El concepto del confederalismo democrático se basa en una proclamación de Abdullah Öcalan en 2005 y supone la base ideológica del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y sus organizaciones afines. Este modelo ideológico incluye algunas concepciones de la ecología social, así como reflexiones de Immanuel Wallerstein. La realización práctica se orienta en el modelo del municipalismo libertario de Murray Bookchin y actualmente está teniendo una importante implantación y desarrollo en las zonas kurdas del norte de Irak.

Debbie Bookchin es periodista y coeditora de The Next Revolution: Popular Assemblies and the Promise of Direct Democracy, colección de ensayos de su padre Murray Bookchin. Además forma parte del Instituto para la Ecología Social, institución educativa estadounidense fundada en 1974 por Murray Bookchin y Daniel Chodorkoff que ofrece cursos sobre ecología social, corriente relacionada con el anarquismo y desarrolla proyectos relacionados con biotecnologías, gestión comunitaria de alimentos, etc., publica el periódico Harbinger, A Journal of Social Ecology.

Debbie Bookchin se encuentra en España para participar en el II Encuentro Internacional sobre la Ecología Social que se va a celebrar en Bilbao del 27 al 29 de octubre: http://kaosenlared.net/ii-encuentro-internacional-la-ecologia-social/

