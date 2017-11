Programa del 17 de noviembre de Olvida Tu Equipaje en Radio Utopía.

Hay personas que dicen: "si no has hecho nada malo, no tienes nada que ocultar". Sin embargo, la pregunta debería ser: "si no he hecho nada malo, ¿por qué se está violando mi intimidad?". Con la excusa de la seguridad, se podrían utilizar esos datos privados para atacar a periodistas, perseguir a activistas, crear perfiles para discriminar a minorías y acabar con la libertad de expresión. La novela "1984" queda corta para describir la realidad actual.

Realizamos el programa con la colaboración del experto Jesús Cea Avión (https://www.jcea.es/ y https://blog.jcea.es/).

También entrevistamos a maadix.net , que da servicios de internet con sentido de privacidad y seguridad en Internet.

También disponible en:

https://archive.org/details/17-11-17PrivacidadEnInternet.siNoHeHechoNadaMaloporQueSeEst