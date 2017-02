A la hora de plantear una investigación como la que nos ocupa no son pocas las suspicacias ideológicas que afloran. Siempre que se analizan estos temas surgen en la mente del estudioso dudas y especulaciones acerca de las preferencias políticas de los autores que se manejan para poder explicar mejor o incluso rechazar las hipótesis y tesis sostenidas. Es por eso, y por nuestra propia experiencia, por lo que optaremos por ahorrar tales maquinaciones reconociendo francamente nuestras simpatías hacia las experiencias que en este caso serán objeto de nuestro estudio. Ello, evidentemente, no nos exime de culpa en caso de que finalicemos con un trabajo más proselitista o hagiográfico que crítico. Más bien al contrario. El ejercicio de honestidad que acabamos de realizar hará que el lector mire con lupa lo que digamos para ver si está justificado o si son nuestros deseos los que surgen a cada instante y despreciar por tanto el análisis efectuado. Eso nos mantendrá alerta. Por otro lado, tampoco hacemos nuestra la pretensión de alcanzar una objetividad que consideramos a la altura de los mismos dioses en los que no creemos. O lo que es lo mismo, nuestra única aspiración con las siguientes páginas es ser serios y llegar, en la medida de nuestras posibilidades y dado el contexto en el que nace este proyecto, a unas conclusiones que nos ayuden a saber un poquito más acerca de una experiencia largo tiempo ignorada por la historiografía oficial, cuando no denostada.../...

Autor: Luis Buendía García

Fuente: http://www.economiacritica.net/