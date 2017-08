Tras los enfrentamientos de Charlottesville el 12.8.2017 entre supremacistas blancos, descendientes de los esclavistas algodoneros, siervos de la corona británica y germen del partido republicano, y antifascistas, personas de todo tipo, color y tendencia sin filiación determinada, se presentó en el congreso una propuesta de ley para incluir a Antifa como grupo terrorista. Es curioso porque en dicha contienda se produjo el despliegue de paramilitares fascistas armados en connivencia con la Policía y bajo las órdenes expresas del gobernador Republicano de no intervenir. Resultado: se produjo el asesinato de tres activistas antifascistas; hechos a su vez criticados por parte de la Extrema Derecha.

La respuesta no se ha hecho esperar, en solo 6 días, el 20.8.2017 el pueblo ha reorganizado las modernas Milicias Abolicionistas, origen de la independencia de los Estados Americanos de la corona británica. Propulsados por los valores ilustrados y en nombre de la libertad, se alzan en el mismo lugar en que nacieron los Minutemen, la ciudad de Philadelphia. Los americanos se sienten esclavos de su Estado y su maquinaria Capitalista. Quieren mantener los guetos separados a base de represión, religión, deuda y propaganda. Es la única manera de que la sociedad no se una contra el enemigo común. No les vamos a dejar, vamos a salir de los guetos y nos vamos a unir!

Los académicos llamarán al régimen americano de mil formas rimbombantes; la actual oligocracia capitalista no es mejor que el fascismo de cualquier tiempo: pérdida de poder adquisitivo, problemas sociales, racismo, marginación, enfermedades, degradación ambiental, pérdida de derechos y libertades, guerras, terrorismo y ruina. Nuestras hermanas abolicionistas se enfrentan a los mismos perros con los mismos collares!

Los que después hicieron la guerra de secesión, los señoritos algodoneros y los industriales yankees, se transformaron en los Neocons de Wall Street. En la batalla por los mercados se olvidaron de la raza e ideología y pactaron con la banca judía, élites musulmanes, dictadores de todo tipo y dudosos presidentes. Financiaron a fascistas y comunistas, progresistas y conservadores. El dinero no entiende de ideología sino de intereses. Convirtieron todo el mundo en plantación, su Granja, y colgaron sus divisas fascistas por todo el mundo, en forma de más de más de 800 bases militares e infinitas instalaciones.

Los supremacistas no son sus semejantes, ellos se creen otra raza, la raza elegida, la especie superior, vete tú a saber; elegida por el 1% para poner los muertos, y trabjarar de sol a sol en maquilas, carne de cañón; simple white trash.

No todo está perdido en USA. La sociedad reconoce a su enemigo, aquel que la ha despojado. Viste de Armani y lleva corbata. Esta es la labor de las nuevas milicias antifascistas: destruir lo que el fascismo a orquestado en estas décadas y reorganizar la sociedad conforme a unos valores más justos. Abolir el régimen fascista y derrocar al POTUS. Peón negro contra rey blanco.

Desde la tarcoteca toda la solidaridad con los compañeros de RAM-Philly el pueblo Norteamericano.

Salud! PHkl/tctca

Fuente - The Revolutionary Abolitionist Movement Announces RAM Philly - It's Going Down 201.8.2017

El Movimiento Revolucionario Abolicionista ha buscado desde su creación extenderse a nivel nacional y crear conexiones internacionales para promover la causa del abolicionismo y el anarquismo revolucionario. Hoy, 20 de agosto de 2017, estamos orgullosos de anunciar la formación del Movimiento Revolucionario Abolicionista de Filadelfia RAM-Philly. Con el crecimiento de cada nueva rama nos acercamos estamos cada vez cerca del día en que podemos realizar nuestras aspiraciones revolucionarias, vivir en un mundo de libertad verdadera y erradicar de manera decisiva la horrenda esclavitud del siglo XXI.

La lucha en Estados Unidos ha sido como una losa que ha hundido a las fuerzas revolucionarias, a su vez es la misma fuerza que ha estado arrastrando hacia abajo a las criminalizadas comunidades durante décadas sin oposición. Mezquitas están siendo bombardeadas sin piedad, las agencias estatales y grupos de vigilantes [paramilitares] están deportando a los latinos con un vigor implacable, las personas LGBTQ están siendo maltratadas y los atentados contra la vida de los negros continúan sin cesar mientras millones de personas languidecen en las plantaciones del moderno sistema esclavo.

Inmersos en estas luchas, contra el Estado y sus milicias supremacistas blancas, estamos desarrollando la capacidad de liberarnos a nosotros mismos y a los demás. Luchamos mano a mano con aquellas que se enfrentan la violencia estatal y reaccionaria y con cada persona que liberamos de la cautividad crecemos más fuertes. Como demostramos con nuestra resistencia en Charlottesville, no cederemos una pulgada de terreno a los racistas. A medida que cada nuevo colectivo se forma, empezamos a crear nuevas realidades políticas y seguimos marchando todos juntos contra la supremacía blanca y por un mundo digno.

Continuamos con el legado de la rica tradición revolucionaria de Filadelfia, demostrada por Mumia Abu Jamal, Russell Maroon Shoatz y por la organización MOVE.

En estos momentos estamos estableciendo un movimiento político revolucionario que pueda afrontar los retos que tenemos por delante, y junto con camaradas de Filadelfia, estamos acercándonos otro paso más.

¡Victoria a aquellos Detrás de las Barricadas!

¡Victoria a aquellos Detrás de los muros de las Prisiones!

¡Victoria a las Fuerzas Revolucionarias!

¡Larga Vida a la RAM Philly!

Revolutionari Abolicionist Moviment RAM

El Movimiento Revolucionario Abolicionista es un movimiento político dedicado a liberar a la gente de la servidumbre y construir resistencia en los Estados Unidos.

Situamos nuestro movimiento político en el contexto de la lucha abolicionista contra la esclavitud y continuamos en la tradición, desde Nat Turner hasta el Movimiento de Liberación Negra.

Creemos que la Guerra Civil nunca fue resuelta y el sistema de esclavitud pasó al complejo industrial penitenciario. Nuestra lucha hoy debe comenzar desde este punto de partida.

Por último, como anarquistas revolucionarios, la lucha abolicionista debe extenderse a la lucha contra el Estado y el capitalismo, los autores de la opresión.

El movimiento revolucionario en los Estados Unidos de hoy se encuentra en una encrucijada, a medida que los movimientos fascistas se expanden y el Estado se vuelve cada vez más autoritario.

