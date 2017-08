Llegó el IV Encuentro del Libro Anarquista, más modesto este año en el que por las circunstancias de les que tiramos de él hubo que recortar en gastos y en presentaciones, hemos sentido no contar con colectivos que otros años pudieron y este año no pudieron o no consideraron oportuno venir. También anunciamos que tras el encuentro vamos a parar para replantearnos si organizarlo entre individualidades es la forma más correcta o hay que buscar algún otro modelo.

Arrancará el jueves 7 con Héctor y su libro sobre la CNT en los años ’70 y ’80 en Asturies. Después timba poética con gente de distintas generaciones, tanto les más consolidades como los nuevos gritos que surgen en Asturies.

Para el viernes viene desde Madrid la editorial Rosa Negra, rescatando un texto de Malatesta que todavía hoy tiene mucha miga. De Barcelona viene Amorós a hablarnos de “El Abismo se Repuebla”de Jaime Semprún, publicado originalmente en francés. Zarraran Pipirellus Teatro con la obra “Que no nos roben la palabra”.

El sábado arrancamos por la mañana de la mano de la Distri Anarquista Polaris con “Hasta que todes seamos libres: Una mirada crítica antiautoritaria a los vicios de la lucha contra el especismo”, un libro interesantísimo que nos va a acercar al problema de la explotación animal. Ya por la tarde se presentará el último libro de Guillermo Rendueles, “Las falsas promesas psiquiátricas”. Después, le tocará el turno a Ruymán, compañero canario que presenta una serie de artículos sobre las prácticas anarquistas actuales y los retos y obstáculos que encaramos. Se cerrará esta edición con la música de Fasenuova, donde disfrutaremos de Ernesto y Roberto y sus combinaciones de pasajes instrumentales y otros puramente líricos.

Queremos recalcar las dificultades que hemos afrontado este año, pedir disculpas públicas a Amadeu Casellas y Ediciones Descontrol por no haber podido incluírles finalmente, agradecer a la Asamblea Antiespecista de Asturies por hacerse cargo de los cenadores y animar a todes aquelles que consideréis este encuentro interesante a echar un gancho para que podamos seguir haciéndolo año tras año. Y ya sabes…

¡Lee y lucha!