayo, se difundió un documento que cifraba en 125.000 pesetas la cantidad que dejó de tributarse al municipio”15.

L a guerra por el control de los espectáculos públicos había estallado definitivamente en Alicante y se libraba sala a sala en aquellos mismos días de mayo, y así, seguros de su predominancia sindical y comercial quedarían en pocos días incautados y socializados por el SUEP el Salón España y el Granados del barrio de Benalúa, y formalizando un acuerdo voluntario de cesión con Luis Martínez, se sumarían a las filas confederales el Central, el Monumental y el Teatro Nuevo; mientras tanto, la Federación Provincial de Espectáculos adscrita a la FEIEP procedió a incautar del único cine importante el que tenía representación mayoritaria, el Ideal Cinema, que venía a sumarse al Cinema Carolinas y al propio Teatro Principal, desde el principio bajo control socialista.

“Art. 35º. Los locales de cine, tal y como están en la actualidad, pasan íntegros a depender directamente del sindicato para su normal funcionamiento”16

El conflicto también se extendió al poco a alguno de los oficios del ramo como fue el de los músicos socialistas que trabajaban eventualmente en las salas socializadas y estaban adheridos a la AGPO, probablemente el núcleo de músicos veteranos del Principal y los de la orquestina de La Fraternidad de Carolinas, que rechazaron la obligatoriedad de sindicarse al SUEP para seguir trabajando y aceptar el sueldo único de 10 pesetas propuesto por el nuevo régimen de socialización; disputa que provocaría la intervención sin resultado del delegado de trabajo, que emitió un informe en agosto, aunque acabó prevaleciendo en un principio la posición del SUEP..

“..no puede subsistir con nosotros y menos en las actuales circunstancias en que no pueden haber individuos que cobren dos sueldos, mientras otros no perciben ninguno, con grave perjuicio de la clase, ya que la socialización no puede admitirlo en modo alguno”17

Tal y como expuso el SUEP en su informe leído en el Congreso Nacional del 28 de octubre de 1937 en Valencia, a la importancia en el plano sindical y humano que tuvo la vuelta de la música a los cines o la creación de la compañía socializada de zarzuela, el SUEP creó bolsas de trabajo para dar salida profesional a sus asociados y a los compañeros que iban llegando a Alicante, estableciéndose subsidios de enfermedad, invalidez, baja maternal, viudedad, vejez o paro forzoso por causas de fuerza mayor; e incluso intentaron la igualación salarial entre categorías, estableciendo para la fijación del salario un procedimiento equitativo de porcentajes.

“El cine es, además, un vehículo eficacísimo de expansión económica y un arma poderosa de propaganda que, debidamente utilizada, nos prestigiaría a los ojos del Mundo”18

Está claro que no se pudieron mantener estas conquistas hasta el final de la guerra, pero la industria de espectáculos públicos dependiente del SUEP dio de comer en Alicante a unas 130 familias, dedicando la recaudación a pagar salarios, a alquileres, a mejorar en la medida de sus posibilidades las condiciones de trabajo y disfrute de las salas de espectáculos, a ayudar a organismos de todo tipo y a indemnizar a los patronos; mayormente a Luis Martínez.

“no debe olvidarse que éste, a diferencia de los demás Consejos de Empresa de todas las colectivizaciones industriales llevadas a cabo en Cataluña, de acuerdo con la legislación general Tipo, no ha recibido el activo de cada Empresa y si meramente los locales de proyección cinematográfica, los cuales por hallarse instalados en inmuebles de ajena pertenencia, devengan alquiler a favor de la Oficina de Administración y Control de la Propiedad Urbana..”19

La guerra fue imponiéndose a todo lo demás, y pronto predominaron las decepciones, como cuando trataron de formar una Juventudes Libertarias y se quedaron sin elementos que la integraran porque estaban todos en los frentes, o cuando tras integrase en la Federación Nacional de la Industria del Espectáculo en el verano de 1937 que estableció su esquema de funcionamiento sobre la base de sindicatos regionales, provinciales y locales, pronto se dieron cuenta que aquello no acababa de funcionar, surgiendo problemas de descoordinación y burocratización que se superponían a la crisis del ramo cinematográfico a mediados de 1937.

“Urge a esa Nacional saber por qué no funciona la Regional de Levante. [..] La regional de Levante, por hoy, es tener un tio en Alcalá. Y creyendo que a una organización seria y del potencial de la nuestra no le interesan parientes de estas características, nosotros llamamos vuestra atención como inmediato superior que sois”20

Si la asistencia de espectadores pudo mantenerse haciendo malabarismos con la programación, la puntilla definitiva, como no, vino desde arriba, en concreto desde el ministerio de Hacienda con el decreto que imponía la intervención e incautación de las industrias estratégicas para destinarlas a fines bélicos, y entre ellas los espectáculos públicos alicantinos; medida que acabó siendo puesta en marcha en Alicante por orden gubernativa específica el 22 de enero de 1938, aunque todo ello venía siendo preparado desde hacia tiempo, en el plano legal, en el sindical y en el social.

“Para recoger pingües beneficios en un coste mínimo y sin una finalidad propia de la guerra, que a ésta sólo beneficie, tantos cines y teatros abiertos supone una delectación inoportuna y un peligro para los que con el sacrificio y con la sobriedad han de tener templado el ánimo y en tensión su moral.”21

La medida se justificó seguramente en base al dictamen del delegado de trabajo, ya que esgrimía la falta de legalidad en las colectivizaciones de las empresas del espectáculo y que no habían sido reconocidas administrativamente, y supuso, en la práctica, la obligatoriedad de cambiar sus siglas -ahora Sindicato de la Industria del Espectáculo- y pagar muchos más impuestos, pero a efectos organizativos casi implicaba regresar a la situación anterior a mayo de 1937, en la que ejercían el control obrero en la gestión de las salas de espectáculos y disponían de mayoría en el Empresa de Espectáculos UGT-CNT.

Para tratar de minimizar los efectos de la medida, el 22 de enero marcharon de Alicante tres de sus más destacados militantes que por decisión del comité económico administrativo de Cines salían para Valencia a entrevistarse con el ministro de hacienda, en una ..misión de importancia para la industria; no sin antes dejar una declaración de intenciones en la que acataban la intervención, y dejaban clara su postura contraria a ceder derechos adquiridos con tanto esfuerzo.

“ El Sindicato de Espectáculos CNT podrá ser por la forma que lleva los espectáculos un comerciante más que paga su contribución y respeta todas las leyes que hay en vigor; [..] nosotros no trabajamos en beneficio propio sino que respetamos los postulados de los padres del socialismo Marx, Bakunin, […] Los obreros del espectáculo C.N.T. estamos dispuestos a facilitar al Gobierno que investigue como marcha nuestra industria, pero sin llegar a atropellar nuestras conquistas revolucionarias.”22,

Aunque no ha resultado fácil encontrar rastros de los miembros del SUEP alicantino, al menos sí sabemos algo de aquellos que marchaban en misión desconocida a Valencia, probablemente a tratar de convencer al ministro que no había motivo para la intervención estatal de los cines de Alicante a cargo del SUEP, ya que la situación inicial de control obrero resultó bastante moderada, respetando en sus puestos a los trabajadores y empresarios, y porque las incautaciones y socializaciones se habían hecho en siguiendo las disposiciones legales -la propietaria del Salón España estaba huida desde el principio de la guerra-, o con carácter voluntario como en el caso del acuerdo de cesión de Luis Martínez; cuando no a recordarle la importante función social que cumplía este sector de actividad, en un momento en que la taquilla se resentía duramente por la guerra.

“Los cines también han experimentado una considerable transformación [..] Ahora se llenan. A la puerta, los viejos venden lo que pueden: chufas, avellanas. Y se vocean los periódicos del día”23.

No podía faltar entre los integrantes de aquella misión un operador -posiblemente del Teatro Nuevo- y vecino de la barriada de San Blas, llamada entonces de La Libertad, Gabriel Rodríguez Bonilla, anarquista de los que gustaban bañarse desnudos en las playas urbanas de Alicante al acabar la jornada y antiguo miembro de la SOCA desde los duros años de la dictadura de Primo de Rivera.

“Desde estas columnas nos dirigimos a quien corresponda, en solicitud de que se atienda al señor Rodríguez Bonilla, ya que la demora en entregarle el carnet de operador, es origen de perjuicios económicos, a los que no es acreedor”24.

Como no podía ser de otra manera, también encontramos ejerciendo el cargo de director del SUEP al joven violinista de 31 años Santiago Bermúdez Niño, miembro de la AGPO desde la llegada de la República, 1931, donde ocupaba el cargo de vocal, y uno de los integrantes de la Orquestina Ideal, lo que nos da una idea de la importancia de esta sección en la consolidación del SUEP.

“Los camaradas que viven del espectáculo público, persuadidos de lo que la hora inquieta y dinámica, grávida de cosas nuevas, en que vivimos, espera de ellos, tienen que improvisarlo todo: obras, autores, escenógrafos, público, salones..”25

Más información nos aporta Ernesto Clavel Quintar, anarcosindicalista y masón alicantino nacido en 1893, que había comenzado a militar en la sociedad de barberos allá por 1918, pero que en los años inmediatamente posteriores pasó a la sección de ferroviarios de la compañía de Andaluces, donde trabajaba como pintor.

Detenido en diferentes ocasiones en los duros años de lucha con la patronal, siguió militando durante la dictadura de Primo de Rivera y fue uno de los fundadores de FAI alicantina; y ya durante el periodo republicano sería secretario del consejo de delegados de la Casa del Pueblo y socio de la Agrupación pro-escuelas racionalistas en 1933, momento en que parece que comenzó a trabajar como acomodador en un cine local, quizás como sucedió con otros militantes de aquellos años que encontraban refugio en el Sindicato de Espectáculos cuando tenían problemas con los patronos, pasando a ocuparse como acomodador, y seguramente pintor de carteleras, quizás del Salón España.

“30 de marzo [..] El Salón España, que al comienzo del movimiento fue cuartel general de la CNT, orlado con sus colores rojo y negro, es ahora dependencia de la Falange” 26.

Por aquellas mismas dependencias de Falange pasaría poco después para ser interrogado un antiguo miembro del SUEP y secretario de la Federación Local de Juventudes Libertarias de Alicante desde enero de 1938, el joven maestro pintor de carteleras de cine Vicente Mira Maciá, después de que fuera desarticulada el 2 de febrero de 1940, la organización clandestina creada en Alicante para auxiliar a los presos y sus familiares, siendo torturado luego en dependencias de la Diputación y falleciendo pocos meses después.

Otro que con toda seguridad fue miembro en el SUEP alicantino, Miguel Monllor Deltell, joven arbitro de fútbol en campeonatos locales y lanzador de jabalina perteneciente al Club Atlético Montemar, que fue detenido y juzgado en noviembre de 1934 en Alicante por agredir a un guardia que a su vez había maltratado a su perro, y quien al iniciarse la revolución se sumó como miembro de las Juventudes Libertarias de Alicante a la Columna del Rosal, formando junto a otros anarquistas y sindicalistas de la ciudad el Grupo Popeye, en alusión a este popular personaje de animación, que llegó a ser totémico entre los revolucionarios ibéricos por su carácter antiautoritario.

Parece que entonces marchó a Madrid, ya que al iniciarse la revolución sería miembro activo del Ateneo Libertario del Retiro y se sumó a la Columna del Rosal, como miembro de las Juventudes Libertarias, formando junto a otros alicantinos el Grupo Popeye, en alusión a este popular personaje de animación, que llegó a ser totémico entre los revolucionarios ibéricos por su carácter antiautoritario.

Integrado en la 3ª compañía del batallón Juvenil Libertario y nombrado delegado de centuria, resultó herido de bala en una pierna a finales de diciembre de 1936, luchando en el frente de Teruel, siendo trasladado al hospital de la Cruz Roja en Alicante en febrero de 1937.

Convaleciente de graves heridas, suponemos que permaneció en la retaguardia en lo sucesivo desempeñando tareas orgánicas, ya que al finalizar la guerra asumiría responsabilidades similares en la CNT del exilio y, como tantos otros, pasaría largos años en prisión.

“La religión no podrá utilizar nuestra novísima mitología del celuloide porque ésta tiene tono de humor, y en el humor no caben los dogmas. No hay manera de identificar ninguna religión en las espinacas de Popeye. Por encima de las angustias del momento, Popeye reanima la sensibilidad infantil. Es una especie de Quijote, marinero sin fronteras que pelea para aplastar a los malandrines.”27.

No resultaría extraño que Monllor hubiera encontrado ocupación a su regreso del frente en los cines de Alicante bajo control del SUEP, los cuales siguieron abiertos hasta el 28 de marzo de 1939, a escasos días de la entrada en la ciudad de las tropas italianas al servicio de Franco.

Como sucedió en otros lugares, el modelo de gestión de la industria de exhibición en manos de los Comités de Cines que puso en marcha la CNT cumplió con buena parte de los objetivos marcados también en Alicante, sobre todo en lo que afectó a la parte económica y los logros sindicales, tanto antes como después de mayo de 1937.

“La socialización del espectáculo echa sobre nuestros hombros la carga de una responsabilidad enorme. No basta prescindir del empresario. Al convertirnos en empresa contraemos la obligación de no continuar timando al público sirviéndole cicuta en copa de similar tamaño, de realizar arte sano, de recia contextura, pleno de vigor y de contenido social y humano”28.

No pasó lo mismo con el repertorio -ecléctico- y la programación -errática- de los cines alicantinos en este periodo, que si bien consiguieron llenar las salas durante aquellos meses de guerra, lo hicieron a base de aplicar una política de cine facilón, barato y convencional, en la que predominaron las películas comerciales y de contenidos dirigidos a mujeres y niños, lo que se intensificó conforme avanzaba la guerra.

“..tropezamos con la moral relajada de cierta clase de espectáculos, que se han suprimido en su mayor parte, y la resistencia de las casas extranjeras a facilitar material nuevo, lo que dio lugar a que exhibiéramos material viejo, con la amenaza de cerrar las salas por falta de programación”29

Para valorar sus logros en estos años, no debemos olvidar que los obreros del cine trabajaron en circunstancias más que adversas, contra las dificultades de abastecimiento de materiales y películas, contra el miedo de una población amedrentada por los bombardeos cada vez más frecuentes e imprevisibles.

Se puede decir que trabajaron para la felicidad del pueblo, convertido así en el único empresario..; como gustaba decir al camarada Gali.

Alacant Obrer

https://alacantobrer.wordpress.com

NOTAS: