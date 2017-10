Francisco Ferrer Guardia tuvo un doble, el otro Cero, responsable en la sombra de algunos escritos incendiarios atribuidos falsamente al fundador de la Escuela Moderna, que valieron para fusilarle en 1909 y, aun hoy día, para seguir criminalizando sus ideas.

Todos somos más o menos conscientes de que el Estado siempre ha utilizado el espionaje y la información para combatir o desactivar tramas políticas o palaciegas; pero poco se dijo de la guerra sucia contra los anarquistas, y cero de las estrategias y alianzas que éstos generaron para actuar en este entorno hostil y sobrevivir para (no) contarlo.

“En vez de señales como los masones, usan targetas, y para quién está al tanto del secreto, basta pasar la vista por una de ellas para saber la procedencia, el grado y la nación del individuo que la presenta, el grupo a que pertenece y la fecha en que se afilió al anarquismo..”1

Aunque este suelto de principios del siglo XX que transcribimos desfigura un tanto el marco de nuestro trabajo, tiene la virtud de recordarnos que una de las principales batallas de aquella guerra silenciosa entre autoridades y agitadores políticos se libró con letras impresas y extrañas poligrafías; utilizando éstos, como únicas armas, unas cuantas palabras con carga de profundidad y de forma eventual algunos seudónimos para protegerse. Síntoma de esta fe en el poder de la palabra escrita, los seudónimos pueden definirse como máscara identitaria surgida de la necesidad de salvaguardar la intimidad y el anonimato, pero a su vez utilizados como huella gráfica para colaboradores habituales o espontáneos que se lanzaban a la prensa clandestina, en especial a los rotativos anarquistas que siempre estuvieron abiertos a toda la militancia.

“Esta pasión por la escritura -casi una cierta grafomanía- presente en muchos libertarios era fomentada desde los periódicos y revistas del movimiento..”2

Muchos fueron los sembradores de rebeldías que jugaron al gato y el ratón con los lectores y la policía, pero contrariamente a lo que se escribe, dirimir quien esta detrás de cada nombre en clave nunca es una tarea simple y unidireccional; como veremos que sucede con Francisco Ferrer Guardia [FG], maestro, librero y masón que dejó con su identidad real algunos textos en la prensa progresista, pero al parecer nunca se prodigó en los rotativos obreros o anarquistas; y eso que había sido uno de sus mayores patrocinadores a un lado y otro de los Pirineos, y además un experto en dobles y triples vidas.

“Francisco Ferrer, militante de vanguardia, pedagogo, fundador y director de escuelas, se hizo impresor, editor, librero…”3

Paradojas de la vida, se cumplió con FG aquella máxima de que el artista cae víctima de su propio arte, y aunque se mostrase como una persona reacia a figurar en letras de molde y extremadamente discreta, de los que sabían guardar secretos gráficos, sufriría como el que más los efectos secundarios derivados del abuso continuado de seudónimos; ya que algunos de sus textos más radicales, firmados como Cero, sirvieron para apuntalar el entramado mediático y legal que avalaba su predisposición a la violencia, facilitaron el cierre de la Escuela Moderna [EM], y le llevaron ante el pelotón de fusilamiento de la historia.

“Párrafos de cartas truncadas, esbozos de pensamientos al ataque de una neurosis carcelaria, líneas mal comprendidas y aun falsas, de circulares y libros por aquél editados, más el producto insidioso y mordaz de los que buscan en el fango corrupto de una maledicencia liviana; son los únicos argumentos contrapedagógicos….”4

Aun sabiendo que FG estaba sentenciando muchos años antes de iniciarse aquel consejo de guerra y que la verdadera causa de su condena no fue su peligrosidad social sino en el éxito de la EM y su proyección internacional, nuestra aportación se limita a revisar algunos mitificaciones perversas en torno a FG, generadas a partir de los documentos apróficos recopilados por las policías francesa y española e incorporados al llamado Dossier Ferrer.

“Se esgrimen contra Ferrer documentos publicados 20 años atrás y que figurando en su anterior proceso, no fueron estimados punibles por el Tribunal que lo juzgó y otros, que después de varias pesquisas infructuosas verificadas ante testigos en su finca Mas Germinal aparecieron en un sigiloso registro policíaco. Se estiman como concluyentes pruebas, informes dubitativos de peritos caligráficos..”5.

Nuestro objetivo es demostrar que su condena a muerte por grafomanía galopante, se justificó no tanto en los documentos de los que él mismo se reconoció autor, es decir, aquella sonada declaración con el heterónimo Cero que redactó para el congreso librepensador del lejano año de 1892 y que concluía con un ..Viva la Revolución, Viva la dinamita!;como de los que negó haber redactado, en concreto los artículos aparecidos con idéntica rúbrica en La Huelga General[1901-03], así como dos circulares incendiarias emitidas por el grupo redactor del mismo periódico en 1904 y que iban firmadas por ..Ferrer.

“..Ferrer que siempre quiso ser el más avanzado de los revolucionarios, no consintió nunca ser un jefe conocido por el público y firmaba Cero”6

Antes de ponernos con nuestro test de espejos dobles que desmienten que FG fuera el monstruo de la revolución que buscaban, debemos hacer mención al dichoso alias; comenzando por sus ecos librepensadores y masónicos originales, que nos recuerdan que FG adoptó este nombre en marzo de 1883 tras ser iniciado en la logia Verdad de Barcelona y ponerse a las órdenes del lider republicano exiliado Manuel Ruiz Zorrilla.

En este sentido, resulta creible que la adopción del nombre de guerra coincidiera con su paso a la Asociación Militar Republicana [1883-87], organización clandestina dirigida desde París y formada básicamente por militares, aunque admitía también a empleados de correos y ferrocarriles, y donde cada uno de los miembros adquiría un nombre simbólico y un número identificativo por motivos de seguridad. Esto encajaría no solo con lo del Cero, sino también con sus trabajos discretos de correo político gracias a su cargo de revisor del tren Barcelona-Port Bou repartiendo cartas, dinero e incluso armas; con que acabara sumándose a la sublevación de Santa Coloma en la primavera de 1884 y, tras exiliarse poco después, con sus labores de apoyo a los refugiados desde París.

“Con objeto de prevenir ese lamentable producto de hombre gramófono u hombre cero, desde los primeros días se excita en el niño que está en condiciones para ello el espíritu de observación”7

El Cero se mantuvo activo hasta la muerte del caudillo republicano, del que fue uno más de sus innumerables secretarios políticos, aquejados todos ellos de cierta idolatría y algo desorientados con su desaparición en 1895, lo que explicaría en parte el cambio personal y político que sufre FG por entonces y que también afectó indirectamente al seudónimo, adquiriendo así una dimensión radicalmente distinta, iconoclasta y revolucionaria, que nos traslada directamente a las celdas más negras del castillo de Montjuich destinadas a atormentar a los anarquistas. Estas mazmorras se harían mundialmente conocidas a partir de la campaña internacional de denuncias iniciada en 1897 en la que participó FG desde París; como mínimo, financiando y colaborando en la traducción de Los Inquisidores españoles, obra clave de la difusión de la campaña de ayuda a los presos, que fue escrita por Tarrida del Mármol, Cosmos, a partir de los testimonios de las torturas que Lorenzo Portet había recopilado en un viaje clandestino.

“Hay tres tipos de celdas la cero, la doble-cero y la contra-cero. Así es que, según la gravedad del caso o el grado de resistencia del paciente, las utilizan los carceleros, transformados en carniceros para ser los auxiliares de los jueces..”8

Por último, también constatamos que aquel sobrenombre volvió a generar alarma social en amplios sectores de la sociedad española al ser reutilizado por FG, aludiendo ahora al axioma radical igualitario que eligieron él y Anselmo Lorenzo a modo de corolario del programa de acción publicado en el primer número de La Huelga General del 15 de noviembre de 1901; el cual se resumía en la siguiente fórmula social, propia de las matemáticas de la revolución: De hombre a hombre, Cero.

“ ..El trabajador es un hombre, el soberano, el pontífice, el gobernante son hombres. Cuando de un valor sustraemos otro igual, nos queda Cero..”9

Aunque dé para comparar la evolución semántica del heterónimo y la trayectoria ideológica de FG, no nos interesa tanto esclarecer aquí su verdadero significado, como imaginamos la cara que debió quedarles a Portet, a Anselmo Lorenzo y algún otro viejo amigo del pedagogo fusilado, cuando abrieron el periódico Tierra y Libertad a principios de marzo de 1910 y encontraron un artículo fechado el 22 de febrero , escrito desde la cárcel de Zaragoza, y que a alguien se le había ocurrido firmar con el ya famoso Cero.

“Si la vida es una e igual para todos y el primordial derecho del hombre es vivir, ¿en qué lógica, razón o principio natural basaremos el privilegio? [..] La condición primordial de los anarquistas no es laborar por el presente, sino sembrar para el porvenir; y conste que el porvenir, para todos los hombres honrados, (si es que honrados puede haber fuera de la Anarquía), son los niños. Carcel de Zaragoza, febrero de 1910”10

Teniendo en cuenta que, antes de su fusilamiento en octubre de 1909, este seudónimo era conocido por muy pocos aparte de la policía, nuestra hipótesis es que esta persona fue el tipógrafo, pintor, explicador de películas y escenógrafo sindical Fernando Vela Alegre [1888-1937], escurridizo activista vinculado al movimiento anarco-racionalista valenciano del que nos hemos ocupado en otro lugar y que venía utilizando desde principios de siglo los alias de Acracio Progreso o Francisco Ferrer, según le conviniera para dar esquinazo a la policía; siendo la razón principal de su elección, el que hubiera sido declarado enemigo público incluso antes de que todo el mundo hablara de FG, que realmente era un tipo poco conocido como nos explica su viejo amigo y camarada Carlos Malato.

“Antes de 1906, cuando se vi0 envuelto en el proceso del atentado de Mateo Morral, Ferrer, a pesar de la Escuela Moderna y su Casa Editorial, seguía siendo un desconocido para nueve de cada diez de nuestros camaradas. [..] A parte de nuestro viejo hermano de lucha Anselmo Lorenzo y de otros pocos en España, Ferrer, en este momento, no estaba ligado íntimamente más que con Lorenzo Portet, amigo de confianza, y conmigo mismo..”11

Si bien no prueba nada el hecho que hubieran compartido un nombre tan común –Francisco Ferrer-, existen también otros indicios que nos conducen a este activista, ya que el artículo donde parecía que resucitaba Cero estaba dedicado a ..su amigo Vicente Catalá, seguramente Vicente Catalá Úbeda, camarada de Fernando Vela, fundidor y vecino del Grao ligado a la comisión pro-presos de Alcalá del Valle y miembro de la junta directiva de la EM local; y sobre todo, porque después de aquella carta desde la cárcel decidió recuperar el viejo nombre de Francisco Ferrer el cual había dejado de usar en 1905, para figurar al frente del grupo Cultura y Verdad o firmar en Escuela Moderna, semanario racionalista valenciano que había aparecido en mayo de 1910.

“..Publicación consagrada a la enseñanza ferrerista; defensora de los oprimidos, elevadora de la dignidad y preparadora de un amplio régimen de equidad y justicia..”12

Para regocijo de los mayoristas de rumores y contrariamente a lo sucedido en otras ocasiones similares en las que coincidían dos militantes con el mismo nombre, nadie protestó ante la aparición de textos firmados por otro Francisco Ferrer, ni se hizo mención alguna al espinoso asunto del Cero. El secreto a voces se mantuvo justo hasta septiembre de 1911, cuando se incluyó un artículo anónimo en Tierra y Libertad titulado El Compañero Cero, atribuido a Anselmo Lorenzo, en el que se confirmaba que éste había sido el nombre masónico utilizado por FG y que luego había sido recuperado en sus escritos deLa Huelga General, terminando con estas palabras…

“..Solo como librepensador estiman muchos burgueses el recuerdo de Ferrer. Solo como revolucionario hubieran querido algunos anarquistas que se manifestara. Ni a unos ni a otros pensó agradar Ferrer. [..] He ahí lo que hemos juzgado conveniente exponer y recordar como homenaje a la verdad y como datos utilizables para los que quieran documentarse acerca del pleito establecido entre iconoclastas e idólatras..”13

Sin ánimo de llevar la contraria al abuelo Lorenzo, que utilizaba para sus escritos en La Huelga General el seudónimoYo, si nos fijamos en la secuencia de acontecimientos y leemos más allá de la literalidad de sus palabras, advertiremos que alteró un tanto la realidad obligado por las circunstancias y por su propia humildad, ya que él mismo admitiría en un artículo publicado por entonces en Le Revéil de Geneve que él y FG habían escrito juntos algunos de aquellos textos como el que transcribimos.

“Es preferible no hacerla revolucionaria si tuviéramos que contentarnos con quemar edificios y con tomar represalias en contra de nuestros verdugos….”14

No es que acusemos a Lorenzo de mentir sobre quien eraCero, simplemente se limitó a hablar de la relevancia que tuvo este rotativo libertario en su primera época desarrollada en Barcelona entre 1901 y 1903, cuando era órgano oficial de la Federación de Trabajadores de la Región Española, pero obvió cualquier referencia a su segunda etapa [octubre-diciembre, 1904] editada a medio camino entre París y Barcelona y resurgido en el marco de las campañas de denuncia en favor de los presos de Alcalá del Valle y la agitación antimilitarista derivada del congreso de Amsterdam del mes de junio anterior.

“..un grupo viene a reeditar La Huelga General que, en febrero de 1902, tanto contribuyó con su propaganda a la huelga general de Barcelona”15

Aunque no existe mucha información al respecto, sabemos que detrás había un grupo de anarquistas españoles que actuaban en la clandestinidad, ya que los textos iban sin firmar o pertenecían a reconocidos militantes franceses, así como también resulta probable que estuviera financiado por FG, ya que se distribuía de forma gratuita y convocaron un certamen literario premiado con 500 francos; pero lo que nos interesa más son aquel par de circulares escritas a máquina y firmadas por ..Ferrer, en las que se daban directrices programáticas para la acción directa y se adjuntaba algún consejillo técnico.

“Acabemos con los brazos, que luego será fácil decapitar al monstruo. ¡Preparaos, trabajadores¡ La hora llega. Adjunta la receta para fabricar la panclastita..”16

Tenemos razones para pensar que el firmante de estas circulares no fue FG sino Fernando Vela, que había sido detenido en el puerto de Barcelona con el nombre deFrancisco Ferrer sólo unas semanas antes, cuando realizaba el trayecto Marsella – Valencia, y porque además el rotativo contaba ahora con la participación de algunos miembros del grupo en que militaba nuestro personaje, como Pedro Vallina, Enrique Castells y Ignacio Mond’Ragon; y sobre todo porque otras fórmulas de explosivos habían visto la luz en Barcelona publicadas poco antes por el grupo editor de Espartaco, periódico en el que colaboró desde la cárcel nuestro hombre, firmando en este caso y por motivos de seguridad comoAcracio Progreso.

“..Yo sabía a lgo de química, yo publiqué en nuestra prensa algo de ello, publiqué lecciones de química, artículos explicaciones, pero los que se llaman revolucionarios, prefieren ser oradores, literatos, periodistas, que no químicos. Eso viste más, y expone menos..”17

Aunque no es posible fijar cronológicamente esta afirmación del otro Ferrer, nuestras sospechas se van apuntalando al pasar de la segunda a la tercera y fugaz etapa de La Huelga General [febrero, 1906], de la que no se conservan ejemplares y casi nada se sabe, excepto que se editaba en Madrid y que su director fue José Alarcón Herrero, periodista valenciano que usó el nombre de Palmiro del Campo y era un gran amigo de nuestro personaje desde años atrás; y que recordemos fue detenido junto a otros dos redactores el 24 de febrero llevándose la peor parte, ya que no saldría de prisión hasta mayo de 1908 por la larga lista de delitos de imprenta acumulados en su haber.

“..La mejor manera de honrar a Francisco Ferrer Guardia es la de proseguir su obra, la de llevarla adelante. La Escuela Moderna no debe acabar, sigamos propagándola y fomentándola. Y los de Valencia cumplimos con nuestro deber..”18.

Sembrada la duda identitaria entre los dos Ferrer, debemos avanzar en nuestro juego de espejos advirtiendo que si la huella gráfica de FG en las diferentes etapas de La Huelga General sirvió como prueba fundamental en la causa general montada contra él por grafomanía galopante, en las que como hemos visto se juzgaba más a su sombra que a él mismo; otro tanto pudo suceder con algunas de las pruebas incriminatorias derivadas de su relación con diferentes complots y campañas anarquistas de aquellos mismos meses.

T al es así, que si ojeamos la trayectoria de nuestro secundario en la sombra veremos que tuvo relación directa y confirmada con elatentado de París de mayo de 1905, y algunas de las cosas que eran más propias del valenciano, como la coordinación entre los grupos anarquistas de Barcelona y París, o estar al frente de la organización de diversas campañas pro-presos, fueron asignadas por la policía francesa de forma intencionada al expediente de FG, sobre todo a raíz de su encarcelamiento en Madrid tras el atentado de Madrid un año después.

A cada cual lo suyo. Cada vez esta más claro que el papel de FG se circunscribió, más que a servir de inspirador intelectual, a ser una de las vías principales de financiación -entre otras- de las iniciativas del temible grupo de París, ya fuera en labores editoriales, en desplazamientos o facilitando algún encuentro internacional; pero ningún caso eran fluidas sus relaciones con los medios ácratas peninsulares, sobre todo barceloneses –FG dijo en 1906 que nunca había hablado con Pedro Vallina-; por lo que cabe dudar por ejemplo, que hubiera sido el enlace con el Comité Internacional que coordinaba desde Barcelona los preparativos del atentado de 1905, como afirmaba la policía francesa, asumieron las autoridades españolas y repicó la prensa.

“..no siendo Ferrer un anarquista teórico, y llevando ya mucho tiempo, no inculcando ideas, sino excitando al incendio y al asesinato, y enseñando fórmulas para hacer panclastita, ya debió ser eliminado de la sociedad mucho antes de ahora..”19.

Es más, avanzando en nuestra teoría del doble Cero y sin intención de exculpar a FG de toda implicación en la Semana Trágica de Barcelona, también nos llaman la atención aquellas declaraciones de un par de soldados que aseguraron haberle visto vestido con traje azul y sombrero de paja en las calles de la ciudad; pero a parte de que no iba vestido así, sino con un traje gris, este dato cobra relevancia al sumarse otros individuos que describieron a otros hombres jóvenes con ese mismo o parecido atuendo, repartiendo armas y encabezando las revueltas callejeras.

“…Ferrer vestía traje negro con sombrero jipijapa, llevando además un paraguas y una máquina fotográfica. Ocupósele también una manta de viaje y la cartera..”20.

E n nuestra opinión, no estamos ante una prueba más del burdo montaje judicial contra FG o una simple anécdota de las jornadas de julio de 1909, y sí delante de lo que parece ser una estratagema de nuestro secundario de lujo empleada en otros momentos; ya que esta misma descripción de agitadores con chaqueta de color y llamativo sombrero panameño -jipijapa-, usados seguramente para reconocerse entre la multitud, fue la que se dió de Acracio Progreso / Francisco Ferrer durante su actuación en Valencia y Cullera en la huelga general en septiembre de 1911, y similar a como se describió a Fernando Vela al ser detenido pocos días después en Alcoy, en medio de una asamblea nocturna en la que se decidía la proclamación de la huelga general en la comarca del Comptat.

“..Entre los grupos que capitaneaba Clavell -dice- había un individuo con sombrero Jipi, que ya no vuelve a aparecer en el sumario. (¿Si será Ferrer?) Nadie, hasta ahora, sabe quien es aquel misterioso personaje; pero no importa: quizás algún día se llegue a saber, que nunca es tarde para hacer justicia..”21.

Sin poder determinar si fue algo premeditado o fruto de la vorágine los acontecimientos, Fernando Vela, conocedor de los mecanismos visuales de las barracas itinerantes y salas de cine en las que trabajó entre 1906 y 1911, desempeñó puntualmente el papel del doble de FG, actor especialista que le suplantó en algunas de las escenas de riesgo que salpican su biografía, tan parecido al original que muchos llegaron a mezclarlos interesadamente, en buena parte a raiz de las duplicaciones de la segunda y tercera etapa de La Huelga General.

“.. convencida de que no hay más anarquistas sino los que salen representados en Carnaval con traje azul de mecánico, hirsuta barba roja (precisamente roja: no puede haber anarquistas morenos o albinos) y una bomba en la mano para que nadie ignore lo que se proponen. Desde ahora está enterada de que el anarquismo juzga al hombre excelente, pero falseado por en su bondad mediante las picardías y crueldades del Estado..”22.

Analizados los documentos y los episodios más relevantes que degeneraron en algunos de los equívocos judiciales entre los dos Ferrer, pasaremos a sopesar algunas de sus consecuencias indeseadas; la más inmediata el hecho que FG quedaba desprovisto de su identidad, convertido en monstruo de la revolución y jefe de los anarquistas españoles.

Todo indica que Fernando Vela – Francisco Ferrer, testigo mudo de las acusaciones ficticias contra FG y sintiéndose responsable de la cadena de errores judiciales, decidió convertirse en emisario de la muerte y usar por primera vez el heterónimo Cero como una manera de favorecer su defensa de cara a la revisión del proceso judicial que se abría en el parlamento en la primavera de 1910, así como para tratar de contrarrestar la campaña de prensa en marcha que denigraba las escuelas ferreristas con párrafos en los que se incluían, una al lado de la otra, las palabras EM y panclastita; derivadas de aquellas afirmaciones malintencionadas del auditor militar, que aseguró que las escuelas modernas servían para ..saturar los cerebros de panclastita intelectual.

“..vinieron las bombas de la calle de Rohan y la calle Mayor, fuéronse las pruebas de la culpabilidad de Ferrer no se sabe cómo, ni porqué, ni adónde [..] ¿A qué seguir la pista del crimen de la calle Mayor después de muerto Morral? Lo discreto era quedarse allí…; y a comer y dormir tranquilamente!”23

Podemos decir que aquella jugada periodística del otro Ferrerpara la rehabilitación de FG, propia de especialistas de la evasión y del mismo tipo de las utilizadas tras el atentado de París de mayo de 1905 para facilitar la huida del autor material y la exculpación de los procesados, tuvo éxito en el sentido que a comienzos de 1912 sería finalmente anulado el proceso judicial de FG; pero la que salió mal parada fue la EM de Valencia, réplica ferrerista y sucesora natural de la matriz barcelonesa, que no tardaría en entrar en crisis.

“..Finalmente le recomiendo (a Portet), para cuando sea posible, la publicación de una revista o diario semanal tratando en él de educación racionalista y sindicalismo, y en cuya publicación se anunciarán exclusivamente las obras de la Escuela Moderna..”24.

Y es que Lorenzo Portet, que había sido nombrado albacea testamentario y era, según Margaret Sanger, el verdadero alter ego de FG desde 1896, rehusó la propuesta que hizo la EM de Valencia en septiembre de 1911, por boca del otro Cero, para darle continuidad a la casa editorial ante el bloqueo judicial y la ausencia de infraestructura editorial en la península -Portet seguía en París-, ofreciéndose desde Valencia a cumplir con la línea racionalista y sindicalista marcada por el propio FG en su testamento y retirarse cuando las cosas volvieran a la normalidad; todo ello aprovechando el lanzamiento de la Biblioteca Francisco Ferrer de Pedagogía y Sociología.

“¿Dónde están los herederos de Ferrer? ¿que se ha hecho del magno legado que él nos dejó? ¿Dónde la ido a parar la editorial Publicaciones de la Escuela Moderna? Hay que exigir responsabilidades…”25

Dejando a un lado las razones por la que Portet rechazó aquella oferta, parece claro que Vela no era una sombra que acosaba a su propietario y quería usurpar su lugar, sino uno de los mejores especialistas en la defensa de la educación racionalista y de quien fue su mayor promotor en España; lo suficientemente cerca de FG como para prestarse a sustituirlo en aquellas secuencias en que solo vemos a FG de espaldas o en movimientos de cámara muy rápidos -atentados de París y Madrid, prensa clandestina, actividad editorial o agitación revolucionaria-, y como hemos visto incluso con cierto derecho a atribuirse el uso del seudónimo.

“P ediste el olvido de tu nombre / y acción para acatar tu obra sublime, / y el pueblo que en tu escuela se redime / te rinde idolatría. ¡Adora al hombre!. / Más esto, amigo Cero, no te asombre; / que aquel que esclavizó llora y gime, / no sabe destruir a quién le oprime, / más da a su salvador gloria y renombre. / Nosotros, los que igual que tu pensamos, / seguimos adelante tu campaña / y así la tiranía destrozamos. / En vano nos persigue su odio y saña; / tu escuela, La Moderna, propagamos / y de ellas llenaremos toda España..”26.

Como le sucede con el paso de los años a aquellos dobles de actores famosos o imitadores póstumos, obligados por aclamación popular a volver a ponerse un mismo disfraz para representar al mártir, Vela también sufriría cierta crisis de identidad o desdoblamiento de la personalidad, ya que en los años republicanos recuperaría del fondo de su escritorio aFrancisco Ferrer para reaparecer en la prensa anarco-racionalista. Y lo que resulta más curioso, en algún caso secundado en la misma página de otros textos firmados por su nuevo gemelo gráfico, el otro Cero, evidentemente para tratar asuntos pedagógicos y fomentar la mítica ferrerista, generando con ello la sensación que era el propio FG quien escribía de su puño y letra.

“..Precisa implantar de nuevo la enseñanza racionalista sistema Ferrer Guardia, para que nuestros hijos aprendan a cultivar la inteligencia, la voluntad y el dominio de la animalidad que retoña a veces en nosotros”27.

Llamando a las cosas por su nombre, en esta segunda etapa son escasos los artículos localizados con este seudónimo –otro Cero– que podamos atribuirle con garantías a nuestro personaje, ya que aparecieron otros militantes que utilizaban apelativos análogos; aunque apostamos a que era el camarada Vela quien mandaba preguntas al consultorio general de La Revista Blanca -bien como Cero o como Cero Pelao-, y algo se olía su viejo y querido enemigo Federico Urales.

“Veo por todas partes que los hombres que se llaman anarquistas no se diferencian de los demás en nada, siguiendo las mismas rutinas, cometiendo los mismos errores, practicando los mismos vicios. y me pregunto: ¿Qué va a ser de la anarquía en manos de esos anarquistas? — Cero.

No seas tan pesimista. [..] tampoco faltan las buenas excepciones, los hombres y las mujeres de corazón puro que enaltecen a las ideas con sus existencias, siendo muchas veces éstos los más humildes y más ignorados. Debemos luchar incansablemente para que se vuelva a la buena tradición de antaño, consiguiendo que los anarquistas recobren la ejemplaridad que fué norte de sus vidas en el siglo pasado y primeros del presente.”28

Vela se había vuelto muy precavido con el tiempo y no es fácil localizarle a la luz del día, pero basta con echar un vistazo a la prensa obrera y anarquista de los primeros años de la década de 1930 para encontrarle vagando como un espectro, empeñado en mantener viva la obra del fundador de la EM ysiempre detrás de seudónimos como Francisco Ferrer, Otro Cero, Acracio Progreso.., continuando su tarea silenciosa en algunas de las cabeceras y editoriales anarquistas más leídas [Tierra y Libertad, Despertar, El Porvenir del Obrero, Faro…], y siempre unidas a iniciativas escolares de signo netamente anarco-racionalista como la Escuela Libre de Alayor, Mahón, o la escuela del Centro de Cultura Floreal de Salt, Gerona.

“..aquest fulano, que ningú sap d’allá on ha vingut [..] es coneix que porta bigotis i barba del segle XVIII. Entre tant, ens plau recomanar a l’aital mestre [..] tingui una mica més d’interés a coordinar gramaticalment els seus escrits que cadascú d’ells sembla propiament una explosió d’una bomba de la FAI..”29

Asentado en Barcelona en los primeros años 30 como maestro, siguió adelante con sus colaboraciones en la prensa anarco-racionalista, destacando entre ellas la revista Nueva Humanidad, publicación vinculada a la agrupación cultural Faros, que aparece entre marzo y junio de 1933 para dinamizar el vigoroso movimiento ateneístico barcelonés, en especial con el Ateneo Cultural Racionalista de La Torrasa, ofreciendo un amplio abanico de temas de cultura libertaria, entre los que destaca el racionalismo escolar, a los que dedicó buena parte de sus contenidos y por supuesto la recuperación de la figura de FG y criticar la falta de determinación en los medios libertarios en fomentar la educación racionalista o señalar el incumplimiento de su legado pedagógico y social.

“..un grupo de camaradas publicábamos en la Escuela Moderna de Valencia un semanario titulado la Escuela Moderna. Propagábamos y defendíamos las ideas racionalistas de Francisco Ferrer Guardia […] Pero con harto dolor y con honda pena vi hundirse aquella iniciativa y desaparecer aquella basta magna obra..”30

El otro Cero, ni testaferro en la calle, ni hombre de paja en la prensa, ni siquiera solo un discípulo aventajado del maestro. La simbiosis de nuestro personaje con FG, encargado de trasmitir con carácter póstumo la obra del fundador de la EM, le llevó a encontrase frente a la muerte en circunstancias paralelas; así, en una mueca del destino, acabaron compartiendo la negra suerte de tantos maestros en nuestro país, y ambos morirían asesinados al alba por una bala de fusil que atravesó su cabeza, sin duda la parte de su anatomía que más miedo daba a sus enemigos.

“Francisco Ferrer, fundador de la Escuela Moderna, fue fusilado en Montjuich como enemigo del obscurantismo el 13 de octubre de 1909, como Ripoll, en 1826, había sido ahorcado en Valencia por el doble crimen de ser librero y francmasón.”31

F ernando Vela, el otro Ferrer, se nos muestra aquí como retrato arquetípico del anarco-racionalismo peninsular y uno de los galeotes de la nave que dirigió FG, destacando en cada una de sus tres dimensiones principales; prensa, fundación de escuelas y vertiente editorial.

Implicación modélica y tan próxima al ideólogo de la EM, que incluso intervino como doble de acción en algunas de las escenas de riesgo que se atribuyen falsamente a FG y que analizamos aquí fotograma a fotograma, para entender porque acabó convertido por un cúmulo de casualidades y falacias judiciales en una especie de clonación anárquica o reflejo distorsionado del original que llegó a privarle de una parte de su identidad, enseñando su cara más irracional y violenta.

“…Podrá alguien decir: ¿Como es que esta muerto y anda?

– Respondo que ha muerto el hombre y ha quedado la bestia..”32

Como un payaso sonámbulo, envuelto en la capa sombría del mártir y cargando con la responsabilidad de conocer la trama oculta de aquella macabra comedia de errores y verse forzado al silencio por imperativo moral. Con el paso de los años acabó dando vida al Doble Cero, ejercicio de autoscopia ferrerista del que emergió un genio guardián, megalómano y mefistofélico, destinado a clamar contra el asesinato político de FG y grabarlo a fuego en la cosmología popular como símbolo del enfrentamiento entre las dos Españas, en la que una cree matar a otra pero en verdad se ha suicidado..

