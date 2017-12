Últimos programas de la actual temporada del Programa emitido por Radio Utopía "Olvida Tu Equipaje".

24-11-17: Blas de Otero, en la Historia, con los ojos abiertos



Blas de Otero (1916-1979) es uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos. Hoy rendimos homenaje a su figura de escritor.

24-11-17: Trabajadores vigilantes de Metro: dignidad en la lucha laboral

"Difícil es trabajar mañana, tarde y noche para no llegar a fin de mes, sabiendo que hay dinero público detrás"

SOLIDARIDAD. SI NO DEFIENDES TU PAN NO ESPERE QUE LOS DEMÁS LO HAGAN POR TI. BASTA YA!!!! Comunidad de Madrid y Metro, son complecies por permitir que Seguridad Integral Canaria no paga a sus trabajadores.

1-12-17: La personas del verbo. Nuevas lecturas de Jaime Gil de Biedma

