Desde el pasado 24 de julio, l@s compañer@s de la Asamblea de Usuari@s por la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana empezaron un encierro asambleario permanente con el objetivo de "revertir este deterioro que llevamos sufriendo varios años en la Sanidad Pública en nuestro territorio, y dignificar de ese modo la asistencia sanitaria para todos l@s habitantes y usuari@s de la comarca".

En ningún momento han recibido el apoyo de la Junta de Personal del Hospital del Bierzo, ni de la Plataforma "institucional" en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana, bajo la disculpa de que se habían negociado unos compromisos con la Gerencia Regional de salud del SACYL (que se verificarian el próximo octubre).

Por eso creemos que es necesario difundir un texto que aparece en la página de Facebook de la Asamblea de Usuari@s por la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana que analiza estos compromisos, no sin antes recordar que "la existencia de esta asamblea es varios años anterior a la creación de la Plataforma institucional en Defensa de la Sanidad".



Análisis del COMPROMISO del que alardean tanto la Gerencia Regional de Salud del SACYL como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana. Desentrañando el engaño.

"Leyendo el compromiso firmado entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de El Bierzo y Laciana (se puede acceder desde la página web de la plataforma) se tiene un sentimiento de vergüenza inmenso, al comprobar la tomadura de pelo a la ciudadanía que en él se refleja.

Los puntos a los que se compromete el SACYL a realizar son aquellos que con anterioridad ya había dicho que iba a hacer y que por tanto estaban pendientes de ejecución, algunos desde el 2015, …

…, hasta tal punto llega el ridículo, que en algunos de esos compromisos se llegan a reflejar cantidades y porcentajes con tal coincidencia a lo que con anterioridad había manifestado la Consejería o las Gerencias, que es bochornoso verlo reflejado como si de un compromiso fruto de una negociación fuera. Aparecen porcentajes que reflejan hasta las centésimas y presupuestos que recogen hasta el último euro, nada de redondear cantidades, que sería lo normal.

Analicemos el compromiso

En el punto 1 del compromiso dice que se repondrá el mobiliario de la Sala de Espera de Urgencias. Se ha efectuado en Mayo. Si el compromiso se firmó en Abril y en Mayo ya se llevó a cabo, está claro que el mobiliario ya había sido adquirido por el SACYL con anterioridad, dado todo el proceso que conlleva una adquisición de este tipo. Como conclusión el compromiso de este punto ha sido un engaño.

En el punto 2 dice que se dotara al Hospital con dos nuevos quirófanos. El compromiso entre SACYL y la Plataforma se firmó el 21 de Abril de 2017 y Radio Bierzo ya lo dijo el 14 de Noviembre de 2016, El Bierzo Noticias e iLeón lo publicaron el 17 de Febrero de 2017 e incluso el gerente Regional de Salud, el mismo que firma el compromiso, lo dijo en sesión de la Cortes de Castilla y León como contestación a la pregunta de un procurador, en Noviembre de 2016, todo ello mucho antes de la firma del compromiso.

En el punto 3 dice que se revisarán las dotaciones de material en los consultorios locales (vamos, que mirarán si hay gasas y esparadrapo).

En el punto 4 dice que se incrementará el presupuesto para el Área de Salud de El Bierzo en un 2,34%, no un 2,3 o un 2,4, sino en un 2,34, no ajustaron mas los decimales por falta de espacio en la calculadora. Todo ello en una reunión de no mas de media hora y en donde hablaron de otros asuntos (eso nos quieren hacer creer, porque la verdad es que da la impresión de que se limitaron a firmar lo que el SACYL les puso delante).

En el punto 5 se dice que se dotará al Hospital de un mamógrafo digital, lo cual es digno de aplauso, pero tiene un pero. No es SACYL ni la Plataforma quienes traen el mamógrafo a nuestro Hospital, sino la Fundación Amancio Ortega (al Cesar lo que es del Cesar y no apuntarse méritos que no corresponden) (estas donaciones serían otro tema de debate).

En el punto 6 dice que se revisarán las demoras en consultas externas y pruebas diagnósticas y hasta ahora no hemos visto a nadie haciéndolo por el hospital y las demoras siguen siendo iguales o mayores que antes de firmar el compromiso. Mas bien el Gerente ha estado de vacaciones y la Plataforma también (dicho por ellos mismos de que hasta que no pase el verano no iban a hacer nada

En el punto 7 dice que la dotación de camas será la adecuada, no que estarán todas operativas, y naturalmente es SACYL quién hace esa adecuación, lo que se traduce en que están tantas camas sin utilizar como en los años anteriores. Por cierto, hemos visto a miembros de la Junta de Personal contando camas no operativas, no se sabe con qué fin.

En el punto 8 dice que se realizarán estudios y análisis para mejorar las carencias del Centro de Villablino (sic) (humo)

En el punto 9 dice que se dotará una partida presupuestaria para la reparación de la fachada del Hospital. Hay que recordar nuevamente, que el compromiso se firmó el 21 de Abril de este año. En el INFOBIERZO del 27 de Octubre de 2015 y en el Diario de León del 16 de Diciembre de 2015 ya se publicaba el arreglo de la fachada (entonces no existía la plataforma ni en el pensamiento) y el 29 de Diciembre de 2016 (cuatro meses antes del compromiso) SACYL ya publicó la adjudicación de licitación de la fachada que ahora estos pretenden hacernos creer que será gracias a ese compromiso.

Hay un punto 10 sobre listas de espera a comprobar el 31 de Diciembre de 2017 (mas humo). Termina con un punto 11 en el que se devuelve la visita y el café lo tomarán en Ponferrada, allá por el otoño, si unos y otros han acabado las vacaciones.

Como se ve, las Unidades de Gestión Clínica ni se mencionan, de los conciertos con la privada nada que decir, de la falta de personal de todas las categorías (no solo médicos) ni se acordaron, de la excesiva carga de pacientes en Primaria con la consiguiente merma de tiempo de atención da igual, de la Unidad de Radioterapia ni soñarlo, del aire acondicionado que no funciona ni mentarlo (por cierto en la planta baja si funciona y que casualidad que ahí tienen las oficinas la Gerencia, las Jefaturas, los sindicatos, … vaya, vaya). Por supuesto del cambio o derogación de leyes y normas que permiten los abusos y recortes en la Sanidad Pública ni se lo han planteado. Y así podemos seguir con la lista de necesidades no cubiertas ni reivindicadas en ese simulacro de compromiso."

ESTOS SON LOS QUE SE ENFADAN PORQUE UN GRUPO DE USUARIOS SE ENCIERRAN EN EL HOSPITAL REIVINDICANDO AQUELLO DE LO QUE DESDE LA PLATAFORMA SE HA HECHO DEJACIÓN.

