Elegimos Luchar, el 3 de Octubre todas y todos a la huelga general

Els sindicats, organitzacions i col·lectius aquí firmants volem comunicar a les treballadores i al conjunt de les classes populars el nostre posicionament davant els diferents esdeveniments que s’estan produint els darrers dies als carrers de les nostres ciutats i pobles.

Des de fa uns anys hem vist com s’aprofita l’escalada de tensions d’un conflicte, ja històric, per anar tallant els drets fonamentals de la població. Venim d’una tradició sindical i política que històricament ha defensat els drets i les llibertats de la classe oprimida i que ha pres els carrers quan ha calgut lluitar per arrabassar al poder tot allò que ens permeti ser protagonistes del nostre present i futur.

Com a llibertàries i part activa dels moviments sindical, popular i associatiu de Catalunya defensarem sempre el dret d’autodeterminació dels pobles – començant pel nostre. Ho entenem com un principi bàsic del confederalisme, per possibilitar la convivència humana en règim d’igualtat. Tenim clar que tota emancipació plena serà impossible sense el pas previ d’eliminació de l’estructura econòmica que la sustenta, el capitalisme. Mentre això no succeeixi, les condicions de vida de la classe treballadora seguiran sent esclafades per una oligarquia espanyola i catalana que van sempre del bracet per imposar contrareformes laborals i retallades de drets socials.

Tanmateix, volem denunciar la militarització i la repressió que estem patint per part de l’estat espanyol, que tot mostrant la seva cara més crua i autoritària, vol imposar la seva voluntat fins a les darreres conseqüències. Sempre hem estat en contra de qui ha militaritzat Catalunya – i qualsevol territori – per fer front a les grans protestes populars o tot anhel d’emancipació social.

Ens oposem a la repressió de l’estat perquè l’hem patida de forma sistemàtica i continuada en els nostres propis cossos, al carrer i a les empreses. Per això també volem denunciar la naturalesa repressiva de la mateixa Generalitat de Catalunya, la qual en els darrers anys, ha perseguit, colpejat, detingut i empresonat a totes aquelles que no han volgut mirar cap a una altra banda cada cop que els drets civils i humans del poble eren trepitjats. No oblidem la forma en què els mossos d’esquadra ens desallotjaven de Plaça Catalunya, empresonaven i denunciaven a sindicalistes, ens perseguien per participar a la mobilització que envoltava el parlament els dies en què es retallaven els nostres drets socials, o en què a través de macro operatius policials, ens detenien i empresonaven en les recents Operacions Pandora, o morts i mutilacions entre d’altres. Així doncs, no permetrem que ningú ens prengui el que és nostre, porti la bandera que porti.

Pera nosaltres, l’autodeterminació i emancipació dels nostres pobles, viles i ciutats no pot quedar-se solament en la decisió d’un marc territorial concret. La llibertat col·lectiva no serà possible sense l’acció decidida del poble i les treballadores enfront d’un Estat i d’unes elits polítiques que mantenen unes estructures antisocials, heteropatriarcals i opressives, que també estan defensades per alguns actors en l’anomenat sobiranisme català.

L’autodeterminació i l’emancipació només seran possibles a través de l’acció insubmisa de les oprimides, que entenguin en aquest fet la defensa i millora de les seves condicions materials de vida. La socialització dels mitjans de producció, de la riquesa i l’eliminació de totes les formes d’opressió, com l’heteropatriarcat i les seves diferents estructures de poder tant explícites com implícites, la més àmplia llibertat de decisió i participació a través de l’acció directa i l’autogestió serà el que ens farà realment lliures.

Així doncs, pensem que és el poble constituït com a subjecte polític i de classe, qui ha de servir de fonament per a qualsevol canvi social important i, per tant, celebrem l’extensió d’organitzacions populars de base per practicar desobediència i fer front al context autoritari existent. Volem que aquesta actitud de desobediència i enfrontament a l’autoritat vagi més enllà de la tessitura actual i s’adreci a totes les injustícies a les que estem sotmeses.

Per tot això, fem una crida a les treballadores de Catalunya a participar de les mobilitzacions en defensa dels nostres drets i llibertats, i de forma molt especial a participar de forma massiva de la vaga general convocada pel dia 3 d’octubre. Perquè l’esperit combatiu que recorre històricament aquest indret de la Terra no es doblegarà tan fàcilment, perquè som classe treballadora i volem decidir-ho tot, ara toca sortir al carrer, ara toca lluitar!

Firmen:

CGT Catalunya

Negres Tempestes

Embat, organització llibertària de Catalunya

Heura Negra, assemblea llibertària de Vallcarca

CNT Catalunya i Balears

Oca Negra, assemblea llibertària del Clot-Camp de l’Arpa

Elegimos Luchar, el 3 de Octubre todas y todos a la huelga general

Los sindicatos, organizaciones y colectivos aquí firmantes queremos comunicar a las trabajadoras y al conjunto de las clases populares nuestro posicionamiento ante los diferentes acontecimientos que se están produciendo los últimos días en las calles de nuestras ciudades y pueblos.

Desde hace unos años hemos visto cómo se aprovecha la escalada de tensiones de un conflicto, ya histórico, para ir cortando los derechos fundamentales de la población. Venimos de una tradición sindical y política que históricamente ha defendido los derechos y las libertades de la clase oprimida y que ha tomado las calles cuando ha habido que luchar para arrebatar al poder todo aquello que nos permita ser protagonistas de nuestro presente y futuro.

Como libertarias y parte activa de los movimientos sindical, popular y asociativo de Cataluña defenderemos siempre el derecho de autodeterminación de los pueblos – empezando por el nuestro. Lo entendemos como un principio básico del confederalismo, para posibilitar la convivencia humana en régimen de igualdad.

Tenemos claro que toda emancipación plena será imposible sin el paso previo de eliminación de la estructura económica que la sustenta, el capitalismo. Mientras esto no suceda, las condiciones de vida de la clase trabajadora seguirán siendo chafadas por una oligarquía española y catalana que van siempre del brazo para imponer contrarreformas laborales y recortes de derechos sociales.

Aun así, queremos denunciar la militarización y la represión que estamos sufriendo por parte del estado español, que mostrando su cara más cruda y autoritaria, quiere imponer su voluntad hasta las últimas consecuencias. Siempre hemos estado en contra de quien ha militarizado Cataluña - y cualquier territorio - para hacer frente a las grandes protestas populares o todo anhelo de emancipación social.

Nos oponemos a la represión del Estado porque la hemos sufrido de forma sistemática y continuada en nuestros propios cuerpos, en la calle y en las empresas. Por eso también queremos denunciar la naturaleza represiva de la misma Generalitat de Catalunya, la cual en los últimos años, ha perseguido, golpeado, detenido y encarcelado a todas aquellas que no han querido mirar hacia otro lado cada vez que los derechos civiles y humanos del pueblo eran pisados. No olvidamos la forma en que los mossos de escuadra nos desalojaban de Plaza Cataluña, encarcelaban y denunciaban a sindicalistas, nos perseguían por participar en la movilización que rodeaba el parlamento los días en que se recortaban nuestros derechos sociales, o en que a través de macro operativos policiales, nos detenían y encarcelaban en las recientes Operaciones Pandora, o muertos y mutilaciones entre otros. Así pues, no permitiremos que nadie nos tome lo que es nuestro, traiga la bandera que traiga.

Para nosotros, la autodeterminación y emancipación de nuestros pueblos, villas y ciudades no puede quedarse solamente en la decisión de un marco territorial concreto. La libertad colectiva no será posible sin la acción decidida del pueblo y las trabajadoras frente a un Estado y de unas élites políticas que mantienen unas estructuras antisociales, heteropatriarcales y opresoras, que también están defendidas por algunos actores en el llamado soberanismo catalán. La autodeterminación y la emancipación sólo serán posibles a través de la acción insumisa de las oprimidas, que entiendan en este hecho la defensa y mejora de sus condiciones materiales de vida. La socialización de los medios de producción, de la riqueza y la eliminación de todas las formas de opresión, como el heteropatriarcado y sus diferentes estructuras de poder tanto explícitas como implícitas, la más amplia libertad de decisión y participación a través de la acción directa y la autogestión será lo que nos hará realmente libres.

Así pues, pensamos que es el pueblo constituido como sujeto político y de clase, quién tiene que servir de fundamento para cualquier cambio social importante y, por lo tanto, celebramos la extensión de organizaciones populares de base para practicar desobediencia y hacer frente al contexto autoritario existente. Queremos que esta actitud de desobediencia y enfrentamiento a la autoridad vaya más allá de la tesitura actual y se dirija a todas las injusticias a las que estamos sometidas.

Por todo esto, hacemos un llamamiento a las trabajadoras de Cataluña a participar de las movilizaciones en defensa de nuestros derechos y libertades, y de forma muy especial a participar de forma masiva de la huelga general convocada por el día 3 de octubre. Porque el espíritu combativo que recorre históricamente este lugar de la Tierra no se doblará tan fácilmente, porque somos clase trabajadora y queremos decidirlo todo, ahora toca salir a la calle, ahora toca luchar!

Firman:

CGT Catalunya

Negres Tempestes

Embat, organización libertaria de Cataluña

Heura Negra, asamblea libertaria de Vallcarca

CNT Cataluña y Baleares

Oca Negra, asamblea libertaria del Clot-Camp de l’Arpa

Solidaritat Obrera

Fuente original: http://ocanegra.alscarrers.org/triem-lluitar/

Fuente castellano: https://anarkismo.net/article/30548