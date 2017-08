Com any rere any, convoquem a l'acte en record de Josep Lluís Facerías i els seus companys.

L'acte tindrà lloc el dimecres dia 30 a les 19.30 h a la Plaza de las Madres de Mayo, Pi i Molist amb Passeig Verdum, a Barcelona, al lloc on Facerías va ser assassinat pel capital i l'estat franquista ara fa 60 anys.

Us esperem.

Feu difusió si ho creieu adient.

Salut i Anarquia.

Metro Línia 4 Llucmajor.

Bus: 32, 47, 50,51.