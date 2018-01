La Asociación de Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública de Móstoles, los colectivos, organizaciones políticas y sindicales, abajo firmantes, apoyamos la concentración convocada para el próximo jueves 25 de enero, a las 10 h frente al Ayuntamiento de Móstoles.

¡NOS SOBRAN MOTIVOS!

Las políticas de austeridad y la supuesta ineficacia de la gestión directa han servido de pretexto para transferir al sector privado importantes servicios públicos.

Los problemas de limpieza de los colegios públicos en Móstoles que venimos arrastrando, al menos desde hace cinco años, han puesto de manifiesto que la privatización no es sinónimo de eficacia, calidad y ahorro, al contrario, durante estos años nuestros centros han estado a merced de empresas como “Acciona Facility Services”, “Bureau Veritas” “Cofely” y "Onet-Seralia", cuatro empresas que no han cumplido con las obligaciones técnicas, ni antes ni ahora.

En el pleno celebrado el pasado mes de octubre, el concejal adelantaba dos posibles métodos: el primero era la imposición a la empresa de un refuerzo del servicio que consistiría en la contratación de personal externo a la plantilla que fijaba el contrato, de cuatro equipos de cuatro personas que se sumarían a la plantilla de cada centro para realizar las limpiezas generales que no se efectuaron en verano; la reposición de las vacantes por jubilación en los centros que procediera; la contratación de dos brigadas de patio para que actuasen una vez por semana en cada centro; la contratación de una brigada de trabajo para el periodo de vacaciones de Navidad para trabajos extraordinarios; la reposición de 400 papeleras en los centros; y la finalización del desbroce en los centros donde no se hubiera acometido ya.

Decía además, que si la contrata no cumplía este compromiso, sobre el que ya había un acuerdo escrito, estaba previsto un segundo método, que consistiría en la contratación de personal municipal para completar las necesidades de personal, destacando que el gasto correspondiente a estas contrataciones repercutiría en la contrata.

A pesar de los acuerdos extraordinarios y de las medidas urgentes puestas en marcha en los últimos meses, la empresa, ha seguido incumpliendo en repetidas ocasiones y de forma grave las obligaciones asumidas. Recientemente, la Junta de Gobierno Local de Móstoles ha iniciado la rescisión del contrato tal y como nos adelantaron en la comisión de limpieza.

Mientras el expediente se resuelve, por un lado Onet-Seralia va a contratar a 14 trabajadoras más, para cubrir las bajas que actualmente hay en la plantilla. A pesar de esta medida, que no deja de ser un parche más, la experiencia de los últimos meses y de los últimos años nos ha enseñado que esta situación no va a normalizarse hasta que no se termine con este modelo de gestión y no se elimine la subcontratación de empresas privadas para llevar a cabo un servicio público, pues lo único que buscan es su rentabilidad económica en detrimento de la calidad del servicio y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras; por otro lado la Concejalía de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Limpieza Viaria , está trabajando en la redacción de un nuevo pliego de condiciones técnicas para sacar una nueva licitación con otra empresa del sector privado, opción que no deja de ser la raíz del problema.

Siendo conscientes de la intromisión ilegítima del ministro Montoro en las cuentas municipales que dificultan los procesos de REMUNICIPALIZACIÓN, no podemos respaldar las politicas obedientes y sumisas que ceden resignadas, al chantaje constante del Partido Popular y su perverso juego. Tenemos constancia que en otros municipios la batalla jurídica está obteniendo algunos resultados sobre la reversión de los servicios básicos para la gestión directa por parte de las Administraciones por lo tanto se puede remunicipalizar, el problema es la ausencia de una voluntad política firme y de una acción en la calle continuada.

Tenemos que ir más allá, el problema de la limpieza es uno de tantos. Cuando hablamos de privatización de lo público y, en nuestro caso de la educación pública hablamos de un proceso más amplio y complejo. Nos REPITEN, que las economías con presupuestos equilibrados, impuestos reducidos, gasto público racionalizado y regidas por el principio de mínima intervención pública producen mejores resultados, es MENTIRA, solo generan desigualdad.

Como consecuencia de estas políticas neoliberales consagradas por el PSOE y el PP con la modificación del artículo 135 de la Constitución, que da prioridad absoluta al pago de una DEUDA, PRIVADA, ILEGAL e ILEGÍTIMA, con el dinero de todos y de todas, el sistema educativo público ha sido uno de los más afectados, sufriendo en estos últimos años una política de extrema austeridad , involución social y de recortes en todos sus niveles. Los presupuestos de la COMUNIDAD DE MADRID en educación desde el año 2009 se han retraído casi 3.000 millones de euros.: menos profesorado para un mayor número de alumnos y alumnas, aulas que se cierran, aulas que se masifican, bajas que no se cubren, aumento de TASAS, reducción y desaparición de becas, falta de apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales, menos inversión en infraestructuras y en el mantenimiento de los centros. No olvidemos cómo han ido reduciendo el presupuesto destinado al Conservatorio Rodolfo Halffter que pasó de 1.870.934€. a 675.000€, .…… con todas estas políticas segregadoras y excluyentes las mayores beneficiarias han sido la escuela privada y la escuela privada concertada…. NOS SOBRAN MOTIVOS.

Hagamos realidad ese lema que de vez en cuando escuchamos en nuestras ciudades pueblos y barrios y gritemos bien alto:

GOBIERNE QUIÉN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN.

CIDESPU, STOP Desahucios Mostoles, Móstoles Feminista, Izquierda Unida Móstoles, Izquierda Castellana (IzCa), PCE Móstoles, Izquierda Revolucionaria - El Militante, Sindicato Asambleario Sanidad-SAS, Sección Sindical CGT Ayto. Mostoles, Sindicato de Estudiantes.

Enlace web SAS.