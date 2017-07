Por José Peiró

Esta semblanza es un corto resumen de una extensa biografía escrita por su hijo José Pelró y que se halla pendiente de publicación. Se trata, lo verá el lector en seguida, de una biografía apasionada, ciertamente, pero que recoge en lo fundamental los rasgos más esenciales de la vida del que fue gran anarco-sindicalista.

Todo lo que se relata es rigurosamente cierto. No se oculta ninguna de las polémicas que mantuvo el biografiado con otros compañeros de la Organización, y creemos que esto es bueno que se diga. Por fortuna, Ia CNT no es ninguna organización monolítica, sino que por el contrario, está compuesta por hombres libres en sus opiniones, con sus decisiones y con su derecho a mantenerlas. Ciertamente, el tiempo ha pasado, las antiguas polémicas son ya historia, y nadie debe extrañarse de que existieran. Es un signo de vitalidad en la Organización el que existan en el seno de la misma diversas corrientes que tienen todas y cada una de ellas el derecho a ser defendidas. Lo único, en todo caso, que pudiera ser lamentado, es que estas polémicas, estos enfrentamientos, aun a nivel dialéctico, produjeron o puedan producir tensiones en el seno de la CNT, que repercutan en el desenvolvimiento de la misma. En el caso de nuestro biografiado,la realidad es que la historia le ha hecho justicia, quizá no toda la que merece y hoy vemos que una gran parte, si no toda, de sus planteamientos, han sido asumidos por los que en otras corrientes en el seno de la Organización se opusieron a él en su día.

Fuente: https://anarquismoenpdf.tumblr.com/