Una de las razones que nos impulsa a publicar esta obra es llenar lagunas y rectificar inexactitudes que se establecieron en la obra titulada Pugnas de la Gleba (1922), que falseó los anales proletarios, desahogándose contra quienes propusimos la expulsión de sus autores de la primitiva Confederación General de Trabajadores (agrupación que surgió de 1912 a 1931 los principios apolíticos de la Casa del Obrero Mundial). Se expulso a Rosendo Salazar y a J. Guadalupe Escobedo por estar en convivencia secreta con los llamados comunistas y aceptar una subvención del entonces ministro de hacienda para prepararle su candidatura a la presidencia de la república. Esta ayuda y apoyo para levantarse en armas contra su paisano, por la imposición del “jefe máximo” al grito “¡Arriba Sonora!”, se los prestaron en 1923 los supuestos partidos de Cooperativista y mayoritario y no la CGT, como se pretende hacer creer.

Estamos de acuerdo con M. Bisback que dice: “Para afirmar la labor y saber lo que se ha hecho y se está haciendo, aplicando una saludable autocrítica, es necesario conocer la obra de los póstumos”. Pero nosotros no contamos con órdenes oficiales para que se haga el trabajo en la Cámara de diputados y después vender la edición de modo que sólo puedan adquirirla quienes les sobra el dinero. Por otra parte, tendríamos que repetir fotografías, periódicos y demás documentos históricos que le prestamos al autor de la obra mencionada y no supo devolvérnoslo ni citar su procedencia. Este material se utilizó, en síntesis, para exaltar las personalidades políticas y propagar, sin resultado, un nuevo misticismo (al polaco Drefes lo conocimos desde 1912 y nunca supimos que fuera socialista): La cuestión social, como dice Kropotkine, es una cuestión de pan y no precisamente “naturista”. El falansterio desapareció con su autor, al enarbolar el pendón del socialismo integral.../...

