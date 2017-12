Confederac.ió nace con el objetivo de ayudar a amantes de la libertad a actuar con fuerza. Queremos crear un espacio que despierte conciencias, que mobilize personas, que refuerce grupos, que conecte redes. La idea surgió en forma de propuesta hace un mes, y hoy ya es una web operativa en fase alfa. Os invitamos a compartir preguntas, invitaciones a la acción, información sobre temas y organizaciones afines...



Confederac.ió ofrece una infraestructura libre, un espacio multilingüe donde el machismo, la homofobia, la xenofobia y otros comportamientos agresivos no tienen cabida. El espacio está organizado en áreas de encuentro, toma de conciencia, movilización y activismo a largo plazo. Confederac.ió no es una incubadora de proyectos ni una fuente de información. Queremos promover y ayudar a colectivos y proyectos existentes, no hacerles la competencia creando nuevos.

Confederac.ió da la bienvenida a personas guiadas por la simplicidad, la autonomía, la cooperación y la descentralización. A personas que apliquen menos ego y más naturaleza en los pequeños y grandes problemas. A personas que aspiren a la felicidad para todas. Somos conscientes de que las personas que ya están metidas enb alguna organización van muy liadas y lo último que quieren es un canal más. El público que vamos a buscar es aquél que destina mucha atención a seguir la agenda mediática y a participar en las denominadas "redes sociales" comerciales, el público que busca pero no encuentra maneras de actuar más allá del "me gusta", la manifestación y el voto.

Hay mucha gente que ha perdido la confianza en el capitalismo, la democracia de partidos y los medios de comunicación de masas, pero sigue enganchada y busca alternativas. Hay muchas organizaciones y medios especializados que están trabajando en estas alternativas y que se esfuerzan en conseguir una masa crítica de participación. Unas y otras se buscan en la redes sociales comerciales, en medio de un ruido inmenso, contribuyendo sin querer a la desmovilización y al poder de productos ultracapitalistas y de control social de última generación.

Esperamos que Confederac.ió aporte su granito de arena en la articulación de acciones con una fuerza creciente. Os invitamos a echarle una ojeada y a participar.

https://confederac.io/