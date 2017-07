Ateneu Llibertariu D’Uviéu organiza el taller sobre WILHELM REICH: IMPLICACIONES DE SU OBRA EN EL SIGLO XXI. El Taller tendrá lugar en la XVI ACAMPADA LIBERTARIA



Taller teórico-experiencial de 10 h., impartido por Xavier Torró Biosca.- Psicólogo Clínico. Profesor de Filosofía. Psicoterapeuta caracteroanalítico. Trainer de la Es.Te.R. (Escuela española de Terapia Reichiana). Responsable del área de investigación de la Es.Te.R. Autor de varios artículos y publicaciones.

Viernes 18 de agosto (de 17 a 20’30)

Hablaremos de la figura de Wilhelm Reich como científico, como psicoanalista (pionero de la psicoterapia corporal), como activista social, como sexólogo y como investigador. De los procesos de persecución y difamación en los que estuvo inmerso y que acabaron con quema de libros, procesos judiciales, expulsiones y en última instancia el encarcelamiento y la muerte. Revisaremos su figura como científico visionario y autor maldito para plantearnos algunas de sus aportaciones desde la perspectiva actual.

Sábado 19 de agosto (mañana de 11 a 14 y tarde de 17 a 20’30)

Hablaremos sobre el legado teórico de Wilhelm Reich y su continuación: en el terreno de la psicoterapia, en el terreno de la física, en el terreno de la sexología. Revisaremos algunas aportaciones teóricas de su teoría social. A lo largo de la mañana haremos un taller práctico para experimentar la energía orgónica tanto a nivel físico como a nivel corporal y grupal. Por la tarde la dedicaremos al trabajo que realizamos en la Es.Te.R. de desarrollo del pensamiento de Wilhelm Reich dentro del paradigma actual de “la ecología global”. El trabajo de prevención (que llamamos “crianza ecológica”), grupos de acompañamiento en el parto, grupos de crianza y atención preventiva después del parto. El trabajo de psicoterapia caracteroanalítica y los diferentes encuadres y aportaciones teóricas que hemos ido realizando (Vegetoterapia, P.B.C., atención en crisis, psicoterapia con adolescentes, psicoterapia de pareja, grupos de psicoterapia). El trabajo educativo que se realiza en Donyets, una escuela libre vinculada a la Es.Te.R. El trabajo psicosocial, sexológico, etc. El taller abordará principalmente estas cuestiones

● ¿Cuáles son las causas de que el psicoanalista Wilhelm Reich fuera perseguido por nazis, comunistas y por el gobierno norteamericano y siga siendo excluido del saber universitario?

● ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones clínicas mientras estuvo en la asociación psicoanalítica?

● ¿Cómo llega a descubrir la base somática del inconsciente freudiano, la coraza caracteromuscular y la vinculación entre las emociones y los músculos, y qué dice la neurociencia actual de todo ello?

● Su lectura psicoanalítica del fascismo, de la violencia y del poder, ¿sigue siendo aplicable a las sociedades actuales?

● ¿Por qué fue Reich pionero de la sexología científica, décadas antes que Master y Johnson?

● ¿Su hipótesis del orgón, del desierto emocional y la interrelación que realizaba entre espiritualidad y orgasmo, son axiomas que se pueden incluir en la alternativa global actual que se denomina “paradigma de la ecología global”?

● ¿Cuál fue la alternativa que Reich planteó a la educación? ¿Por qué les dio tanta importancia a “los niños del futuro”?

● ¿Fue Wilhelm Reich neuropsiquiatra, psicoterapeuta, biólogo, investigador o filósofo?

●¿Quién y dónde se siguen investigando y aplicando los principios y las hipótesis de este hombre, visionario y revolucionario?

Taller teórico-experiencial a cargo de Abelardo Triviño. “Desde niño preguntándome por qué nuestro comportamiento (el del Ser Humano). Estudios medios que de haber continuado hubiera sido con dedicación a la biología. Por causalidades dedicado a la climatización desde los 16 años. Siempre abierto y dispuesto a aprender y compartir, y en esta última década Trabajando para cambiarlo Todo.”

Domingo 20 de agosto (11 a 14)

Esta ocasión me permitirá compartir las experiencias de los trabajos realizados con orgonitas y clouds del estilo de Don Crof, estudioso de Reich, y comentar las diferencias en cuanto a los elementos para su construcción, distintos de los que usaba Reich para atraer el orgón y que sin embargo tienen otras cualidades que espero resulten mas que interesantes.

“UBUNTU”: Yo soy porque nosotros somos.

Teleconferencia via Skype a cargo de Artur Sala. Licenciado en física, se define como una persona de mente abierta. Durante años, ha sido un buscador incansable de la verdad, adentrándose en los entresijos de muchas de las disciplinas que la historia ha considerado como pseudocientíficas, como la orgonomía, la transmutación biológica o la alquimia. Ha afrontado la tarea de investigación y difusión más seria que se ha hecho en España, fuera de los campos psicoanalítico y terapéutico, sobre la obra de W.Reich.

Domingo 20 de agosto (17 a 20’30)

Los últimos tres libros de Reich, “El acumulador de energía orgónica. Su uso médico y científico”; “Eter, Dios y el Diablo” y “Superimposición Cósmica”, en los que descubrió lo que verdaderamente le llevó a su asesinato en prisión, serán la base de la teleconferencia que clausura este ciclo de actividades. “El descubrimiento real de Reich, vino cuando en uno de sus acumuladores colocó una muestra radiactiva, que creó un enorme problema que le valió su deteccion y asesinato. Hasta ese momento, Reich era considerado un outsider, alguien que hablaba de la energía primordial, pero que por decirlo en palabras llanas, era una molestia pero no un problema. Cuando pasó a obtener una forma de controlar el clima y amplificar la energia nuclear, entonces, pasó a ser un peligro público para el sistema.” (A. Sala)

En nuestra web http://alaldu.com/ podrás ver una serie de entradas de o sobre W. Reich, a las que iremos añadiendo otras nuevas. Y también una serie de enlaces en los que ampliar la comprensión de su trabajo.

Reich fue un visionario. No un místico exaltado o soñador quimérico sino, como adelantado a su tiempo, un científico visionario. Porque, contra opiniones interesadas que lo tachan de excéntrico o pirado carente de rigor, Reich no se dedicaba a construir hipótesis extravagantes, no elucubraba. Su visión, su percepción de los fenómenos que constituyen la realidad, nacía de una observación metódica y rigurosa, tan concienzuda que quizá por ello resultaba visionaria. Reich para ver, miraba, que parece obvio pero no siempre ocurre, y miraba con profundidad, con mucha más que lo que se había hecho en un laboratorio hasta entonces. Concretamente las observaciones que le llevaron al descubrimiento de los biones y de la energía orgón -el más trascendental en toda la historia de la biología, y sin embargo silenciado, ocultado, denigrado y perseguido por la Autoridad científica y política- las hizo con un microscopio óptico de cinco mil aumentos, inventado 10 años antes, y realizaba un seguimiento minucioso de todo el proceso de investigación (Experimento XX). Pero inmediatamente antes había mirado -atendido y considerado desde una sistemática exploración clínica sobre el concepto de “energía psíquica” en el campo de la psiquiatría- las emociones biológicas que gobiernan los procesos psíquicos, para ver, para darse cuenta de algo y deducir un hecho, el de que aquellas son en sí mismas la expresión consecuente de una energía estrictamente física: el orgón cósmico. Para llegar hasta aquí había comenzado por mirar el alma misma, la psique, en el marco del psicoanálisis de Freud, con quién había trabajado hasta la ruptura en 1928, para ver y reconocer en el análisis de la estructura del carácter de los individuos, cómo las patologías mentales, las neurosis, los impulsos sexuales y emociones reprimidas, conforman una coraza caracterológica que evidencia que la psique de una persona y su musculatura voluntaria son funcionalmente equivalentes, es decir, que el conocimiento de las funciones emocionales de la energía biológica es indispensable para la comprensión de sus funciones fisiológicas y físicas. Y mirando y observando estas, alcanza a ver que es la función del orgasmo la que se trasluce como primordial para la regulación de la energía biopsíquica, surgiendo de la consideración de este hecho el concepto de economía sexual, que se convertirá en una rama nueva e independiente de la ciencia, con métodos y descubrimientos propios. Es una teoría científica de la sexualidad, basada en descubrimientos experimentales. Es esta metodología experimental, abierta y antidogmática y al tiempo apasionada, recorrida de una profunda coherencia interna entre fines y medios, la que fundamenta una nueva ciencia, una nueva cosmovisión: la orgonomía, en la que el método es inseparable y tan importante como el resultado mismo, lo que dota a la obra de Reich de una honestidad incuestionable. Ello es razón suficiente, aparte de las que vendrán más adelante, para que desde AL ALDU le prestemos atención y abramos un espacio al conocimiento de su extensa obra, que abarca y conecta varios y variados campos; obra amplia y profunda, densa, pero asequible, porque los escritos y libros de Reich no son un tocho, un dictado ex-cátedra, sino una conversación cordial con el lector. Una obra genial y apasionada, aunque perseguida y maldecida, truncada con la eliminación de su autor por las fuerzas oscuras del fanatismo y el autoritarismo cuando cumplía 60 años, y que hoy, cuando se cumplen otros 60 años de aquella ignominia contra un hombre honesto, cabal, cuya ofensa fue ofrecer su amor y su trabajo desinteresado a la humanidad doliente, nos exige la reflexión sobre las implicaciones que esa obra revolucionaria supone para el pensamiento despierto de este nuevo siglo.

¿POR QUÉ REICH?

Las citas que vienen a continuación -aportadas por Xavier Serrano, Artur Sala, y el propio Reich- pretenden justificar nuestro interés y estimular vuestra participación en esta actividad.

«Respecto a mi persona y mi obra pido al lector que considere un hecho sencillo: Los psicoanalistas neuróticos me califican de esquizofrénico, los comunistas fascistas me combaten como trosquista, las personas sexualmente lascivas me han acusado de poseer un burdel, la policía secreta alemana me persiguió como bolchevique, la estadounidense como espía nazi, los charlatanes de la psiquiatra me llamaron charlatán, los futuros salvadores del mundo me calificaron de «nuevos Jesús» o «nuevo Lenin»… Yo estoy dedicado a otra labor que requiere todo tiempo y la fortaleza de que dispongo: el trabajo sobre la estructura irracional humana y el estudio de la energía vital, descubierta hace muchos años; en pocas palabras: «estoy dedicado a mi trabajo en orgonomía» (Reich)

“Cabe definir el trabajo de Wilhelm Reich como el ORIGEN SINTETIZADO DE UN SABER. Después de 60 años, su discurso se ha enriquecido y sigue evolucionando. No es una momia de la historia, sino que pertenece al grupo de personas que han aportado VIDA a la dinámica autodestructiva de la especie humana. Al decir esto, no pretendo mitificar, ni idolatrar, solamente quiero recordar que en nuestro crecimiento humano, el Dr. Reich está jugando un papel importante.” (X. Serrano)

“Podemos englobar en tres apartados el resumen de su obra, a saber, su Teoría del Orgasmo, y a partir de ella todo su trabajo clínico; su análisis Biosocial de las relaciones humanas; y su descubrimiento de las leyes y aplicaciones de la Energía Orgónica; llenaríamos muchas cuartillas enumerando sus aportaciones concretas. A título de ejemplo enumero algunas de ellas: Aportaciones psicoanalítica y técnica del análisis del Carácter (1923-34); inhibición respiratoria y coraza muscular (28-34); el papel del irracionalismo y de la economía sexual humana en el origen de las dictaduras (1930-34); el reflejo del orgasmo (1934); naturaleza bioeléctrica de la sexualidad y la ansiedad (1935-36); los biones (1936-39); origen de la célula cancerosa a partir de tejido animal biónicamente desintegrado (193639); descubrimiento de la bioenergía (energía orgónica) en los biones SAPA (1939), en la atmósfera (1940); invención del Or.Ac. (1940) y de un medidor de campos de energía orgónica (1944); investigación experimental de la biogénesis primaria (experimento XX) (1945); Hipótesis de sobreimposición cósmica de dos corrientes de energía orgónica como base de formación de los huracanes y de las galaxias (1951); Efectos de la radiación antinuclear por la Energía Orgónica (experimento Oranur) (1947-51); teoría de la formación de desiertos en la naturaleza y en el hombre (desierto emocional) y demostración de su reversibilidad (1954-55), teoría de la enfermedad basada en la acumulación de D.O.R. (energía negativa fruto del estancamiento de la energía vital u orgónica por los bloqueos musculares) en los tejidos (1954-55); ecuaciones orgonométricas (1950-57)…” (X. Serrano)

“Es siempre un gran signo de ignorancia absoluta o de desorientación mística, poner al hombre y sus emociones fuera del contexto de vivir de acuerdo a la naturaleza. En este sentido, ¿Cuales son las raíces del hombre en la naturaleza?”. (W. Reich en “Superimposición Cósmica”)

«Todo lo que puedo decir es que si Reich fue un loco y los individuos que nos gobiernan, los del Pentágono y Westminster, están cuerdos, el mundo es un lugar bastante extraño… No soy discípulo de Reich. Tan solo soy un individuo que ve en Reich un genio, un hombre de gran percepción y de infinita humanidad, un hombre que, con decisión, se puso del lado de la juventud, de la vida, de la libertad. Pienso que es el más grande psicólogo desde Freud.» (A. S. Neill, «Hablando sobre Summerhill»)

…en los años 40, un científico proveniente del campo del psicoanálisis formuló unas leyes y principios sobre el origen de la vida que pusieron en jaque a toda la biología moderna; Wilhelm Reich. Y la cosa no acabó aquí. Reich siguió investigando y en cada ensayo, cuestionaba uno por uno todos los dogmas de la biología, la meteorología y la cosmología. Todo terminó cuando a mediados de los años 50, agentes del servicio secreto le detenían y encarcelaban, mientras el gobierno de Estados Unidos y la F.D.A ordenaba que todos sus laboratorios y experimentos debían de ser destruidos y sus libros quemados, hecho completamente inaudito en nuestra sociedad moderna. Pocos meses después, Reich moría en extrañas circunstancias en una prisión de Pensilvania. La pregunta es obvia; ¿ Por que se gastó tanta energía en desmontar todo el enorme legado de este hombre, si al final todo se trataba de mera charlatanería? (A. Sala)

Wilhelm Reich fue un revolucionario. Aunque no estrictamente un teórico político o un activista social, estas dos facetas sí están presentes tanto en su obra como en su vida. En palabras de J. Ferrando Alemany “Ya que el objetivo de un funcionamiento sexual sano a nivel generalizado, intuido por Reich, solamente se hallaba posibilitado por la existencia de cambios profundos en las estructuras de la sociedad, resulta lógico concluir que en el terreno donde se debatía y se generaba la preocupación y la agitación social, allí se hallase Reich.” Pero además de su compromiso militante (afiliado al partido comunista alemán hasta que fue expulsado en 1934) y de sus escritos sociológicos, es su obra -sus investigaciones, trabajos, proyectos y descubrimientos- la que que presenta un carácter revolucionario, una potencialidad de transformación social incomparable con la de cualquier otro científico del S-XX. Las aportaciones y las implicaciones revolucionarias de su obra permanecen 60 años después de su muerte como un reto que se nos presenta a quienes nos reclamamos inmersos en un proyecto revolucionario aún no realizado. Pero nos limitaremos ahora a ilustrar “la proximidad de las teorías anarquistas a la visión sociológica que transciende de las obras de madurez de W. Reich” (J. F. Alemany) con algunas citas del propio Reich que patentizan esa proximidad, a pesar de la influencia teórica del marxismo en sus primeros escritos, del que se fue distanciando a medida que se percataba de la inconsistencia de esa teoría con los resultados de sus descubrimientos, y comprobaba cómo la Dictadura del Proletariado frenaba y anulaba las primeras realizaciones revolucionarias del proletariado ruso mientras los comisarios y jerifaltes del Partido –a quienes había confrontado en Alemania ganándose la expulsión- reinstauraban una dirección autoritaria de la revolución asumiendo el control de la producción y de la vida social arrebatada a los soviets. Reproducimos también algún párrafo de dos trabajos que en breve publicaremos en nuestra web: “El pensamiento libertario en la obra de Wilhelm Reich y su proyección social actual” (Xavier Serrano Hortelano) y “Wilhelm Reich y el anarquismo” (Josep Ferrando Alemany)

“…la cosmovisión del anarquismo se funde suavemente con el funcionalismo orgonómico de Reich, sin graves fisuras entre ambos; en consecuencia, del resultado de la misma será permisible afirmar que extremadamente las posiciones de Marx y Reich sólo confluyen de manera tangencial”. (J.F.Alemany)

Ha llegado el momento de ser honestos: la dictadura autoritaria no existe únicamente en los Estados totalitarios. Se encuentra tanto en la Iglesia como en las organizaciones académicas, entre los comunistas tanto como en los gobiernos parlamentarios. Es una tendencia humana general que nace de la supresión de la función vital y constituye, en todas las naciones, la base de la psicología de las masas para aceptar e instaurar las dictaduras. Sus elementos básicos son la mistificación del proceso de la vida; la desvalidez material y social existentes; el miedo a la responsabilidad de plasmar la propia vida; y, en consecuencia, el ansia de una seguridad ilusoria y de autoridad, pasiva o activa. El auténtico anhelo de democratizar la vida social tan antiguo como el mundo, se basa en la autodeterminación, en una socialidad y moralidad naturales, en la alegría en el trabajo y la felicidad terrenal en el amor. Quienes sienten ese anhelo consideran toda ilusión un peligro. Por lo tanto, no temerán la comprensión científica de la función vital, sino que la usarán para conocer a fondo los problemas decisivos relacionados con la formación de la estructura del carácter humano; de ese modo, serán capaces de dominar estos problemas no de una manera ilusoria, sino científica y práctica. Por todas partes luchan los hombres a fin de transformar una democracia que es mera forma en una verdadera democracia para todos aquellos empeñados en un trabajo productivo, una democracia del trabajo, es decir, una democracia fundamentada en una organización natural del proceso del trabajo. (W. Reich)

PORQUÉ REICH EN UNA ACAMPADA LIBERTARIA

La evolución de la democracia de preguerra en una democracia del trabajo total y verdadera, significa que todos los individuos adquieran la capacidad para una determinación auténtica de la propia existencia, en cambio de la actual determinación formal, parcial e incompleta. Significa sustituir las tendencias políticas irracionales de las masas por un dominio racional del proceso social. Esto requiere una constante autoeducación del pueblo en el ejercicio de la libertad responsable, reemplazando la espera infantil de una libertad ofrecida en bandeja de plata o garantizada por otra persona. Si la democracia ha de desarraigar la tendencia humana a la dictadura, tendrá que demostrarse capaz de eliminar la pobreza y procurar una independencia racional del pueblo. Esto y únicamente esto, merece el nombre de desarrollo social orgánico. (Reich)

La función natural de la socialización del hombre es garantizar el trabajo y la realización natural del amor. Esas dos actividades biológicas del hombre siempre han dependido de la investigación y del pensamiento científico. El conocimiento, el trabajo y el amor natural son las fuentes de la vida. Deberían también ser las fuerzas que la gobiernan, y su responsabilidad total recae sobre todos los que producen mediante su trabajo. (Reich)

Es la ley interna y no la externa la medida de la libertad auténtica. • Es más fácil exigir disciplina y reforzarla con la autoridad, que educar a los niños mediante una iniciación gozosa en el trabajo y la conducta sexual natural. • Es más fácil insistir en las manifestaciones de respeto y amor legalmente determinadas, que conquistar la amistad mediante una conducta auténtica y decente. • Es más fácil vender la propia independencia a cambio de una seguridad económica, que llevar una existencia independiente responsable, y ser su propio dueño. • Es más fácil representar lo vulgar y más difícil representar la verdad. (W. Reich)

“el espíritu libertario es aquello que está en la esencia de lo humano”. X. Serrano, buscando explicar la raíz de donde nace el encuentro del pensamiento libertario y el de Reich.

Debemos de una vez por todas decidir si “Dios” es una figura todopoderosa, barbuda, en los cielos, o la ley cósmica de la naturaleza que nos gobierna.

Para poder dominar la peste psíquica, tendremos que distinguir netamente entre el amor natural entre padres y niños, y la compulsión familiar. La enfermedad universal llamada “familitis” destruye todo cuanto el esfuerzo humano honesto trata de realizar. (Reich)

La palabra “revolucionario” no significa el uso de la dinamita, sino el de la verdad; no significa conciliábulos clandestinos ni distribución de propaganda ilegal. Sino una llamada abierta y pública a la conciencia humana sin rodeos ni subterfugios; no significa gansterismo político, ejecuciones, audiencias, conclusión y ruptura de pactos, sino que revolucionario significa “radical porque va a la raíz de las cosas” (W. Reich)

En una palabra, no queremos que en esta corta vida unos pocos delincuentes políticos nos perturben, nos engañen o nos tomen el pelo. ¡No queremos que la política siga destruyendo nuestras vidas! ¡De una vez para siempre! (Wilhelm Reich)

“El capitalismo es incompatible con la salud mental de la población, salud que sólo se podrá lograr de la mano de la abolición de la sociedad de clases” (W. Reich)

Reich impulsó también acampadas. Una de las actividades de la SexPol (Asociación Alemana para una política sexual proletaria) creada por él en 1931, eran campamentos donde las jóvenes parejas pudieran practicar una sexualidad libre en un medio natural alejado de los opresivos y depresivos barrios en que la juventud proletaria sobrellevaba su existencia. Ello daba lugar también a una convivencia en común en la que se compartían experiencias vitales, análisis y perspectivas que fortalecían la conciencia de clase de aquellos jóvenes. La importancia de la naturaleza, más allá de lo que engloba el ridículo término “medio ambiente”, sino expresando todo lo natural como opuesto a artificial, es fundamental para Reich, es fundamento mismo de su obra, puesto que su objeto no es otro que la vida misma, lo viviente -incluso la naturaleza no viviente- la materia pulsante y la energía que la hace vibrar, fundamentando, en un proceso que va de la biología y la biofísica a la astrofísica y la cosmología, una nueva ciencia: la orgonomía.

La Acampada de Boñar está rodeada por un circo de montañas que conforman un vórtice energético, en el que además confluyen cadenas montañosas de acusada formación ondulada, que vienen por el Este desde el pantano de Riaño y por el Oeste desde el embalse de Casares de Arbas, y por el que discurre la corriente del río Porma, procedente del pantano del mismo nombre a escasa distancia dirección Norte. Ello alimenta una potente carga de energía orgónica que permite disfrutar de un cielo azul intenso aún, límpido, un firmamento nítido por el que en la noche traza su camino la Vía Láctea y estrellas y luceros deslizan los giros de su armónica danza. ¡Qué mejor lugar para observar el orgón físicamente y aprender y comprender los fundamentos teóricos que inspiraron la ciencia de la orgonomía! Si además aquí nos encontramos gentes libertarias de la más variada procedencia, estimuladas por la feliz y genuina iniciativa de los compañeros de la CNT leonesa, que se consolida año a año y van ya diez y seis, dispuestas a establecer y fortalecer relaciones y afinidades, a compartir experiencias y planteamientos, con una actitud abierta, antidogmática y antiautoritaria -que fue la que presidió el obrar de Reich- no se nos ocurre en AL ALDU sitio más idóneo donde plantear esta situación que os proponemos en torno a la vida y la obra de Wilhelm Reich; esta acción in situ, en la Acampada Libertaria de Boñar, a la que os invitamos a participar agradeciéndoos vuestra presencia y la entusiasta difusión que os rogamos extendáis entre compañeros, amigos y contactos.

Reich propone la puesta en práctica también de la defensa de la Vida. Individuos que gozan de un dilatado sentir emocional, marcados por la impronta de una conexión transparente con los procesos de la vida; por una u otra razón, en su cuerpo no se ha cebado la influencia dañina de la vida acorazada, el influjo pernicioso de la peste emocional ha incidido más superficialmente que en muchos otros casos. Estos individuos, cuyo contacto con la vida les es asequible, se hallan capacitados en mayor o menor grado para cuestionar las formas comunitarias que aman y sienten el maná de la vida; en aras de promover y defender la Vida viva, sin obstáculos, y que su ley impregne la humanidad. Mientras el misticismo nacionalista aspira recursos del material social humano hacia fines ilusorios y alimento de pasiones secundarias y desviadas de su proceso básico, la solidaridad de hombres que aman la Vida aspira a que se haga presente el reconocimiento de su existencia y que la insistencia del proceso de la vida, proceso de recambio energético alternativo y sincronizado, surque los destinos de la comunidad mundial.(J.F. Alemany) Quien no tiene confianza en lo viviente, o la ha perdido, es presa fácil del miedo subterráneo a la vida, procreador de dictadores. Lo que vive es en si mismo razonable. Se convierte en una caricatura cuando no se le permite vivir. Si es una caricatura, la vida únicamente puede crear pánico. Por eso, sólo el conocimiento de lo que está vivo puede expulsar el terror. Puede reconfortarnos el hecho de que las raíces de la ciencia llegan a profundidades infinitamente mayores que la confusión fascista de hoy. (Wilhelm Reich)

Más información:

http://leon.cnt.es/

http://alaldu.com/