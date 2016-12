Rebelde en el paraíso Yanqui, es la primer biografía de Emma Goldman en español. Fue escrita por Richard Drinnon, y traducida por Dora y Aída Cymbler quienes publicaron la traducción en Editorial Proyección en 1965. La propia autobiografía de Emma [Living my Life] fue traducida por la Fundación de Estudios Libertarios «Anselmo Lorenzo», hasta 1996.

La versión que ahora les presentamos está en internet desde el 2012, y fue transcrita por Omar Cortés. La razón de que volvamos a subir está biografía a la red, tiene que ver por las mismas razones por las que Omar no las subió en PDF. Él nos cuenta que:

"[...] digitalizamos como página web en lenguaje html, y no como documentos PDF o word, por la sencilla razón de que esta actividad es una recreación que nos permite enriquecer nuestra vida cotidiana. Se comprenderá que escoger un texto y subirlo a la red tal cual está impreso no representa ningún chiste, además de que estaríamos afectando derechos de terceros, se correría el imperdonable crimen de que tal libro o texto ¡¡¡ni tan siquiera fuera leido por quien o quienes lo colocan en la Red de Redes!!! Quizá esto que acabamos de señalar cause hilaridad pero, aunque no se crea, constituye algo por desgracia muy común. En efecto, hay quienes colocan libros en el Internet, que ni ellos mismos han leido, usando, por lo general archivos PDF esto es, lo que nosotros llamamos fotocopias cibernéticas."

​Aunque es bien cierto que mucha gente tienen el mal del relicario y descargar gigas y gigas de pdf, epub, docs y demás, también creemos que tener toda la información en un archivo facilita su lectura en cualquier parte, sin la necesidad de internet, así cómo su impresión y difusión.

Damos todos los créditos a Omar por la primera digitlización de esta invaluable biografía.

​Por último, les comentamos que este es un aporte para celebrar los tres años del grupo Anarquismo en PDF. Una comunidad en internet que al igual que nosotros se nutre del trabajo colectivo y sin ánimos de lucro. En esta comunidad trabajamos gustosamente y a su vez nos hemos nutrido de ella.

