¿Cómo podemos ser libres mientras que otrxs compañerxs (de otra especie) siguen encarceladxs por la misma lógica de dominación y control que mantiene encarceladxs a otrxs compañerxs (de nuestra especie), y mientras cada pedazo de naturaleza sigue siendo amenazado y conquistado?.

Es este tema contra las prisiones de lxs no humanxs un tema que deseamos contribuir en su repotenciación hacia una sincera lucha anticarcelaria y antiautoritaria, porque creemos en la libertad.

Se dice que los zoológicos existen porque hay tráfico de otrxs animales, sin embargo lo real es que el tráfico de otrxs animales existe porque hay zoológicos. Es una relación de proveedor/comprador y no la de enfermedad/cura como quieren hacer creer. Los zoológicos no son la cura de la enfermedad del tráfico legal o ilegal, a lo sumo es una pastilla, un placebo, una ilusión. Las enfermedades no sanan con pastillas de ningún tipo, solo lo hacen poco más soportable y además crea más enfermedades. Y es a través de esa supuesta cura que nace el conservacionismo -una enfermedad más- para alargar la existencia de la lógica cárcel del encierro dándole un matíz esperanzador salvador como toda pastilla. Es el conservacionismo el que ha edificado cárceles como las del Parque de las Leyendas, para supuestamente salvar a algunas especies en peligro por sus proveedores los del tráfico de otrxs animales. Y es el conservacionismo el que está extendiendo el brazo de las cárceles hacia los paisajes naturales incluídas sus habitantes de todas las especies para supuestamente salvarlas de las otras actividades que siguen la lógica de la dominación (turismo, ecoturismo, monocultivos con agrotóxicos y/o transgénicos, ganaderías, caza, urbanismo, ...). En fin, el conservacionismo existe porque existen estas formas de dominación, y no precisamente para combatirlas ni para erradicarlas, sino para perpetuarlas mediante su complicidad y pasividad.

Algunxs hemos analizado el futuro de los zoológicos ante la nueva cara que ha ido cambiando en sus estructuras y en su propaganda. de rejas pasaron a muros y vitrinas. De espacios chicos pasaron a espacios grandes. Del hambre de lxs presxs pasaron a la "buena" alimentación. De las enfermedades generadas por el encierro pasaron a las terapias de adaptación. De la suciedad pasaron a la buena decoración que trata de imitar sus hábitats. De la imagen de carcelerxs pasaron a una imagen de cuidadorxs. De la imagen de compradorxs de especies pasaron a imagen de conservadorxs. En el tema de la reinserción nos siguen queriendo convencer que como algunxs individuos de algunas especies no lograron adaptarse a su real hábitats, ya nadie más lo hará, o en todo caso lxs que podrían hacerlo en teoría, no es nada certero y no vale la pena arriesgarles y que mejor se queden en las prisiones total comida nunca les faltará. De las fotos fuera de las jaulas han pasado a las fotos dentro de las jaulas, lo mismo con la alimentación por parte de lxs visitantes -cabe resaltar que lxs animales prisionerxs como en el zoológico de Luján donde lxs vistantes entran a las jaulas, no están dopadxs, a ellxs les han hecho algo peor, les han domesticado completamente- Aunque esa nueva modalidad de exhibición e interacción no es numerosa respecto a todos las cárceles del mundo, este número se está incrementando y pretende ser la revolución moderna dentro de la lógica carcelaria. De la misma manera las nuevas cárceles para todxs lxs animales de todas las especie en las áreas naturales llámese Reservas naturales, Areas protegidas, etc ...

Es entonces que tras ese análisis hemos decidido unirnos a esta lucha que la han emprendido otras agrupaciones e individualidades hasta donde tenemos entendido. Aunque da igual quienes la empezaron, porque creemos más importante tampoco es quienes la terminan, sino que se termine esa forma de dominación.

Desde Lima, Perú les compartimos este evento a la cual nos hemos unido, el cual consta de asistir a plantones afuera del Zoo Parque de Las Leyendas todos los últimos domingos de cada mes hasta que ese centro carcelario deje de funcionar. Este sería suponemos el octavo plantón de este año 2017, recordar que la lucha es larga como toda lucha en la que se tenga que derribar una forma más de dominación.

Saludamos las demás acciones en todas partes del mundo en las que han rendido algunos frutos como el cierre del zoo de villa dolores en uruguay y el probable cierre de un zoológico en costa rica. Y quizás haya otras victorias más que aunque parezcan pequeñas ante el dominio total en la que estamos inmersxs, es un debilitamiento fuerte y moral para quienes sustentan este mundo de dominación. Y es a su vez un golpe anímico para quienes vamos por un mundo de libertad.

Neron Sanson