Durante el mes de febrero nuestro sindicato organizará una serie de proyecciones relacionadas con el mundo de la educación con la finalidad de reflexionar sobre el papel de la escuela en las sociedades occidentales contemporáneas.

[9 feb.19.30h] Enséñame pero bonito

Dirigido por Sara Moreno (51 minutos)

El objetivo del documental Enséñame pero bonito es presentar alternativas educativas eficaces para la formación integral de los/as niños/as. Es una aportación para trabajar por una renovación pedagógica, que parte de pensamientos críticos, experiencias reales y que se desarrolla en y para la libertad.

Este documental quiere mostrar y promover la reflexión sobre la pedagogía que conocemos y con la que aprendimos a multiplicar y leer. Ayudar a cuestionarnos si fue la más eficaz y si existen otras maneras más respetuosas y actuales.

Este trabajo muestra experiencias educativas que motivan la reflexión profunda sobre el concepto de Escuela.

Si la tecnología lo permite contaremos con la directora al final de la proyección (por videoconferencia) para hablar sobre educación alternativa.

[10 feb.19.30h] Escuela viva

Dirigido por Julián Pavón (80 minutos)

En los estertores del franquismo, en las tierras más pobres de la pobre Extremadura, un maestro de escuela se plantea la inutilidad de la escuela “convencional”. Entre abandonar la docencia y crear una nueva escuela, decide construir un proyecto escolar al servicio del pueblo. Es así como nace Escuela viva, principal protagonista de este documental rodado en 2003 que retrata este proyecto educativo nacido en Orellana la Vieja (Badajoz), a través de los testimonios de los protagonistas que le dieron vida 25 años antes. Pero no demasiado lejos de Orellana La Vieja, en Mérida, el documental se detiene a visitar otro proyecto educativo al margen de las pedagogías convencionales, es la Escuela Libre Paideia.

Tras la proyección, debatiremos sobre pedagogía libertaria y su influencia en los métodos de renovación pedagógica.

[23 feb.19.30h] Ser y llegar a ser (Etre et devenir)

Dirigido por Clara Bellar (99 minutos)

El documental Ser y llegar a ser aborda el tema de la confianza en el niño y su desarrollo, y propone cuestionar el aprendizaje tal y como suele entenderse tradicionalmente.

La directora nos hace viajar por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania (donde es ilegal la no asistencia a la escuela), para conocer a padres y madres que han elegido no educar a sus hijas/os, ni en la escuela ni en casa, para que puedan aprender libremente lo que les apasiona.

Es una búsqueda de la verdad partiendo del deseo innato de aprender, que va más allá del tema de la educación, para relacionarse con aspectos como la necesidad de cambiar nuestras creencias y buscar la evolución de nuestra sociedad, la importancia de reclamar la vida y la confianza en uno mismo.

Al final de la proyección debatiremos sobre las potencialidades y los riesgos de la desescolarización en la sociedad actual.

[24 feb.19.30h] La clase (Entre les murs)

Dirigido por Laurent Cantet (130 minutos)

François es un joven profesor que se incorpora con una dosis considerable de energía a un instituto de la degradada periferia de una gran ciudad francesa. La convivencia allí no es sencilla. Los problemas en el aula se suceden y el ímpetu inicial se transforma en inquietud y, a ratos, en frustración.

Lejos de la visión idealizada de otras películas sobre la vida docente, La clase es de un realismo abrumador y de una sinceridad apabullante. Muchos documentales no son capaces de plasmar la complejidad y las dinámicas de la vida entre los muros de los institutos como lo hace este largometraje. Por eso, su visionado es una oportunidad interesante para ver con distancia los males de la escuela y la sociedad europea actual.

Tras la proyección, discutiremos sobre las posibilidades y limitaciones de la escuela pública como espacio donde trabajar para lograr transformar el mundo.

Todas las proyecciones se realizarán en los locales de CNT Madrid en Pl. Tirso de Molina 5 - 2º Izq. La entrada es libre.

http://ensemad.cnt.es