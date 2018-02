Se cumplen ahora 150 años de la llegada del socialismo a la península. Uno de los encargados de anunciar la Buena Nueva fue el barcelonés Roberto Robert, auténtico satyricon político y otro de los padres desconocidos del movimiento obrero español.

Muchos son los que aun desconocen que Roberto Robert y Casacuberta fue uno de los primeros socialistas españoles y, por tanto, su recuperación resulta más que justificada ahora que estamos cerca de conmemorar el aniversario de La Gloriosa [1868 / 2018], que supuso nada menos que el derrocamiento de la dinastía borbónica y la propagación definitiva de las ideas socialistas por la península ibérica a lo largo del periodo conocido como Sexenio Revolucionario [1868 / 1874].

“La calle predilecta de los barceloneses, la Rambla, recorrida día y noche por los hombres de negocios, por los ociosos, por los viajeros, especie de estrecho que divide la ciudad en dos continentes, la Rambla suele ser el centro de la vida de Barcelona”1

Su vida comenzó en la vieja Barcelona el 12 de septiembre de 1827, quedando huérfano de padre con sólo 6 años y abandonando sus estudios en un colegio de Humanidades para ocuparse sucesivamente como platero, joyero o dependiente de comercio; convirtiéndose por su acceso directo a las calles en observador minucioso de aquella urbe sombría y portuaria, repleta de conspiradores de café y otros personajes marginales; lo que le llevó a desarrollar a partes iguales un poderoso ingenio y una actitud rebelde nacida de la vivencia directa de las tragedias sociales de su tiempo, como fue la ola de represión del gobierno contra los nacientes movimientos sociales tras la sublevación de 1842, que incluyó el terrible bombardeo desde Montjuich el 3 de diciembre de ese año.

“Y no dejaba de ser interesante la del amigo mío [..] que su pasión política le encumbró a elevadas posiciones, le arrastró á los calabozos y le llevó a morir empleado en la isla de Cuba, después de haberle hecho padecer una larga deportación en Filipinas.”2

Algunos de los actores principales de aquellos sucesos -Josep Anselm Clavé, Francesc Sunyer o Narcís Monturiol-, fervientes defensores de las teorías del comunista utópico Etienne Cabet, pasarían a ser los hermanos mayores de Robert, adquiriendo de ellos cuanto menos su amor por la palabra escrita y el defecto de trabajar demasiadas horas y descansar poco. Pero lejos de seguir derechito por los renglones de la austeridad icariana, se inclinaba otro tanto por la nocturnidad y la alevosía; y como le sucedió a muchos jóvenes románticos con inclinaciones literarias de su generación, en 1851 marchó a Madrid donde estaba domiciliada la República de las letras ibéricas, aunque se la encontró algo diferente a como se la había imaginado.

“Parm i la bohème de Madrid, bien plus nombreuse que celle de París, les plaisanteries et les tours d’esprit sur la faim, la misère et la paresse y sont habituels. Ceux d’Inza, Robert, Zapata, Moreno-Godino et autres sont devenus populaires”3

Pasando más frio y hambre que un maestro de escuela y tras un primer intento de fundar un periódico serio, El Diario de Madrid, donde dar rienda suelta a sus ideas políticas, pronto se vio abocado a rebajar sus expectativas y obligado a subir uno a uno los peldaños más precarios del escalafón del gremio de los plumíferos; bien como amanuense, escribiendo zarzuelillas, transcribiendo textos minúsculos de obras clásicas en aleluyas o postales, e incluso improvisando romances para vendérselos a los ciegos a real para tener algo que llevarse algo a la boca y no dormir al raso.

“..Ya sabemos también que hoy se espera con impaciencia que un escritor demócrata asiente la pluma sobre el papel pidiendo justicia para cualquier desgraciado, y en seguida se le acusa de preconizador de infamias, de amparador de malvados. No nos importa..”4

Su inclinación por el bando de los perdedores le llevaron sumarse al levantamiento progresista de 1854 en Madrid, luchando en primera línea como vemos en la imagen; pero como acabaron ganando, se vio obligado a rechazar el cargo público que le habían ofrecido y poder seguir manteniendo así, el tono insobornable de sus escritos aparecidos en la prensa satírico-política. Quizás por ello, sería denunciado y encarcelado por delito de imprenta en julio de 1855 tras salir el primer número del periódico El Tio Crispín y haber osado a utilizar su espada de fuego contra la dinastía borbónica y el nuevo gobierno progresista, quienes mantenían ocupada militarmente su ciudad natal y acababan de agarrotar al hilador Josep Barceló i Cassadó, acusado de ser uno de los dirigentes de la primera huelga general declarada en la península algunos meses atrás.

“Robert, téngase en cuenta, no vio alzada su condena hasta después de la caída del partido progresista..”5

En libertad tras un largo año de reclusión tal y como explica Fernando Garrido, salió dispuesto a seguir batallando con su pluma a modo de fusil, y no tardaría en entrar a formar parte de La Discusión, prestigioso periódico en el que trabajaría entre 1856 y 1864 junto a la plana mayor del radicalismo político español; y donde con el tiempo llegaría a hacerse muy conocido por sus crónicas parlamentarias, escritas siempre en un estilo caustico y exento de los formalismos habituales, que sentarían cátedra por aquella carga de profundidad política que se extiende al resto de su obra.

“[el diablo] ..Capitán general era en el cielo y habría acabado por ser ministro de la Guerra; mas la soberbia y la impaciencia le perdieron. Se sublevó, no triunfó, y como era consiguiente, fue exonerado y vino a quedar, como si dijéramos, de paisano, sin derechos, títulos y condecoraciones. Ítem más, le fueron confiscados los bienes. Ítem más, se le desterró perpetuamente de todos los dominios celestiales y, en resumen, se hizo con él lo que se sigue haciendo con todo general español que uno tras otro se van sublevando, mientras no triunfan..”6

Analizadas en otro lugar las aportaciones de Robert al mundo del teatro infantil y su faceta de heterodoxo festivo, nos centramos aquí en su labor de maestro tallador de palabras al servicio de la causa popular; por ejemplo, como colaborador del fourierista Antonio Ignacio Cervera [1825-1860] en su Escuela del Pueblo y como redactor de los periódicos que éste fundara –La Granja, El Taller y el Observador Público-; además de implicarse en las conspiraciones políticas del momento y ser nuevamente huésped de las viejas cárceles del reino en 1858 por integrar la sociedad secreta llamada Falansterio nacional.

“La causa contra este [Tresserra], Robert, Lozano, Javier Ramírez y los demás individuos de la Choza sorprendidos en la Plaza Mayor, duró largo tiempo, y no terminó sino por una amnistía amplia dada en 1860”7

Repetir visitas a El Saladero le hizo entender aquella frase de Rousseau que decía que la cárcel era el mejor lugar para pensar en libertad y allí gestó la idea de editar Las Prisiones de Europa, obra publicada en 1862 y firmada cooperativamente por una Sociedad Literaria; que fue importante por ser la primera vez que se denunciaban las contradicciones del sistema penitenciario español y se proponía a la educación como herramienta de regeneración o reinserción social; aunque no sirvió de mucho ya que de nuevo sus escritos le llevarían varias veces al calabozo entre 1864 y 1868, tantas que en estos años pasó más tiempo a la sombra que al aire libre.

“La historia de la humanidad, más que en los palacios, está en las prisiones. El que nos de una historia verídica de las ergástulas nos proporcionará un relato fiel de la pasión del hombre..”8

Robert, estoico y solidario, aprovecharía las horas en prisión para el estudio de la cuestión social y su auto-educación, pero también fue entonces cuando contrajo una tuberculosis que arrastraría el resto de su vida; forzándole a regresar a Barcelona por prescripción médica a comienzos de 1865 y, de paso, poder evitar el acoso policial al que era sometido en la capital tras su última excarcelación. Allí sería recibido como un hijo pródigo, elegido por aclamación presidente del Comité Democrático y se sumaría al movimiento intelectual que fomentaba el primer periodismo en catalán, o como participante y organizador de los Juegos Florales de 1866 y 1867.

“..com que segons frase seva, no podia viurer sense escriurer, treballava per tots, o casi bè tots el editors de Barcelona, y de sa pluma brollaban al plegat, col·leccions de cuentos, magníficas traduccions, conciencuts arreglos, páginas del diccionari català que publicavan los Editors Espasa..”9

Hombre de letras pero también comprometido con los cambios sociales y políticos que sacudían Europa, a partir de entonces encontramos a Robert siempre a medio camino entre Madrid y Barcelona; primero al pie de las barricadas madrileñas a mediados de 1866, padeciendo luego destierro por su pertenencia a la junta revolucionaria de agosto de 1867 y adquiriendo finalmente un papel clave en los acontecimientos de septiembre de 1868 en Barcelona; momento en que pondría su piqueta demoledora al servicio de su gran amigo y mentor político Josep Anselm Clave, quien comenzaba entonces a publicar El Cohete: aunque también le localizamos a partir colaborando en periódicos de todo el territorio peninsular.

“Así como para montar y dirigir máquinas nuevas, solemos los españoles llamar a ingleses y alemanes, así vendrá el tiempo en que cuando en países extranjeros se trate de hacer un motín, contratarán para ese objeto un centenar de compatriotas nuestros..”10

Lógicamente, tras la revolución de 1868 fue elegido miembro del ayuntamiento barcelones y hubo de rechazar otra vez el oro de la reacción, siendo elegido en febrero de 1869 diputado constituyente por Manresa en las primeras elecciones celebradas por sufragio universal, lo que le llevaría de vuelta a Madrid; y ya desde su escaño en el Congreso, y como hiciera otro socialista barcelonés como Pablo Alsina, apoyaría sin fisuras a la República Federal, destacando no tanto por su oratoria como por su ateísmo radical, por su postura en favor del matrimonio civil, el divorcio y la separación total entre iglesia y estado; no por nada fue considerado uno de los primeros librepensadores españoles.

“Honrar la memoria de D. Nicolás Estévanez con [..] solemnidad académica, equivale a la celebración de sufragios, de misas de cabo de año ó de réquiem por el alma, la salvación eterna del abate Marchena, de Roberto Robert ó de Suñer y Capdevila”11

Fijada residencia en el Madrid federal y sin dejar de entregar originales a las imprentas o de publicar textos ni un solo día, restableció contacto con su viejo amigo José Luis Pellicer y con el tipógrafo José Mesa recién llegado del exilio, y al poco se sumó a la Sección Varia de Madrid y pasaría ser miembro de la Internacional, como también hicieron otros diputados catalanes partidarios de la confederación de pueblos libres como Alsina, Lostau o Rubaudoneu; y en calidad de tal asistiría Robert al Congreso Obrero de Barcelona celebrado en junio de 1870 en el que se dio luz verde a la Federación Regional Española y a la extensión del internacionalismo obrero.

“Después de Roberto Owen, Cabet; después de Cabet, La Internacional: no importa; los operarios hoy anárquicos, hoy condenando por autoritario todo lo político, serán en su día hombres políticos apasionados: un breve paso en favor de la armonía de los intereses generales les hará olvidar, como ha sucedido siempre, todas las más lisonjeras utopías..”12

Siempre de cara, Robert exponía en esta crónica sobre el I Congreso de la Internacional en España, la contradicción entre los ambiciosos objetivos que allí se marcaron y la debilidad orgánica que aun mostraban las asociaciones de operarios españolas, cuando no su falta de instrucción, y señalaba además que la resolución aprobada sobre el rechazo a la vía política suponía un error estratégico; pero también reconocía la importancia del paso dado en aquel certamen, y nadie podía dudar de su predisposición favorable a la causa obrera tras tomar la palabra -en francés y español- en el banquete de solidaridad con La Comuna de París celebrado en el Café Internacional de Madrid el 2 de mayo de 1871, saboteado violentamente por la llamada Partida de la Porra.

“..leí de los bárbaros agresores contra la pacífica reunión del Café Internacional había sido preso, y supe que La Igualdad había sido denunciado, recogido y estropeado en sus moldes, y vi que La Iberia daba las gracias a las autoridades que no turban el reposo de los apaleadores”13

Mucho desconocemos aun del grado de implicación orgánica de Robert con la Federación Regional Española, pero todo indica que se mantuvo en un segundo plano, apoyando la iniciativa proletaria con sus artículos en prensa y realizando una intensa labor como traductor; al principio centrado en filósofos y economistas en boga en aquellos años como Gustave Molinari, Federico Bastiat o Jacques Dupuis –Origen de todos los cultos, 1871-; hasta que, segun dicen, Francisco Pi y Margall le sugiriera la necesidad de que también fuera difundida la obra del socialista Pierre Joseph Proudhon en la península, lo que se concretó desde 1863 con su traducción de Teoría de la contribución.

“Indudablemente llegará un día en que los hombres del siglo de las luces seremos llamados bárbaros [..] Es de esperar que se nos juzgue con cierta benevolencia en muchos puntos, no por lo que realmente somos, sino por lo que deseamos ser..”14

En este punto debemos añadir que las diversas traducciones de la obra de Eliseo Reclus publicadas por la Casa Sempere desde principios de siglo XX que en algún caso también se le atribuyen, sin embargo fueron realizadas -o completadas- por su hijo, Roberto Robert López [1858 / 1916], prestigioso funcionario público de Correos alejado de toda implicación política o sindical, quien las completó seguramente a partir de los trabajos que iniciara su padre años atrás, ya que sabemos que Robert pudo haber tratado a Elías Reclus en Barcelona en el otoño de 1868 y porque sabemos que admiraba la obra del mayor de los Reclus.

“..Llegó el momento, de que se callen los forjadores de sistemas sociales; los rábulas meticulosos que por una carta más ó menos de derechos individuales y de libertades, públicas escandalizan en los dominios de los reyes y emperadores. [..] ¡Silencio, charlatán Caro! ¡Silencio, parlanchín Reclus! ¡Hablen Canrobert y Mac-Mahon!..”15

Volviendo al relato cronológico, cuentan que proclamada la I República española el 11 de febrero de 1873 no aceptó el cargo de director general de Correos y Telégrafos por ser un puesto demasiado exigente para su precario estado de salud, pero sí el de embajador de España en Suiza al parecer siguiendo los consejos médicos; pero en cualquier caso nunca llegaría a tomar posesión del puesto, ya que solo unos días antes de partir hacia Ginebra se agravaría fatalmente su relación con la tuberculosis con la que convivía desde años atrás, entregando la cuchara el 18 de abril en su domicilio del nº 2 de la calle de Goya tras haberse podido despedir de los suyos y probablemente hacer alguna comentario sarcástico sobre la joven República que en cierta manera quedaría huérfana…

“Pero ella, con el dedo en la boca y con sus chanclos de goma, calado el gorro frigio hasta las cejas, sin espada flamígera ni barril de petróleo, sino agitando un caduceo de corcho, se nos ha colado puertas adentro como todos saben y muchísimos no creen todavía [..] Ojala permanezca ella tan sutil de entendimiento como lo ha sido de pies. Ojala viva como ha nacido y se convierta en justicia y así ser inmortal.”16

El c onsecuente republicano Roberto Robert murió en la miseria como había vivido casi siempre, y solo gracias a sus amigos y a la Sociedad de Escritores de Madrid pudo ser enterrado con un mínimo de dignidad en el Patio de los Pobres del cementerio de la Puerta de Bilbao en el que fue uno de los primeros sepelios civiles de un adulto de los que se produjeron en España; y es que esta fue la tónica de su vida, ir adelantado a su tiempo, sobre todo, en el campo del periodismo por haber sido uno de los primeros en darse cuenta del poder de la palabra escrita, convirtiendo el periódico en el libro del pueblo y generando por primera vez en España eso que llamamos opinión pública.

“¡Pobre periódico! Nace siempre de parto laborioso, respira el aire de la vida con flacos pulmones, y en situación precaria; su porvenir es el más inseguro; a poco que prolongue su existencia, no puede librarse de peligros; porque gobernadores civiles y militares, fiscales, público, todo el mundo tiene fijos en él los ojos, pronto a descubrir en él manchas, culpas y delitos”17

Aunque para algunos de sus contemporáneos resultara ingenuo el cuadro de costumbres que dibujaba Robert con sus epigramas, muchas veces sin nudo, ni trama, y con final siempre abierto, pensamos que no fue arte malgastado como afirmaban los que le sabían dotado para llegar a conclusiones más severas. Es cierto que muchas veces se nota la precipitación propia del gacetillero, pero más allá de las urgencias personales y familiares, fue capaz de idear una nueva manera de dirigirse al lector para recordarle la necesidad de tomar conciencia y partido; utilizando para ello a la sátira como arma política, y convertiendo este genero periodístico en un arma de combate que utilizarían en las siguientes generaciones, anarquistas tan cercanos a la voz de la calle como Josep Llunas, Juan Usón, Benigno Bejarano, Fernando Pintado, Ángel Samblacat o Jerónimo Galipienzo.

“Curt de vista, sens ulleras y arrupit al vetllador, treu la llengua y clava tatxas un sabater mort de son [..] Vint anys de fusell y ranxo en temps de Napoleón; deu anys de fam y fusell mentras va haberhi facció; ara, sigas miliciano; ara ja ho has sigut prou. Aqui caych, aqui m’aixeco, patint fret, patint calor, may he passat de posar mitjas solas y talons!…”18.

Rara avis de las letras ibéricas, con la desaparición de Robert se fue antes de tiempo un articulista de primera y una de las plumas más auténticas de la literatura castellana, con la elegancia formal de Quevedo y la radicalidad del Abate Marchena que está considerado el primer ateo español y que por su apariencia física fue llamado el sátiro de las selvas; y por tanto podríamos interpretar que la traducción de Robert hijo del Satiricón, publicada por primera vez en España por la Casa Sempere en 1902, se hizo a modo de homenaje al padre ya que, impúdico y sutil como Petronio, Robert se convirtió en el azote de todos los Nerones de su época, que no fueron pocos.

“Ahora ¡Almas de cántaro! Aunque mañana les fusilen a Vds. de sopetón, por detrás y a boca jarro, y mueran rabiando sin extrema unción ni derechos pasivos ¿tendrán algo que ver Neron y Narvaez? Es claro que no. Pues ¡acabáramos! Eso quería yo demostrar” 19

Llegados a la parte final de nuestro texto, coincidimos con Pompeyo Gener en que fue uno de los cráneos privilegiados del primer socialismo español junto a Francisco Pi y Margall; y quizás lo dijera por ser uno de los mejores representantes del comunismo federalista ibérico o por su habilidad especial para traducir las ideas socialistas a un idioma comprensible para el pueblo, habiéndose convertido en uno de los pilares centrales del puente que unía el republicanismo y el socialismo y provocando su desaparición el derrumbe de una de las principales vías de comunicación entre las dos orillas opuestas de la revolución española.

“La organización ya casi universal de los jornaleros, sus cajas de resistencia, sus huelgas, sus reclamaciones contra la organización actual de la sociedad, qué son? la acusación más tremenda contra el capital..”20

Y hablando de puentes rotos. Llama la atención que a pesar de que Robert fuera un maestro en el uso de la sátira como instrumento regeneración social, por lo general los republicanos solo lo recordarían en su vertiente de heterodoxo festivo; y lo que es aun más sorprendente, el movimiento obrero lo relegara simplemente al olvido, despreciando su papel como el padre de todos los periodistas revolucionarios españoles.

Quizás este hecho pudiera tener relación con el conflicto surgido en aquellos años del Sexenio con ciertos periódicos satíricos que resultaban de dudosa clasificación por su calculada ambigüedad y su vida efímera; dándose el caso que alguno de ellos –Los Descamisados o El Petróleo- fueron utilizados para criticar y desprestigiar a las ideas socialistas a pesar de aparecer con el marchante de subversivos y declararse simpatizantes de la Internacional.

“La anarquía es nuestra única fórmula. Todo para todos, desde el poder hasta las mujeres. De este bello desorden, o mejor dicho, desorden ordenado, resultará la verdadera armonía..”21

Sin embargo, analizado el peri ódico del que Robert fue director desde 1870, el tantas veces imitado Gil Blas, veremos que no dudaban en dar carta de naturaleza al movimiento obrero, defendiendo el derecho de los trabajadores a luchar por sus objetivos con tanta intensidad como combatieron las falacias y especies que desperdigaba la prensa reaccionaria en su contra, aunque por supuesto tampoco se privaron de emitir críticas en tono satírico que no siempre fueron bien entendidas por algunos asociados a la Internacional; y en esta línea llegaron a editar en 1872 un exitoso folleto acompañado de retratos de Internacionalistas:La Internacional explicada por los evangelistas del orden Candau, Jove y Hevia, Alonso Martínez y Martínez Izquierdo, que reprodujeron diferentes periódicos e incluso comentaron en sus cartas Engels y Lafargue.

“¡LEED Y ESTREMECEOS! ..Son los Internacionales unos monstruos Infernales. Sus caras, estrafalarias, atroces, patibularias. Por fingirse desgraciados, andan todos remendados, y emplean hasta la argucia de llevar camisa sucia..”22

Sea como fuese, tras el boom que había vivido la prensa satírico-política durante el Sexenio Revolucionario, da la impresión que este tipo de periodismo pasó a ser englobado en la categoría de radical, ambiguo y burlesco, más propio de librepensadores o anticlericales que de sesudos revolucionarios; pero la sátira seguiría teniendo su espacio en la prensa obrera, más en la anarquista que en la marxista todo hay que decirlo; y además contando a lo largo de los años con el favor de la militancia y el público, como demuestran rotativos más o menos longevos como La Tramontana, La Silba, El Condenado, El Chornaler, El Corsario, El Rebelde, Tierra y Libertad, En Titella, La Ira, La Barricada...

“El escritor satírico, en España, no tiene más que dos paraderos: el capuchón o el hule. […] No hay apelación: el escritor satírico es un ser venenoso, a quien hay que exterminar..”23

Síntoma de la poca capacidad de auto-crítica que imperó siempre telón adentro del movimiento obrero español, cierta norma no escrita determinó que la prensa satírica y combativa fuera perdiendo vitalidad conforme pasaban los años y arreciaban las luchas sociales, imponiéndose los periódicos llamados de doctrina que fueron los dominadores en los medios anarquistas y revolucionarios ya en tiempos de la II República, seguido muy de cerca por los de tipo administrativo o de noticias sindicales; aunque hemos de recordar que la sátira nunca dejó de un recurso habitual en el ámbito de la propaganda oral, o sea mítines y charlamentos varios; y no hubo periódico obrero que no se permitieran de vez en cuando colar algún artículo de tono irónico o intercalar caricaturas.

“..la ironía es una risa concentrada, magra, de navaja; una risa cerebral, risa de la inteligencia. Pero, yo soy, gracias a Dios, plebeyo hasta las cachas, vulgar hasta la médula de los huesos, y estoy por la carcajada homérica, por la hilaridad integral.”24

Muchos siguieron echando de menos aquellos viejos combinados gráficos de satíra política y épica revolucionaria a partes iguales que popularizara entre otros Roberto Robert, pero cuando todo parecía perdido y a nadie se le ocurría ya hacer un chiste de la situación, localizamos durante la II Revolución española a un grupo formado por miembros del Sindicato de Profesiones Liberales de la CNT de Barcelona y de la Agrupación Los de Ayer y Los de Hoy, quienes editaron desde mayo hasta octubre de 1937 el valiente semanario Criticón….; tras el cual siguieron 40 años de silencio y de tristeza.

Hasta aquí nuestro texto sobre el maestro de periodistas y faro del socialismo español, Roberto Robert, bohemio, conspirador y sátiro que son su pluma disparaba salvas de pólvora y azufre, mezcla explosiva original de la casa Rousseau – Voltaire, que sin duda hubiera seguido haciendo ruido y espantando moscas a este lado del río si no hubiera muerto con solo 44 años, en plena I Revolución española.

