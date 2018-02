O Mapa #19 já está nas ruas!

Enquanto decorre a campanha de crowdfunding no PPL – Crowdfunding Portugal, para apoiar o jornal MAPA, acaba de sair o seu nº 19 (fevereiro – abril 2018): Destaque à poluição do Tejo e à história do maior rio ibérico condenado por barragens, transvases e fábricas. Agitam-se as suas águas pela defesa de um território vivo, tal como junto à fronteira portuguesa, nos protestos contra uma mina de urânio, ou nos Pirenéus espanhóis nas okupações de aldeias. Histórias de resistência, como pelo direito à habitação, surgem nos moradores do bairro 6 de Maio na Amadora, ou noutra preocupante escala que enfrentam os curdos em Afrin. E, na sombra, a União Europeia determina a sua ajuda ao desenvolvimento por propósitos securitários, comerciais ou de gestão de migrações.

São algumas das histórias neste MAPA, que não esquece desde a vida de um motorista da Uber, algumas impressões da Catalunha, a memória a José Hipólito Santos e o uso da memória quando se fala da Luta Armada. Artigos e crónicas a que se soma falar do blockchain, da economia participativa, da economia solidária, da biotecnologia, das escolhas e das praticas românticas, das palavras sonoras de Ângela Polícia, ou lidas de Ursula Le Guin, entre outras, para ler neste novo MAPA. Recebe-o directamente e apoiando com uma assinatura!

http://www.jornalmapa.pt