A Annarkía:

Corazones henchidos

Largo rato pasa,

desde el amanecer de las ideas

hasta el callejón oscuro

de ratos de soledad

que bañan algunas vidas,

desoladas por el estrepitoso resonar

de la amargura cenicienta

regada a borbotones,

por ríos de pólvora enmohecida,

pasada y amortajada en vida.

Caminos tortuosos y espirituales,

llevan a mi ser a un recodo

alejado de Babilonia, y plagado

de pequeños hayucos y escarambujos,

adoradores del agua de lluvia

y hermanxs de los verdes musgos,

y de los sabios líquenes.

Afrontar una vida así es difícil

sino fuera por algunas sonrisas

y algunos gestos de algunos seres

que habitan los desmembrados yermos del capital,

pero que se defienden

dando cuerda a viejos relojes

y avivando la lumbre del hogar.

Yo quizá a veces pienso

que sería más feliz en otro sueño,

quizá surcando los cielos

con alas color negro terciopelo;

no obstante: ¡aquí sigo!,

intentando activar bombas

de pasión y caramelo.

No hay día que me mire al espejo

y este, se choque contra el mío propio,

y encuentre en el un cuerpo fibrado,

musculado, y tatuado,

y en el vea los síntomas

de una esclavitud prematura,

en forma de argolla “rota”,

que me dio la vida y me alejó

de mi sepultura.

Cariño mío: aléjate de tus miedos,

recuerda la luz de nuestros espectros,

sal a columpiarte en un día de lluvia,

y en los días de sol:

métete al agua a bañarte desnuda.

-Richie punk-