“El presente trabajo fue realizado para el periódico CNT, publicado en marzo del 2007. Nº del periódico: 332”

JOSÉ ALBEROLA, MAESTRO RACIONALISTA

APUNTES BIOGRÁFICOS, FRAGA 1933-1937

A modo de presentación

En primer lugar pienso que es conveniente hacer alguna aclaración; el presente escrito no esta realizado por ningún historiador, ni mucho menos escritor profesional. Soy consciente además de los muchos datos, y seguramente importantísimos, que no voy aquí a mencionar. Algunos por propia obviedad, por la falta de espacio, otros por puro desconocimiento, sin embargo este trabajo no pretende dejar cerrada o zanjada ninguna cuestión, mas bien lo contrario, tampoco quiero que se interprete como una oda o culto a la personalidad del personaje. Mi intención no es otra, que la de contribuir con esta pequeña aportación de notas y apuntes recogidos a través del tiempo, de algunos libros, y de las muchas conversaciones con mis compañer@s mayores, a rescatar del olvido una parte de nuestra historia y la de compañer@s de la altura moral como lo fuera José Alberola.

Apuntes biográficos

José Alberola Navarro nació el año 1895 en Ontiñena, pueblo de la Comarca del Bajo Cinca en el sur de la provincia de Huesca, aunque la mayor parte de su vida transcurrió fuera de su tierra natal, a excepción de los años vividos en Fraga pueblo de la misma comarca y muy cercano a Ontiñena.

Militante anarquista y maestro de profesión de conocido prestigio, dentro y fuera del Movimiento Libertario de la época. Fue seguidor de la Educación Racionalista; corriente difundida por el pedagogo Francisco Ferrer i Guardia. Trabajo siempre en Centros que impartían este método, y en varios lugares de España, donde incluso colaboro a fundar algunas de estas escuelas; en Barcelona, en Olot (Girona) en Elda y Játiva (Valencia) en Alaior (Menorca) en Viladecans (Barcelona) además de Fraga.

Su compromiso con el anarquismo, lo llevo a participar en muchos acontecimientos históricos, donde su profesión y militancia fueron siempre de la mano. Participó activamente en la Prensa Obrera y Anarquista, como redactor y articulista en publicaciones de renombre; SOLIDARIDAD OBRERA,TIERRA Y LIBERTAD, LA REVISTA BLANCA… por citar algunas, es conocida también su contribución en la aparición del periódico EL PRODUCTOR, que junto a Manuel Buenacasa (otra gran figura del anarcosindicalismo aragonés) pusieron en marcha en Blanes, Girona.

A fecha de hoy no se puede asegurar con exactitud, su participación en aquella reunión del año 1927 en Valencia, donde se funda y constituye la Federación Anarquista Ibérica. Aunque si se sabe que tubo cargos de responsabilidad en los primeros Comités Peninsulares constituidos.

En 1930, participó en un gran mitin en Barcelona junto a Companys, Rovira y Samblancat, en pro de la amnistía de los presos políticos y contra la represión, entre ellas la expulsión de España de Francesc Macià.

En 1931 participa como delegado en el III Congreso Confederal de la CNT en Madrid, representando al Sindicato de Gironella. Su intervención en una de las ponencias sobre las Federaciones de Industria es recogida en las actas, su tesis defendida será contraria a la implantación de dichas federaciones, argumentando que dicho planteamiento alejaba el ideario anarquista de la CNT. “Los que propugnan por las Federaciones de Industria han perdido fe en el valor del hombre y se lo conceden al engranaje… no queremos la continuación del capitalismo sin capitalismo… El ideal es lo que mantiene la fe. Nosotros no aceptamos nada que se acerque al estatismo”.

Su llegada a Fraga

Mientras tanto sus primeros pasos o llegada a Fraga, según declaraciones de Agustín Orús lo hace a principios de los años veinte, época en la que ya ejercía como maestro. … conocí a J. Alberola en los años treinta, vino a Fraga el año 1933, pero ya estuvo antes, en el año 1922 y en esa época ya daba clases en su casa, dos antiguos alumnos eran amigos míos. Aunque la etapa mas conocida y documentada, sea la de los años treinta, periodo en el que se instala y vivirá con su familia hasta mediados de 1937.

Cuando J. Alberola llega a Fraga se encuentra con un gran ambiente libertario, la CNT funcionaba desde 1918 (aunque algunas fuentes apuntan que ya había un grupo anarquista en los años anteriores) se habían constituido recientemente las JUVENTUDES LIBERTARIAS y un Ateneo Libertario que con el nombre de SOCIEDADA CULTURAL AURORA funcionaba desde que la dictadura de Primo de Rivera declaro ilegal a la CNT.

Cuando la dictadura empuja a la clandestinidad al Sindicato, en muchos pueblos y ciudades la militancia confederal, se reorganiza en asociaciones culturales y en muchos casos, serán ellos mismos quien las ponen en marcha. “…el Ateneo era muy dinámico, teníamos un grupo artístico y hacíamos representaciones de teatro y giras libertarias por los pueblos de la comarca, y una rica biblioteca que ponía los libros a disposición de los asociados. En esos años compramos un solar y se construyó entre todos los socios, la casa que albergaba nuestra sede, y donde se desarrollaban la mayor parte de las actividades..” (1). Paradójicamente, durante el llamado bienio negro el gobierno de la Republica es quien de nuevo declara ilegal a la CNT y en Fraga será la SOCIEDADA CULTURAL AURORA quien tomara de nuevo el relevo a la organización anarcosindicalista, hasta el triunfo del FRENTE POPULAR el 16 de febrero de 1936.

Con la llegada de Alberola se pone en marcha La Escuela Racionalista, por la que pasaran muchos niños y niñas de Fraga, además de muchos adultos; el analfabetismo, como en la mayor parte de España, es muy alto en esos años, en este sentido se organizó turnos nocturnos para dar clases después de la jornada laboral, también para los adultos. Es importante resaltar, que para ser alumno de la escuela(como en la mayor parte de las escuelas racionalistas), no era necesariamente ser hij@ o miembro ni de la CNT ni hacia falta ser, ideológicamente hablando, anarquista. Hay información contrastada que así lo confirma. Si es cierto que era la clase trabajadora la que mas frecuentaba la escuela y que cuando menos, el recelo, era notorio entre la clase mas acomodada. Valero Chiné nos cuenta en sus memorias, “…Yo tan apenas le conocía ( J. Alberola) pero era el único maestro que daba clases a las horas que mejor le fueran al discípulo… me puse de acuerdo con él para asistir a sus clases a las nueve de la noche. Aunque contaba con quince años, tan apenas sabia leer ni escribir pues con once años ya estaba trabajando. …cual sería mi sorpresa, cuando al enterase mi patrón que, el maestro que iba a darme las clases, era Alberola me espeto que ya podía buscarme otro trabajo. … lo cierto es que Alberola era muy estimado entre los gentes humildes y los trabajadores, no así para los patronos y la clase adinerada.”(2)

Josefa Calucho Ballesté, vecina del domicilio familiar de Alberola y antigua alumna, recordaba en una entrevista realizada para una revista local. “… conocí al maestro Alberola. El no recuerdo de donde era, pero la mujer era de Palafrugell y se llamaba Clara. Tenían una niña, Eli, y un niño, Octavio. Él daba clases en la Cultural (Con este nombre era conocida la Sociedad Cultural Aurora por los vecinos de Fraga) en la calle que ahora se denomina Alcázar de Toledo. Era muy buen maestro y los que éramos alumnos suyos aprendíamos mucho… Para nosotros eran muy buenas personas y fueron muy buenos vecinos.”(3)

Guerra y revolución

Con el golpe militar del 18 de julio y el posterior estallido de la guerra, el Alcalde y toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Fraga dimite, de este modo y tal como se desarrollaron los acontecimientos la administración política local, pasará a ser gestionada por un nuevo organismo. Como en otros pueblos y ciudades, las organizaciones libertarias, como la CNT y la FAI no solo entraron a formar parte de dichos organismos, sino que en muchos casos, tal y como sucedió en Fraga, fueron los impulsores y desde luego los protagonistas principales. Es de resaltar que en aquel momento la CNT era la fuerza “política” y sindical de izquierdas mas importante y numérica de Fraga. Si es cierto, que algunos republicanos y sobre todo miembros de las Juventudes de Izquierda Republicana tenían como referencia sindical a la CNT, llegando a formar parte además como socios

El de Fraga recibió el nombre de Comité Popular Antifascista, este Comité estaría formado por la CNT y el Frente Popular la agrupación de partidos de izquierda, pero que aquí solamente contaba con una pequeña agrupación de Izquierda Republicana y representada hasta entonces por el Alcalde Joaquín Viladrich, (hermano del pintor Miguel Viladrich)

Cabe destacar que en Fraga los elementos facciosos o simpatizantes con los golpistas no semanifestaron públicamente y las fuerzas políticas leales a la Republica controlaron muy rápidamente la ciudad. Por otro lado la única institución armada existente era un Cuartel de La Guardia Civil con una pequeña guarnición de Guardias, la cual fue “neutralizada” muy rápidamente gracias a la osada acción de los libertari@s y republican@s locales. Y obligada a abandonar la ciudad y trasladada al frente de guerra los primeros días después del golpe.

Casi al mismo tiempo llega la colectivización siendo una de las importantes de Aragón, con esta nueva situación se crea un nuevo organismo municipal llamado Consejo Comunal de Fraga, siendo su presidente José Alberola. Su duración fue tan solo de unos meses, no llegando a cumplirse ni un año de existencia, hasta mediados del 1937, fecha en la que el gobierno de la Republica del Dr. Negrín declara ilegal todo el proceso colectivista y decreta la disolución de todos los organismos revolucionarios entre ellos el Consejo de Aragón. Es justamente en ese momento cuando la 27 División de Enrique Lister es desplazada desde el frente hacia la retaguardia aragonesa hostigando a los colectivistas, hasta que se siente con el poder suficiente y otorgado desde el gobierno de la Republica para arrasar literalmente los pueblos y las Colectividades del Aragón Libertario.

Durante ese periodo que va desde el mes de julio del 1936 hasta prácticamente el mes de agosto del 1937 Alberola se convierte en un personaje clave tanto en el desarrollo político, como en lo social y cultural y no sólo en Fraga, también en la Comarca del Bajo Cinca. Destacamos además su oposición férrea a los abusos de poder y a la violencia gratuita, viniera de donde viniera, incluso poniendo en grave peligro su propia vida. Josefa Calucho, testigo de excepción explicaba además dos anécdotas muy reveladoras del carácter de Alberola: …Mi habitación daba justo debajo de donde al parecer, hacían reuniones. Podía escuchar todo lo que hablaban. Cuando estallo la guerra y entre tanta agitación por Fraga, Alberola les dijo a los que se reunían con él: “y ahora que habéis ocupado las casas de los ricos, que hay que hacer sacaros a vosotros”… “Cuando corrían las listas para matar gente, Alberola escondió algunas personas en su propia casa. Nosotros hacíamos como si nada supiéramos.”(3)

Es conocido además el enfrentamiento que Alberola tubo con un grupo armado que irrumpió en Fraga a los pocos días del inicio de la guerra, exigiendo la entrega inmediata y fusilamiento de las personas detenidas preventivamente a las pocas horas del levantamiento militar y sospechosas de simpatizar con los fascistas. “Alberola se enfrento directamente y argumento su oposición a los fusilamientos hasta tal punto que incluso estuvo apunto de ser fusilado por traidor… y tu departe de quien estas le espetaron” (2) Quiero resaltar que dicho grupo o comando, por decirlo de alguna manera, a fecha de hoy no se conoce su filiación política, ni a que Columna pertenecían, hay diferentes versiones pero pocos se atreven a señalar ninguna con exactitud.

Quizá otro dato a destacar del periodo inicial de la guerra es el desarrollo de algunos de sus proyectos, en el terreno cultural y educativo. En primer lugar fue el responsable de organizar lo que sería la nueva Escuela Pública, y en plena guerra. Para ello contó con la colaboración de algún maestro de Fraga: “El 6 de agosto llegó a Fraga Salvador Orús, maestro local, de regreso de participar en unos cursillos de promoción… José Alberola, le planteo la necesidad de organizar la escuela para el nuevo curso… Se adecentaron las escuelas al tiempo que se buscaron posibles maestros para los diferentes grupos. Manuel Galicia, con la carrera de maestro recién terminada, Salvador Labrador Novials en el último curso de magisterio, son los primeros con quien contó. Maleneta y la maestra retirada doña Mercedes Nart son el resto de maestros con quienes pudo iniciar el curso”… “seguimos los criterios de la Institución Libre de Enseñanza, con un amplio proyecto de trabajo hacia los alumnos, donde además de las asignaturas habituales se incluía música. La escuela la empezamos con mucha ilusión, con un total de ocho grupos.”(4) El nombre que recibió la nueva escuela fue el de Francisco Ferrer i Guardia. Al mismo tiempo y también gracias a su influencia se organizó la que seria la primera Biblioteca Pública de Fraga. “ fui Consejero de Cultura del Consejo Municipal de Fraga, creamos una biblioteca publica que tuvo muy buena aceptación. Esta biblioteca se inicio con donativos de gente de Fraga… se instalo en un bar bastante amplio… las mesas y las sillas que habían servido para tomar café o jugar a las cartas se convirtieron para leer y crear cultura”. (5)

Gastón Leval hace un informe muy interesante y detallado sobre la colectividad de Fraga y que coincide mucho con los testimonios de nuestros abuelos, sobre todo en el aspecto de las realizaciones constructivas tanto en lo productivo propiamente dicho como en el aspecto social, y que no voy yo aquí ahora a reproducir, por cuestión de espacio.

También es razón a resaltar su paso por el Consejo de Defensa de Aragón, el organismo nacido de la revolución, constituido en octubre del 1936 y que sus primeros días de existencia fijó su residencia en Fraga, antes de ser trasladado a Caspe. En el primer consejo, José Alberola fue nombrado Consejero de Instrucción Pública. Estos son unos recortes del articulo-proyecto, escrito por Alberola donde hace un esbozo sobre su planteamiento educativo desde su consejería y el cual me parece muy interesante recuperar aquí: “ La Nueva Escuela. Eduquemos instruyamos racionalmente”… Puede decirse, con toda exactitud que la ciencia de la educación consiste en la elaboración de las materias que han de presentarse según el orden que las necesidades del niño exijan. A los maestros, a los verdaderos pedagogos por vocación y no por lucrativo profesionalismo, es a quienes corresponde conocer esas necesidades y satisfacerlas racionalmente… Siendo la razón la facultad más preciada del hombre, todo pedagogo que estime la lógica y quiera ser probo con la especie a que pertenece, no hará materia de enseñanza sino lo que experimentalmente se sabe cierto, y las consecuencias que de ello razonablemente saque serán relación de causa a efecto a fin de que interpretando la verdad en las cosas, los seres y los fenómenos todos, la conciencia humanitaria del hombre progresivo prevalezca.

A nuestro entender en esta situación antidogmática y si prácticamente experimental, debe encauzarse el espíritu de la Nueva Escuela, persiguiendo la alta finalidad de que en el libre juego de sus actividades cada uno llegue a ser el motor de su propia voluntad fecunda y creadora, pues que dignificar a los hombres es darles finalidad propia.

Su cargo duraría poco tiempo, debido en buena parte a las desavenencias ideológicas, fruto del nuevo rumbo político tomado, con la entrada de Partidos Políticos en el Consejo y con lo que Alberola no estaba de acuerdo, llegando abandonar su Consejería por propia voluntad.

El mes de agosto de 1937 y forzado por los acontecimientos que derivaron de los llamados sucesos de Mayo de 1937 y con el desmantelamiento del Consejo de Aragón la persecución policial de losconsejeros así como de la destrucción de toda la estructura colectivista en Aragón, incluyendo Fraga, Alberola y su familia se ven forzados a abandonar Fraga. Apuntamos que antes de partir al exilio, y casi al final de la guerra, se trasladaron hasta Viladecans (Barcelona), donde se hizo cargo de la escuela racionalista de esta ciudad, prácticamente hasta la “caída” de Barcelona por las tropas franquistas.

Parte hacia el exilio junto a su familia, primero a Francia y posteriormente a México, país donde vivirá hasta el final de sus días.

En México trabajo y colaboró junto al exilio republicano español a fundar algunas instituciones educativas, como el colegio Cervantes o el colegio Madrid colegio este último en el que trabajo como profesor de literatura durante18 años.

Al mismo tiempo participó activamente con el Movimiento Libertario en el exilio, siendo asiduas sus colaboraciones en las publicaciones TIERRA Y LIBERTAD de México o CENIT de Francia entre otras. Murió asesinado en oscuras circunstancias el 1 de mayo de 1967.

Quiero terminar con un párrafo escogido del libro de Felipe Alaiz TIPOS ESPAÑOLES: “…Alberola, amigo de la desobediencia integral y matizada, sin troquel, amigo del español que no lee hasta el punto de enseñarle a leer para que no lea lo que leen los que jamás leyeron por su cuenta y que están infectando el ambiente de específicos en vez de dar a la intemperie su propio sol y al agua marina su propia sal y su propio yodo.”

Fraga noviembre 2006

J.Carlos Chiné Royes

Albañil y militante de la CNT de Fraga y del Centro de Estudios Libertarios José Alberola.

FUENTES CONSULTADAS

FUENTE ORAL:

(1) AGUSTÍN ORUS ORTIN, natural de Fraga y militante de la CNT de Fraga y de la Sociedad Cultural Aurora en los años treinta y alumno de J. Alberola, fallecido en el 2001.

(2) VALERO CHINÉ BAGUE, natural de Fraga y militante de la CNT de Fraga y de la Sociedad Cultural Aurora desde los años treinta y alumno de J. Alberola

(3) JOSEFA CALUCHO BALLESTE, natural de Fraga, vecina de la familia Alberola en los años treinta, y alumna de J. Alberola, fallecida 2005

(4) SALVADOR ORUS, natural de Fraga, maestro de profesión.

(5) JOSE de DIOS AMILL, natural de Fraga, fue Consejero de Cultura en el Consejo Municipal, 1936-1937

OTRAS FUENTES:

BIBLIOGRAFÍA:

DÍEZ TORRES Alejandro A.: Orígenes del cambio regional un turno del pueblo Aragón 1900-1938 confederados solidarios, Madrid, U.N.E.D., Universidad de Zaragoza, 2003

IÑIGUEZ Miguel: Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 2001.

CARRASQUER Félix: Las colectividades de Aragón un vivir autogestionario promesa de futuro, Barcelona, Laia/Divergencias, 1986

SOLÁ Pere: Las escuelas racionalistas en Cataluña 1909-1939, Barcelona, Tusquets, 1978

CARDONA PONS Floria: Episodis de la Menorca llibertària, Palma de Mallorca, Ateneu Llibertari Estel Negre, 2005

LEVAL Gastón: Colectividades Libertarias en España. Madrid, Editorial Aguilera, 1977

GOMEZ CASAS Juan: Historia de la FAI, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo, 2002

ARTICULOS aparecidos en la Revista BATECS, Nº4 1989, edita: Institut dÉstudis del Baix Cinca. Fraga.

ARTICULOS aparecidos en la Revista FOGARIL I CALAIXERA Cuadernos de Memoria Nº 56 diciembre 2004. Fraga

