Viernes 24 noviembre, 19:30h. Sin techo. Charla-presentación del libro

Sin techo. Caminando en un mundo que prohíbe sueños.

Con Lagarder Danciu, su autor.

"Las personas de la calle han sido y serán mis maestros, ya que poseen una inteligencia emocional desbordante que todos necesitamos para cambiar de rumbo. Deambulando las calles puedes captar lo que la mayoría de los mortales ignoran y por responsabilidad he decidido publicar esta obra. A diario he caminado en busca de la justicia social con y para aquellas personas que lo han perdido todo. Los muros gigantes que me he encontrado me han enseñado a ser constante y despojarme de los miedos que impiden vivir y ser auténticos. Todos somos historias, nadie se queda atrás."

Editorial Descontrol, Barcelona 2017

174 págs. Rústica 20x15 cm

ISBN 9788417190071

http://www.lamalatesta.net/product_info.php/products_id/59798

En LaMalatesta - librería libertaria

calle Jesús y María , 24. Madrid