La Black Book Fair de Hong-Kong tiene lugar del 17 al 19 de noviembre 2017 en el Lecture Hall, Visual Arts Centre en 7 Kennedy Road, Central, Hong Kong.

web: BLACKBOOKFAIR HK 2017

Traducción tarcoteca - Long live anarchy: Hong Kong’s first Black Book Fair – Still / Loud por Karen Cheung 17/11/2017. La entrevista ha sido editada. vía anarchistnews.org

Cuando Ahkok asistió a la Feria del Libro Anarquista de Londres el año pasado quedó atónito por la escala de todo: unos 60 stands y 50 foros, desde debates acalorados -uno fue interrumpido por una pelea- hasta talleres de sanación emocional para activistas sociales. Incluso había una sección para niños, porque "¿Por qué no puede haber más lugares de juegos para niños en los lugares de protesta?"

Ahkok y sus amigos rápidamente decidieron que Hong Kong también necesitaba una feria del libro anarquista. Este fin de semana, 34 años después de que Londres celebrara su primera feria, su proyecto se convertiría en una realidad en la forma de Black Book Fair. (Los organizadores escogieron llamarla "negra" en lugar de "anarquista" por razones de seguridad). La feria promete artistas y activistas, fanzines y poesía, y una aparición especial del pensador radical Stevphen Shukaitis. Sin restricciones de admisión, sin que nadie te diga lo que se puede o no se puede hacer, Ahkok confiesa: "no tengo idea de cómo va a reaccionar la policía". ¿Funcionará? Entrevistamos a Ahkok por correo electrónico para averiguarlo.

Pregunta Still/ Loud: ¿Qué es la anarquía para ti? ¿Y qué significa para Hong Kong?

Respuesta Ahkok: Supongo para mi tiene que ver con mi experiencia en la cultura DIY/ DIT (hazlo tú mismx, hazlo juntxs) en la zona industrial de Kwun Tong, ya sabes, autoorganizándonos, y por medio de la ayuda mutua. Básicamente, éramos todos autonomistas no gobernados y creamos la escena indie más grande de Hong Kong.

En cierto modo, hay un renacimiento del anarquismo en muchos países, incluido Hong Kong, en el que la gente está extremadamente decepcionada con los organismos gubernamentales centralizados. Si bien la mayoría de la población de Hong Kong exige votar, yo diría que es un buen momento para preguntarnos: ¿por qué deberíamos elegir a alguien para que nos gobierne? ¿Podemos aspirar a algo más liberador?

P: ¿Por qué eligió el anarquismo - en oposición a otras ideologías - para reunir a las personas en pos del intercambio de ideas?

R: Simplemente tiene sentido para mí. Como dije, lo experimenté de primera mano donde crecí. Creamos algo hermoso, porque tanto el gobierno como los super ricos no tenían idea de qué hacer con todos esos viejos edificios de fábrica, por lo que fuimos autónomo por ese período de tiempo, antes de que la mierda de la revitalización [gentrificación] golpeara el lugar.

Y no estoy realmente "oponiendome" a otras ideologías; algunos de mis mejores amigos son socialdemócratas, algunos están en el Consejo Legislativo. Tengo respeto máximo por ellos, pero simplemente no soy como ellos, no me gusta tener que trepar a cierta posición para ayudar a otros.

P: ¿Debería la anarquía ser "divertida"?

R: Esta es una pregunta oportuna. Yo estoy contento de participar en un evento en el que puedo encontrarme con mis camaradas, sentirme seguro, reírme, tomarme un descanso de toda esta mierda sofocante de vida. Los pensamientos radicales y el conocimiento son importantes, no lo estoy minusvalorando, pero esperaría que todos pudiéramos tratarnos mejor, crear un mejor ambiente de solidaridad.

Hubo una gran decaída en la Feria del Libro Anarquista de Londres, bastante emotiva [una pelea dentro], y es posible que no haya otra feria del libro el próximo año. A menudo me recuerdo a mí mismo "no elijas a tu enemigo, escoge tus luchas, y lucha bien". Eso es más o menos lo contrario a lo que le sucedió a algunas personas este año. A algunas personas les gusta criticar a los que se supone deberían estar de su lado, ¿sabes? Estoy harto de eso.

P: La gente en Hong Kong puede carecer de puntos de referencia cuando se trata de anarquismo. ¿Crees que el anarquismo es una ideología o un concepto "occidental"?

R: El anarquismo para mí trata de dos cosas: primero, estar en contra del nacionalismo. El nacionalismo es la mierda más gorda que se haya inventado. Tal vez es por que crecí como músico, y nos identificabamos como punks, metaleros, shoegazers y demás, nunca como "chino" o "Hong-Kongnés". Ese argumento es jodidamente débil. La única razón por la que soy Hong-Konés es porque mi madre me dio a luz en Hong Kong, esa no es ni siquiera mi elección, ¿por qué debería estar orgulloso de algo sobre lo que no tengo control? Y como especie, ¿cuánta mierda estúpida se ha hecho por nacionalismo?

Cada vez más personas se dan cuenta de que el nacionalismo solo conduce a conflictos y guerras, y las elecciones solo conducen a decepciones. Entonces, [el anarquismo] no solo es duradero, sino que también está reviviendo.

En segundo lugar, diría que en el anarquismo se trata de confiar en la humanidad. Si crees que todos somos egoístas y malvados de nacimiento habrá que joderse, tenemos que ser gobernados. Pero si unx piensa que no, si el egoísmo y el mal están socialmente condicionados, entonces quizás también sea anarquista. De acuerdo que histórica y filosóficamente es occidental, especialmente unido a la historia española y francesa, pero la humanidad existió mucho antes de que inventáramos la idea de gobierno. Creo que el anarquismo es una ideología cosmopolita en la que todos experimentamos una era de pre-gobierno.

P: ¿Diría que el anarquismo aún no ha ganado la popularidad en Hong Kong?

R: No tengo idea de cuál es la corriente cultural más popular de Hong Kong, para ser franco. A la mierda con la mainstream.

P: ¿Qué hay de los movimientos sociales en Hong Kong? ¿Alguno que se acerque a expresar ideales anarquistas, por ejemplo contra la vigilancia generalizada del gobierno, por la organización espontánea y por la propiedad común?

R: Creo que el tío Hung [poeta y narrador] lo expresó bellamente. Estaba caminando por los campamentos de Admiralty en 2014 [la revolución de los paraguas promovida por el movimiento occupy], y de repente se dio cuenta: "¡El anarquismo es posible! Todas estas tiendas, cómo la gente ha vivió aquí durante 70 días, esto es anarquía ".

Yo diría que no mires a los líderes, en vez, mira a tu alrededor. Recuerdo que un día estaba almorzando en un bar, e inesperadamente, un guardia de trafico entró y gritó "los papeles" [quería poner multas a los vehículos mal aparcados]; varias personas dejaron los palillos, salieron rápidamente, se fueron a dar una vuelta con el coche y regresaron después de que el pitufo se hubiera ido. Estaba pensando, como activista, que este tipo de zona gris [alegal] es mucho más interesante que, digamos, legalizar el estacionamiento. No digo que aquel bar fuera la utopía de la anarquía, pero este tipo de interacción de base siempre me inspiran, me llevan a pensar que las personas pueden cooperar para resolver las cosas. Todos somos actores.

P: ¿Cuál es su perspectiva sobre si la anarquía puede llegar a ser realizada alguna vez?

R: No soy realista, realmente no voy buscando algo que pueda ser fácilmente realizado antes de mi muerte para poder creer. Creo que todos deberíamos poder viajar a donde quisieramos, creo que deberíamos abandonar las fronteras. No creo que eso se produzca en breve, pero estoy conforme.

