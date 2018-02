Si un dia

a casa meva

em visiten els ”drons”

on la primavera sota una alzina jeu

i jo gelós d’ella

perquè no hi ha arrel

ni llavor més forta

que l’anhel de llibertat.

Que la meva veu pugui ser escoltada,

que sigui presa em cura, que no amb compte,

si un dia

a casa meva

em visiten els ”drons”

no ho dubtis mare;

jo sóc un dels bons…

Les nostres arrels

són tan fortes

que tombarem els murs

de les seves presons.

[CASTELLANO]

Si un día

en mi casa

me visitan los ”drones”

donde la primavera bajo una encina se sienta

y yo celoso de ella

porque no hay raíz

ni semilla más fuerte

que el anhelo de libertad.

Que mi voz pueda ser escuchada,

que sea tomada con cura, que no en cuenta,

si un día

en mi casa

me visitan los ”drones”

no lo dudes madre;

yo soy uno de los buenos…

Nuestras raíces

son tan fuertes

que tumbaremos los muros

de sus prisiones.

Marc