El próximo sábado se estrena en Madrid el documental, elaborado por algunos de los protagonistas, acerca de la Copel. Con seguridad que much@s recordáis los motines en las cárceles españolas del último lustro de los años setenta, del siglo pasado...

El estreno, con debate posterior, será el 20 de enero, sábado, en el Palacio de la Prensa. Nos hemos lanzado a alquilar una sala del Palacio de la Prensa y vamos a pagarlo entre l@s asistentes. La entrada, que incluye el cartel publicado en su día "en apoyo a la lucha de los presos" vale 5 euros y la podéis comprar allí mismo o en las librerías Sin Tarima (C/ Magdalena, 32), Con Tarima (C/ Príncipe, 17), El Buscón (C/ Cardenal Silíceo, 8) o La Tarde ( C/ Ruiz, 15).