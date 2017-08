En este apartado recuperamos al periodista confederal Jerónimo Galipienzo Ruescas [Villena, 1907 / México, ¿1979?], escritor republicano pasado al anarquismo, empresario teatral y cineasta que tuvo un papel destacado durante la revolución y la guerra española.

“..También ayer el cuadro infantil que dirige el camarada Gali pienso hizo las delicias del público con sus artísticas intervenciones”1

A pesar de que no hallamos podido confirmar su presencia en Alicante después del 19 de julio de 1936, Gali, seudónimo con el que solía firmar sus escritos, era militante del Sindicato Único de Profesionales Liberales [SUPL] de la CNT en Barcelona, y sabía bastante de la marcha de las socializaciones de los espectáculos públicos [EEPP] en aquella ciudad, ya que de ello solía escribir en Solidaridad Obrera, a cuyo equipo de redacción perteneció durante el verano y el otoño de 1936 -casi seguro el primero por la izquierda en la foto anexa-.

“Ni empresarios -con dinero ajeno, siempre- ni babosos protectores, ni claqué, ni tifus, ni sablistas. Esta fauna parasitaria a la que se temía entre los cantantes más que la gripe, ha sido borrada del censo ciudadano por el sistema expeditivo que, con tanta seriedad, esta poniendo en práctica la CNT”.2

Para entender como había llegado hasta allí, hemos partido del análisis de la información contenida en el expediente abierto a su nombre en 1945 por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo [TERMC], reabierto sin éxito en 1957, y al que se mantuvo en busca y captura hasta la tardía fecha de 1961.

“Respecto a la Masonería no ha sido posible concretar si perteneció, aunque se tiene la impresión de que estuviese afiliado. Su conducta en general ha sido pésima, no conociéndosele bienes de fortuna”3

Antes de sacar conclusiones precipitadas, deberemos contar que provenía de una familia acomodada de propietarios y fabricantes de calzado, muy conocida por su participación en la vida social de la fronteriza ciudad de Villena, empezando por el padre, Pedro Galipienzo Perpiñán (a) Caratorta, propietario, concejal en 1923 y fundador en los años siguientes de varios centros recreativos y comparsas festeras; vertiente lúdica que se trasmite a su hermano mayor, Restituto, al que situamos al frente de unos conocidos Billares que estaban al lado del cine Avenida, y a Pedro, que llegó a ser portero de fútbol en el Valencia allá por 1930.

“Otro desfile. Más desfiles. La Karaba de desfiles [..] Las calles son invadidas por el estruendo de la multitud militarizada con aspecto de imperialismo que da náuseas..”4

Joven sensible y activo, sus primeros escritos los dejaría entonces en el periódico local Patria Chica y una de sus primeras incursiones como corresponsal fue para El Luchador,sintonizando su pluma con la emergencia republicano-socialista en los estertores de la dictadura [1929-31]; e incluso se inició en aquellos mismos meses en la Logia Amor de Elda con el nombre simbólico de Andrenio, en alusión a un respetado crítico literario recién fallecido -Gómez de Baqueros-.

“Bello ejemplo el de Andrenio para los jóvenes españoles. Especialmente para los que, con la pluma en la mano, han de abrir sendero de inequívocas intenciones liberales..”5

Su vocación por las bellas artes en general y por el teatro social muy especialmente debió correr en paralelo a la actividad cultural desarrollada por el Centro Obrero de Villena, fundado pocos meses antes de nacer él, y que creó un Cuadro Artístico compuesto por aficionados e hijos de socios ya en 1912, e incluso un grupo Artístico Infantil que se mantuvo activo hasta el comienzo de la guerra; lo que explicaría en parte, porqué sería uno de los animadores del gran homenaje a Chapí en marzo de 1930 y otras cosas que iremos contando.

“..El teatro ha de ser la continuación de la Universidad y de la escuela. La enseñanza y recreo armonizado.”6

Pese a estar afiliado a las Juventudes Socialistas, según figura en la documentación del TERMC, es más probable Gali se sumara a la CNT antes de la llegada de la II República, coincidiendo con la fundación en febrero de 1930 del Ateneo Ecléctico Popular, del que fue uno de los iniciadores, y como tantos otros se sintió cautivado por eminentes propagandistas libertarios asentados en nuestra provincia como Antonia Maymon o Domingo Germinal, que atraían como polillas a la luz a los jóvenes rebeldes de entonces; e incluso se afirma en las mismas fuentes que fue responsable de la sindicación de los electricistas, ¿septiembre de 1931?, adscritos al Sindicato confederal de Oficios Varios, La Solidaridad, antecedente del Sindicato Único local.

“..del inolvidable Domingo Germinal, aquel valiente luchador, consecuente anarquista, gran sembrador de ideas, maestro de rebeldías y doctrinas, contundente y persuasivo del verbo, que tanto trabajó por el engrandecimiento de la causa en aquella provincia”7

Mejor dotado para organizar y escribir que para dar discursos, trató de encauzar su creatividad y su rabia convirtiéndose a principios de 1931 en empresario del Teatro Chapí de Villena, apuesta valiente que tuvo su correspondencia en una programación cultural y sindical bastante intensa prolongada hasta mayo de 1933, compuesta alternativamente por bailes, exposiciones artísticas, conferencias y actos políticos de todos los sectores progresistas, que en líneas generales fue variada y exitosa, salvo algún tropiezo inicial.

“..Lamentable, muy lamentable fue el espectáculo que nos dieron el sábado pasado en nuestro coliseo los componentes de una mal llamada compañía de teatro (Compañía Dramática Republicana), que no tiene de tal más que el falso título..”8

Todo parecía ir bien hasta marzo de 1933, cuando le fueron embargados todos sus bienes -taller de calzado y curtidos- a consecuencia de una deuda contraída con un industrial de Igualada, siendo la causa más probable de que abandonara Villena rumbo a Madrid, donde empezó a sonar su nombre durante el verano siguiente como empresario teatral que había contratado el teatro Muñoz Seca hasta finales de año, montando una compañía teatral con la intención de representar piezas de contenido social, así como abrir la puerta a la celebración de actos políticos, tal y como había hecho en Villena.

“..Ceferino R. Avecilla, la ha traducido y un empresario a tono con la necesidad teatral—necesidad de una renovación—, D. Jerónimo Galipienzo, la ha incorporado al repertorio que ha de poner en los escenarios de provincias y luego en Madrid la compañía que está organizando para dar a conocer dos grandes éxitos de esta temporada: Un grito en la noche y Un crimen pasional en Rusia, ambas comedias de Pérez Doménech”9

S in embargo, tras un prometedor comienzo de temporada, y cuando apenas llevaban un par de semanas combinado teatro y compromiso político a buen ritmo, el coliseo cambió de propietario, al tiempo que algunos actores de la compañía interponían contra la empresa Galipienzo demanda ante el Jurado Mixto de Espectáculos por haber ensayado sin contrato firmado, todo ello marcado por el contexto de las elecciones de noviembre que ganarían las derechas, desatándose la caja de los truenos.

“La empresa que tuvo a su cargo el Teatro Muñoz Seca durante la temporada anterior, y que volverá a hacerse cargo de nuevo de dicho teatro a partir del 7 de enero de 1934, nos ruega hagamos constar que nada tiene que ver con la que actualmente regenta los destinos del mencionado coliseo”10

A punto de perderlo todo, Gali hizo un viaje relámpago a Villena a finales de octubre, suponemos que para reunir el dinero que hiciera frente a la indemnización y pudiera mantener con vida su empresa teatral, pero todo acabó en una disputa con su hermano mayor Restituto, y con nuestro protagonista detenido y llevado ante el juez del partido por haberlo amenazado con su pistola Star. No tardaría en coger las de Villadiego, o mejor dicho las de Barcelona, donde sabemos por sus propias palabras que malvivió del periodismo -mecanógrafo de Liberto Callejas-, y tomó contacto con la ciudad y sus gentes.

“Aun en aquellos desesperados tiempos de penuria, cuando por único compañero tenía al hambre y por amante fiel, los bancos públicos, donde he pasado tantas y tantas noches, me acordaba con nostalgia de todos a pesar de que me constaba que ninguno se acordaba de mi..”11

Aunque todo indica que Gali vivía ya en Barcelona antes del 19 de julio, y estaba afiliado al SUPL desde antes de esa fecha, no podemos obviar las informaciones policiales incluidas en su expediente del TERMC que le sitúan en Madrid ocupando un alto cargo en el partido Comunista y como miembro del Comité de Salud Pública; en concreto relacionado con la Brigada Amanecer, grupo de investigación dependiente de la Dirección General de Seguridad, integrado por milicianos comunistas cercanos a la Federación Universitaria Escolar, y que se mostraron muy activos desde el 19 de julio, siendo autores de incontables registros domiciliarios, incautaciones de establecimientos religiosos y significadas detenciones como las de Melquíades Álvarez o José María Albiñana, fusilados semanas después de que Gali escribiera estas palabras en su primer Trallazo.

“Lerroux, el de las macabras matanzas asturianas, se ha ofrecido como mediador entre los émulos y el gobierno legal. Y para las cuentas que tenemos pendientes con él, ¿quién va a mediar?. Albiñana ha sido encarcelado. No somos partidarios de mantener alimañas, ni por curiosidad zoológica. Las alimañas dañinas se matan”12

A la carga de profundidad de estas palabras, debemos añadir su cercanía previa a los grupos comunistas madrileños, su lógica radicalización tras lo sucedido con su periplo teatral y que no hemos podido ubicarlo físicamente en Barcelona antes del 7 de agosto, fecha del primer artículo de la secciónTrallazos que apareció en Solidaridad Obrera hasta finales de septiembre, y donde insistía en llevar hasta el final las conquistas revolucionarias, mencionando otras tantas la necesidad de depuración de la retaguardia, sin formulismos.

“Que la sangre no nos ahogue, pero que tampoco nos amilane ni haga temblar nuestras manos cuando tengamos que dar el castigo justo y merecido. Unas cuantas cabezas segadas años atrás hubiera evitado la oleada de sangre que vive hoy el país.”13

Lo que sí esta confirmado es que Gali fue uno de aquellos miembros de la redacción de la Soli que ayudaron a profesionalizar el llamado Diario de la Revolución, proceso iniciado en junio de 1936 con la llegada a la dirección de Liberto Callejas, y en su caso aportando conocimientos y experiencia en el sector de los EEPP; vinculado probablemente con la sección de propaganda del Comité económico del Teatro, constituido el 14 de agosto de 1936.

“La admirable situación estratégica de nuestro domicilio nos permitirá instalar un servicio de altavoces y grandes pizarras para comunicar al pueblo un resumen anticipado de nuestra edición de las últimas noticias…”14

Su lenguaje resolutivo, al tiempo que le hacía un hueco en los medios de opinión libertarios, también le granjearon nuevos enemigos; sobre todo por sus llamamientos a que fueran puestas en alquiler las viviendas vacías de Barcelona, por las buenas o por las malas, denunciando además la censura en los partes oficiales llegados del frente o mostrando su apoyo a los milicianos que preferían morir antes que obedecer una orden de retroceder.

Y pronto se evidenció que sus opiniones no encajaban con la línea oficial que defendía por entonces la CNT y tampoco entonaban con las de quien sería el nuevo director de Soli, Jacinto Toryho, que vendría a sustituir a Callejas desde principios de noviembre, abandonando éste sus cargos en el SUPL y la militancia de primera línea; siendo esta la razón más probable de que Gali fuera quien integrara, en calidad de vocal de la sección de periodistas del SUPL, la delegación confederal que visitó a los emisarios soviéticos en Barcelona en diciembre de 1936.

“ El Gobierno central todavía no se ha dado cuenta de la trágica realidad que vivimos y de la era de depuración social que estamos estructurando, y persiste en mantener envenenado al pueblo con el estupefaciente más morboso y clasista español: la Lotería Nacional”15

La situación del camarada Gali en la redacción de la Soli se volvería cada vez más incómoda, hasta finalmente ser destituido el 13 de febrero de 1937 -junto a Fernando Pintado- por decisión unilateral de Toryho, quien los llamó agentes de descrédito anti-Soli y amenazó a las altas instancias confederales con dejar el cargo si seguía siendo obstaculizado por la sección de periodistas del SUPL.

“Por el triunfo definitivo sobre la España triste, ignorante y cruel, suenen concertadamente las armas de fuego, las liras de los poetas libertarios y las voces potentes de nuestros cantores…”16

Aceptada la propuesta de destitución por los comités, Gali pasaría a integrarse temporalmente en la colectividad del Borne, aunque también podemos asociarlo con diversas agrupaciones anarquistas como Los Amigos de Durruti o aquella integrada por viejos confederales, Los de Ayer y Los de Hoy, que solían recibir apoyos, entre otros, del Comité económico del Teatro; además de unir su pluma al grupo de redacción de Criticón desde mayo de 1937, compuesto por curtidos periodistas del SUPL y militantes afines a las agrupaciones anarquistas citadas; pero que desaparecería ahogado por la censura en septiembre de ese mismo año.

“Que mientras los milicianos siguen sufriendo toda clase de necesidades en los frentes de batalla, en los restaurantes de lujo de Barcelona comen a mandíbula batiente todos los ricos del viejo régimen y todos los nuevos ricos creados al margen de la Revolución”17

Clausurado este periódico, Gali aparecería poco después ligado al Ateneo Profesional de Periodistas de Barcelona, que estuvo presidido por Fernando Pintado y donde ingresó formalmente como corresponsal de prensa -freelance- en febrero de 1938.

Adscritos a la CNT y con sede en el antiguo Ateneo Barcelonés de la calle de la Canuda, habían decidido cambiar el nombre a finales de 1937 -antes sindicato profesional-, destacando por el carácter abierto de su extenso ciclo de conferencias o por crear una cooperativa de consumo para dar apoyo al contingente de periodistas evacuados; y quizás colaborara Gali también en el periódico portavoz del Ateneo, Libro de Hierro de la Revolución Española, que se publicó con carácter irregular en forma de fascículos hasta septiembre de 1938.

“..La moral y el coraje de despliegan los milicianos es para plasmarlo en letras preferentes cuando se escriba la historia de esta grande epopeya revolucionaria.”18

Exiliado en Francia, fue uno de los primeros en llegar a La Reynarde, especie de comuna confederal ubicada en un castillo medieval cerca de Marsella, rodeado de campos de trigo y huertos de hortalizas, que acogió a muchos refugiados y perseguidos políticos que luego darían el salto a otros lugares; y donde el propio Gali se encargó de adaptar una de las caballerizas del castillo como teatro, organizando conferencias, veladas literarias y teatrales para amenizar la espera de los descamisados.

“ Se fundó una residencia para que, con pabellón de los Estados Unidos Mexicanos fuesen garantizadas la tranquilidad y las vidas de los refugiados allí acogidos y albergados y, para que al mismo tiempo, sirviese de punto de reunión, de partida de los sucesivos embarques. Bajo esos auspicios se abrieron las puertas de esa residencia..”19

Cuando las cosas se complicaron por la ocupación alemana, se vio forzado a un nuevo exilio como tantos otros miles, saliendo desde Portugal a bordo del Nyassa rumbo a México, en el otoño de 1942; y mostrándose desde su llegada como uno de aquellos obreros de la cultura que tanto aportaron al país de acogida.

Como no podía ser de otra manera, Gali destacó en el área de los EEPP y la propaganda, ya que montó y dirigió junto al comunista malagueño Ildefonso Fernández Soto la productora cinematográfica Ultra-Films; empresa cooperativa asociada a su vez a la productora Metropolitan Films, que proyectaban a finales de 1943 la realización de un documental, Republicanos españoles en México, que glosara la labor cultural desarrollada en aquel país por el exilio español, que en su caso particular se prolongó también al ámbito editorial y político.

“..En todas las luchas de la vida, la pluma es la conductora de las ideas, y las ideas son las que conducen a las completas y totales victorias..”20

Heterodoxo en la más pura tradición del socialismo ibérico, en su caso a medio camino del republicanismo y el anarquismo, durante un breve tiempo sería director de Solidaridad Obrera en México y perteneció, al menos desde 1947, a la Agrupación de CNT, favorable al interior; además de vincularse al Centro Republicano Español de la capital azteca, donde ostentaría el cargo de vocal de su junta directiva al menos entre 1973 y 1974.

Desconocemos más datos del camarada Gali, ni siquiera la fecha exacta y el lugar de su muerte, pero se dice que pocos años antes había viajado por España, septiembre de 1968, y es muy probable que hubiera parado en Villena, con la intención de cerrar viejas heridas.

“Como tampoco se van de mi memoria los nombres de los canallas que tanto mal me hicieron. A todos los recuerdo. Para unos y para otros guardo allá en lo más recóndito de mi corazón la recompensa que se merecen”21

S i así lo hizo, pasó seguro por los billares propiedad de su hermano Restituto, afincado en Valencia desde los años de la guerra, y dirigido por su hermano Pedro y sobre todo por el viejo militante de las Juventudes Libertarias, Diego Antonio Torró Pardo, que encontró allí ocupación tras ser duramente represaliado, y aun hoy día muy recordado en su pueblo por haber educado en la solidaridad y el humanismo a unas cuantas generaciones de niños de la posguerra que pasaron por aquellos billares junto al cine Avenida, que todo el mundo llamaba Billares Torró.

Compleja y prolífica es la trayectoria del alicantino Jerónimo Galipienzo, ya sea por su trabajo como periodista, o como representante de uno de los ramos sindicales, el de los EEPP, que más lejos llevaron las socializaciones; mostrando a su vez, un mayor grado de compromiso y solidaridad.

En primera línea del frente cultural durante la república, la revolución y el exilio, el camarada Gali luchó cual quijote contra la transformación del cine y los EEPP en industria al servicio del capitalismo.

