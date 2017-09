Si hubo una organización sindical de base anarquista que recogió esta tradición felina fue la Confederación Nacional del Trabajo [CNT], que luchó por impedir que su prole se convirtiera en gatos extraviados en el corazón de las ciudades y vio como algunos crecieron hasta convertirse en temibles leones confederales, como fue el caso de El Noi del Sucre.

“..A principios de siglo la organización sindical en Cataluña era casi embrionaria. Se había producido, años atrás, la ruptura entre marxistas y bakunistas, llevándose estos la parte del león..”1

Por lo visto en los apartados anteriores, parece claro que, con los años, el felino creció y se cruzó con otras formas emparentadas y así, por ejemplo, en la península sufrió una metamorfosis imparable pasando de gato mal alimentado que se limitaba a gruñir a felino furibundo que no entiende de amos, y de ahí a emerger como furioso León Confederal entre dos grandes zarpazos sociales, la mal llamada Semana Trágica de Barcelona del verano rojo de 1909, y los sucesos de Cullera de septiembre de 1911.

“..seamos hombres del porvenir, serenos y con valentías de viejos leones e hinchadas nuestras almas de primavera, alegremos al mundo con el triunfo de la Anarquía..”2

Más allá del alcance mítico de la leyenda hercúlea, no nos interesa aquí dirimir si el león del escudo de la CNT representa a España o al capitalismo, o relatar ahora cuales fueron las 12 pruebas del anarquismo ibérico a lo largo de su historia; nos limitaremos a concretar los efectos psicológicos que, para alguno de los protagonistas del movimiento libertario español como Seguí, tuvo investirse con la dura piel del león y conocer el poder de aquellas garras duras como el acero y afiladas como cuchillos, que ahora eran las suyas.

“..Humanos, levantaos como los leones después de un sueño profundo en un número invencible, dejad caer al suelo vuestras cadenas, que durante el sueño se hayan posado sobre vosotros, como el rocio. Vosotros sois muchos, ellos son pocos..”3

Muchos fueron los grandes gatos del sindicalismo español de base anarquista, y varios los que recibieron el apelativo de tigres, leopardos, leones o incluso cama-leones, pero si alguien representa ese crecimiento orgánico con sus propias contradicciones, y de una forma simbólica la transformación de felino ácrata en león confederal es Salvador Seguí Rubinat, el Noi del Sucre, criado en libertad y rebeldía el seno del anarquismo barcelonés, callejero y altivo como los gatos del barrio Chino, reacios a mirar la vida tras un cristal y cebarse con chuches.

“El enemigo no se rinde. El miedo pudo obligarle a meterse en su cubil, como la fiera acorralada; pero no bien ha creído que los cazadores se distraían, sale otra vez con los ojos encendidos como ascuas, la boca entre abierta y humeante y el lomo erizado a satisfacer su sed de sangre humana. Desdicha es y lamentable deshonra para Barcelona que el anarquismo haya elegido aquella para teatro de sus crímenes..”4.

Al poco de su llegada a Barcelona, Seguí fijaría en 1902 residencia con su familia en el aun conocido como Distrito V, comenzando de inmediato su implicación con la vida del barrio y su actividad societaria, llegando a ser tildado deapache entre otras cosas por tener amistad con las prostitutas del lugar o por su pertenencia al grupo Els Fills Sense Nom, ejemplo del sarampión individualista y nihilista y cierto exceso de bohemia propia de los entornos anarco-radicales de la primeros años del siglo XX. Al poco de su llegada a Barcelona, Seguí fijaría en 1902 residencia con su familia en el aun conocido como Distrito V, comenzando de inmediato su implicación con la vida del barrio y su actividad societaria, llegando a ser tildado deentre otras cosas por tener amistad con las prostitutas del lugar o por su pertenencia al grupo, ejemplo del sarampión individualista y nihilista y cierto exceso de bohemia propia de los entornos anarco-radicales de la primeros años del siglo XX.

“También había allí muchas tabernas siniestras, que hedían a vino y a sudor. En cualquiera de ellas el Noi del Sucre inició su obra social hablando a las mujeres feas y desenvueltas de un tal Nietzche, a quien ellas tomaban por algo así como el Huerto del Francés..”5

Como no podía ser de otra forma, todo ello se tradujo en los sucesivos encarcelamientos que padeció entre 1904 y 1907, en la última de las ocasiones por haber asaltado el escenario durante un acto del partido radical en el Teatro Condal de las Ramblas y demandar ciertas aclaraciones de conceptos vertidos en la prensa lerrouxista contra él por su relación con Joan Rull, con los consiguientes mamporros y lanzamientos de sillas al más puro estilo del lejano oeste.. barcelonés; que dejó un muerto y varios heridos, entre ellos el propio Seguí, que acabó de nuevo en prisión.

“..No hay que decir que la agresión fue contestada rápidamente por Seguí con un formidable puntapié que hizo rodar por el suelo al abofeteador. La gente que presenció tan desagradable escena tomó cartas en el pleito y comenzaron los golpes de puñetazos, de palos y de silletazos..”6

En cierto sentido, estos hechos hicieron muy popular en Barcelona al Noi, al que llamaban también el ben Plantat, asumiendo una especie de contra-imagen sindical del celebérrimo Alejandro Lerroux, el emperador del Paralelo, no solo porque ambos fueran personajes muy conocidos en aquella popular arteria de la ciudad, sino porque el Noi se había convertido en cierta manera en uno de los exponentes de la emancipación las masas obreras barcelonesas de la tutela del Partido Radical y sin duda una de las piezas claves de su exclusión de Solidaridad Obrera, antecedente directo de la CNT.

“..Ce fut un républicain de la première heure: ce qui ne l’empêche pas d’être un ennemi personnel de M. Alexandre Lerroux, à qui il donna même un jour une paire de gifles mémorable..”7

Transformado en poco tiempo en gran gato del anarco-sindicalismo español, se mantuvo firme en aquellos años de plomo defendiendo su visión austera, amplia y pragmática del sindicalismo revolucionario, muy al estilo wobblie por cierto; y no le habían amedrentado ni las traiciones, ni los intentos de soborno, ni los tres atentados que había sufrido para tratar de frenar a quien era capaz de poner en pie de guerra a todo el proletariado barcelonés. Como así lo logró en algunas de los embates más decisivos como fueron el levantamiento popular de julio de 1909, la huelga general unitaria de 1917 o la de la Canadiense en 1919, momentos en los que siempre mostró tremenda astucia, determinación y gran capacidad de organización. Transformado en poco tiempo en gran gato del anarco-sindicalismo español, se mantuvo firme en aquellos años de plomo defendiendo su visión austera, amplia y pragmática del sindicalismo revolucionario, muy al estilo wobblie por cierto; y no le habían amedrentado ni las traiciones, ni los intentos de soborno, ni los tres atentados que había sufrido para tratar de frenar a quien era capaz de poner en pie de guerra a todo el proletariado barcelonés. Como así lo logró en algunas de los embates más decisivos como fueron el levantamiento popular de julio de 1909, la huelga general unitaria de 1917 o la de la Canadiense en 1919, momentos en los que siempre mostró tremenda astucia, determinación y gran capacidad de organización.

“Nosotros creemos que el poder, mejor dicho, el deber de atender las necesidades económicas de la sociedad comunista, debe ser cosa exclusiva de los Sindicatos. [..] Somos pues, comunistas; pero nuestro comunismo difiere un poco del que sostienen los camaradas rusos. Ellos siguen a Marx. Nosotros, como antes de la revolución rusa, seguiremos creyendo que tenía razón Bakounine”8

El Noi, tipo característico de la raza obrera catalana, cosmopolita y comunitaria, que dijo e hizo mucho y bueno en favor de los obreros, pero escribió poco y por ello no dejó un legado político claro, sin duda atesora suficientes méritos para ser llamado el primer león Confederal. Pero además, conviene considerar la posibilidad que aquel carisma arrollador que mostró frente a las masas obreras, aquella resistencia en las luchas callejeras o sus habilidades como agente negociador pudieran tener algo que ver con un extraño legado familiar.

Como todos sabemos, decenas de leones confederales fueron cazados a tiros en las calles de Barcelona entre 1919 y 1923, pero lo que pocos conocen es que Salvador Seguí, antes de caer acribillado junto al compañero Francesc Comas el 10 de marzo de 1923, se supo beneficiario de la herencia de un antepasado menorquín avecindado en San Agustín, EEUU, que resultó ser un pionero en la colonización de aquellas tierras habitadas por los feroces indios Seminolas.

“Mientras Seguí llena de paja un hermoso gato de lustroso pelo negro y lomo exageradamente arqueado, preguntamos: ¿De modo que es ya un hecho lo de la herencia? Completamente cierto. El Noi del Sucre fue el primero que dio el soplo..”9

Vaya por delante que no detallaremos los pormenores de la saga de los Seguí en La Florida y nos negamos a enzarzarnos en los temas legales de la herencia sobre la que existe amplia base histórica y jurídica, y en demanda de la cual surgieron herederos en España, México, Cuba o Mar de Plata, pero también pleitearon la iglesia y los EEUU; pero sí debemos señalar que los Seguí fueron una familia de colonos menorquines enriquecida con la agricultura y con el negocio de esclavos entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, y lo que nos resulta mucho más sugerente, con un vínculo con las grupos étnicos del lugar, especialmente los indios Seminolas y los negros liberados que vivían con ellos, que luchaban juntos en la guerras que sostuvieron contra los EEUU entre 1817 y 1858.

“La tribu que resistió más tiempo fue la de los Seminolas; tribu antiguamente poderosa, siempre guerrera y altiva, rechazada poco a poco por los blancos a las tierras bajas de La Florida [..] Reducidos a corto número por lo desigual de la lucha, buscaron inaccesible retirada en los everglades, vastos terrenos pantanosos cubiertos de bosques [..] Atacados de islote en islote, abandonados o vendidos por sus aliados, privados de armas y municiones, después de una resistencia heroica, los más valientes Seminolas tuvieron al fin que someterse o fueron hechos prisioneros gracias a estratagemas poco honrosas..”10.

Lo que interesa aquí es destacar que hubo varios Seguí luchando en la Milicia Negra Libre que combatía del lado de los Seminolas en 1821, así como un tal Bernardo Seguí, participando en 1823 en el único tratado de paz que firmaron los Seminolas con los EEUU en calidad de alcalde de San Agustín, y que Juan Seguí Rodríguez, su hijo, parece que tuvo que dejar las tierras de la familia en Florida allá por 1843, tras haber dado albergue y víveres a la Milicia Negra Libre.

También se hablaría luego de otro familiar, Juan Cayetano Seguí, quien tras haber estado viviendo en los bosques del subcontinente indio y llegado a ser reconocido como un hombre sabio, volvería después de 15 años a Florida y se instalaría unos años entre los Seminolas durante 5 años, trabajando de jefe sección de bosques y haciendo negocios con la madera.

La leyenda de la herencia de los Seguí se inició con su desaparición en 1888 sin dejar hijos ni testamento y una colosal fortuna depositada en un banco de Londres; pero pasado el tiempo prescriptivo sin que apareciera ningún heredero, pasó a manos del estado español.

“¿ Recordáis el nombre bien conocido del Noi del Sucre? Pues él era un Seguí legítimo y fue asesinado. Otros, de igual apellido, corrieron igual suerte. Y de una en otra tragedia, han desaparecido muchos Seguí por eliminación”…11

Cabe añadir que las noticias sobre el asunto venían circulando desde finales del siglo XIX, y reaparecieron justo después de morir el Noi, difundidas con una clara intención minar su prestigio y desviar la atención sobre las razones de su asesinato; y quizás Seguí se enteró de los derechos que le asistían bien durante su encarcelamiento en Mahón o durante la visita que haría poco después a Menorca. Lo que prueba la veracidad de aquella herencia maldita fue que La Soli saliera a desmentir que él la hubiese reclamado, pero no que fuera un bulo; pero no creemos que hubiera tenido tiempo ni interés en reclamar sus derechos, ocupado como estaba en dejar clara su posición frente a los ataques y amenazas que estaba recibiendo incluso desde sectores anarquistas, que afirmaban que el león no era tan fiero como lo pintaban y se mostraron reacios a establecer alianzas con la UGT o los catalanistas de izquierda.

“..No; nosotros no recogeremos esa herencia. Los sindicatos tienen una misión que cumplir que está fuera de toda influencia parlamentaria y electoral. Nuestra intervención en las elecciones no serviría más que para dar al régimen una inyección que le permitiera vivir artificialmente un poco tiempo más..”12

Aunque alguno de los presuntos herederos afirmó que Seguí llegó a presentar la documentación acreditativa poco antes de ser asesinado, e incluso su compañera Teresa Montaner haría gestiones en el mismo sentido en 1930, no creemos que el Noi quisiera saber nada de aquella herencia envenenada, más aun cuando era consciente que estaba relacionada con el pasado de la tribu de los Seminolas que hubieron de cargar con los huesos de sus muertos cada vez que fueron deportados a otra y más pequeña reserva, como cargaban los obreros represaliados sus bultos cuando eran desplazados en conducción ordinaria hacia el destierro.

“Esta es la herencia que nos han dejado: confusión enorme, apetitos insaciables e insaciados; la conversión de un sinfín de vagos, de chulos y macarrones en guardadores del orden, recaudadores de cuotas y sociólogos de navaja y de presidio; 200 muertos y 3.000 hogares deshechos; odios en el corazón y pesimismos en la mente; además, un puñado de hombres que quedaron inutilizados para siempre a consecuencia de las torturas recibidas..”13

M ás allá de las contradicciones personales que sin duda le generó el tema de la herencia, a nosotros nos interesa aquí recuperar el hilo rojo que unía a los Seminolas de los pantanos de Florida y los gatos ácratas del no menos pantanoso Distrito V de Barcelona, cuyo último nudo conectaba a uno de sus máximos dirigentes, el gran jefe Wild-Cat con el Noi del Sucre, aquel muchacho rebelde y visceral, de constitución robusta y atlética, que también usaba pañuelo al cuello como Wild-Cat y que fumaba su eterno cigarrillo como si fuera una pipa de la paz, destacándose aun más esa mirada visionaria que le confería a ambos el estrabismo ocular.

“..Yo hablo por mi mismo, porque soy libre. Cada cual también habla por si mismo. Somos un coro de voces que ahogarán tus mentiras”14

Abandonamos nuestro acercamiento entre los Seminolas y los grandes felinos barceloneses, concluyendo que la raza roja de Salvador Seguí, uno de los leones del anarcosindicalismo español, nos remite al vínculo existente entre la lucha obrera y la etnografía social y que quedó reflejado en las siguientes palabras emanadas de uno de los dictámenes del congreso fundacional de 1910, que hablaba de un esquema orgánico establecido federalmente y desde abajo, fundamentado en la necesidad humana de comunicación y sociabilidad que generan de una forma natural la asociación..

“..es una sociológica plenamente demostrada que la verdadera estabilidad del organismo humano depende lógicamente de la estabilidad entre los pueblos, pues la historia nos demuestra que aquellos raros animales que no se han sujetado a esta ley racional de la sociabilidad con sus semejantes han desaparecido en absoluto”15

No hay lugar aquí para analizar el grado de cumplimiento de este dictamen, que resaltaba la importancia de fomentar un espíritu de solidaridad internacional entre los pueblos, pero también aludía de forma indirecta a uno de los grandes proyectos de la gran familia socialista ibérica, la fusión entre UGT y CNT; iniciativa que ahora nos parece descabellada pero que el propio Seguí ayudó a plantar en 191o con la fundación de la CNT donde recordemos participaron no pocos ugetistas, que germinó por su empeño en la huelga unitaria de agosto de 1917, que se discutía con fervor entre 1919 y 1923, cuando él fue asesinado, y que adquirió carta de naturaleza tras la huelga general conjunta declarada el 19 de julio de 1936 y forma ejemplar en las colectividades de la revolución española.

“Orden en nuestra casa, de acuerdo, pero no busquemos para ello Pestañas de mono, o mono pestañista, Gato que araña con su mirada o Perros traídos del Gran Oriente o del paralelo 33, porque gatos, perros y monos formarán tal algarabía, ladrando, arañando o imitando que para entendernos tendremos que salir con las manos en la cabeza buscando la farmacia de guardia..”16

Tampoco nuestra tarea daría para desgranar los términos del enfrentamiento entre confederales, a medio camino entre el conflicto de clases y la teoría de la incomunicación sexual de las especies; nuestra labor se ha limitado a constatar que, por supuesto, hubo y hay gatos de todos los tamaños y pelajes en esta rama del socialismo español; y que paseando por determinadas calles de Barcelona te encontrabas siempre con algún felino ácrata de buen porte. Vaya nuestro saludo para el Noi del Sucre, el primer león confederal.

Alacant Obrer

https://alacantobrer.wordpress.com/

NOTAS: