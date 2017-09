"(...) ¿Que es una opinión? Es una idea alisada, una idea que fué uniformizada de modo a tornarse aceptable para el mayor número de personas. Las opiniones son ideas masificadas. Es importante para el Poder que estas opiniones se mantengan, pues es a través de la opinión y de su control como consigue determinados resultados (...) ¿Que significa entonces oponerse a la fabricación de opiniones? ¿Significa adquirir más información? ¿Oponer contra-información a información? No, eso no es posible, pues no interesa como miramos para ella. No es posible oponerte a la enorme cantidad de información con la cuál somos bombardeadas diariamente con contra-información capaz de desenmascarar, a través de un proceso de investigación de causas escondidas, la realidad que fué cubierta por todo aquel palabreado informativo. No, nosotros no podemos operar en esa dirección. Cuando intentamos hacerlo, nos damos cuenta de que eso no tiene sentido, de que nosotros no queremos ni somos capazes de convencer a las personas. (...) Ese no es el tipo de trabajo que precisamos hacer, y en cualquier caso no contiene elementos de contra-información, o si los contiene es puramente accidental. Este trabajo tiene esencialmente el objetivo, o debería tener, de construír una idea o un cierto número de ideas-llave, un cierto número de ideas fuertes."

A.M. BONANNO