9-10-11 noviembre 2017 - 6 tarde, en el Salón de actos e la Biblioteca Pública del Fontán en Oviedo

9.- Proyección de "Néstor Majno, un campesino de Ucrania"

e intervención por skype desde Viena de Amelie Lanier: El afán por el Estado ideal

10.- Frank Mintz: El anarquismo en la revolución rusa

11.- Ignasi de Llorens: La C.N.T. y la revolución rusa

Habiendo sido proclamado y aclamado El fin de la Historia como el nuevo dogma de la fe estato-capitalista. Estando condenadas “las utopías” al infierno de la experiencia humana habida y al ostracismo del pensamiento por haber, si es que lo hubiere. Cuando no queda cielo que tomar al asalto porque, caso de pretenderlo, ni medio asalto le resistiríamos al abrumador Dominio del Poder y porque, además, cada día nos es secuestrado tras los barrotes de las estelas químicas el firmamento mismo. Así, no queda otra que tomar Tierra, plantar firmemente los pies y darse a la tarea de reconocer la posición que ocupamos quienes, a pesar de todos los pesares, seguimos diciendo, sencilla pero firmemente ¡no! No arkía, no Jerarquía, no Autoridad, no Estado, no Explotación, no Capital, no Dominio, no Poder, no Sumisión.

Y para reconocer esa posición bien está conocer las experiencias de quienes sostuvieron ese afán en tiempos, cronológicamente pretéritos pero topológicamente –en cuanto a la posición- presentes por la sincronía de los propósitos. Y siendo experiencias del Común, creadas y sostenidas en común, comunistas sin más, bien estará que las consideremos en común, insumisos a la pretensión del Dominio de tenernos separados y enredados en “la red” de la virtualidad, flotando en la nube que nos impida poner pie a tierra.

La experiencia revolucionaria del proletariado ruso de 1917, la fulgurante revolución de los soviets supuso, entre tantas cosas, la confrontación, en el terreno de la práctica, de los posicionamientos de las dos corrientes del pensamiento y la acción proletarias evidenciadas en la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores en 1864: el comunismo autoritario marxista y el comunismo libertario anarquista.

Esperamos que este ciclo que AL ALDU presenta ayudará a comprender el desarrollo de esa confrontación y las enseñanzas que nos aporta para fijar las coordenadas en que se sitúa hoy la Anarkía.

AL ALDU - Ateneu Llibertariu D’Uvieu

