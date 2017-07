Continuas las protestas contra el régimen hegemónico neoliberal. Después de las protestas en Hamburgo contra el G20 es el turno de Francia. Justo el día en que el Gobierno de Francia celebraba los fastos por el éxito de la Ocupación Neoliberal las calles ardían. Desde que en 2015 se instaló el Estado de Excepción policial no cesan los disturbios, solo acallados por los medios masivos. Los del Día de la Bastilla son solo uno más en una larga lista.

¿Qué descubren estos disturbios? La protesta #NoG20 en Alemania se produjo entre el 6-7 de julio. La protesta Francesa se produjo justo una semana después. Ambos movimientos comparten objetivos pero carecen de continuidad. La desorganización y la falta de visión política contrarias a la voluntad popular.

Vemos que los distintos alzamientos populares como el #NoG20 en Alemania, #Noborders/Well como Refugees en Italia, Grecia o Francia, las Marchas de la Dignidad en España, sindicales, por la vivienda, antitransgénicos, antiTAV, ecológicas... siguen siendo formas aisladas de resistencia y no logran conectarse en forma de un frente claro. Así es imposible contrarrestar los envites de un bloque compacto como es el formado por las oligarquías. La población está desunida.

¿Qué se necesita para lograr un frente común europeo? Reconstruir el obrerismo

El obrerismo es el talón de Aquiles del Neoliberalismo; el cual logra comprar por medio de la peregrina promesa de Trabajo y Xenofobia.

Reorganizar el Frente Social sin duda debe partir de un análisis acertado de la situación y una autocrítica que dirija un debate entre las organizaciones. ¿Por qué están destruidas las organizaciones obreras y sociales internacionales?

No es cuestionable: Asumidas las responsabilidades la respuesta a los problemas de Europa e internacionales pasa por la colaboración y coordinación en forma de bloque de la Fuerzas Sociales que atiendan más allá de las llamadas nacionales. En un mundo globalizado la acción nacional desprecia la capacidad movilizatoria internacional. ¿Qué hubiese pasado en Francia si se hubiesen conectado la protesta antirrepresiva con la protesta de Hamburgo? ¿Cuándo fue la última huelga general mundial? Una Agenda Reivindicativa y Solidaria Europea. Hemos visto atisbos en el Movimiento antiG20 o la lucha de los Estibadores en España, que lograron movilizar a parte del continente. Esto se hizo y se tendrá que volver a hacer.

El Día Nacional de Francia conmemora el primer aniversario de la Toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, un punto de inflexión de la Revolución Francesa, así como la Fête de la Fédération que celebra la unidad del pueblo francés el 14 de julio de 1790. El desfile militar popular más antiguo y grande de Europa se celebra en la mañana del 14 de julio, en los Campos Elíseos de París, frente al presidente francés, junto con otros funcionarios franceses y huéspedes extranjeros. Este año Donald Trump fue uno de los invitados.

Desde noviembre de 2015 Francia vive un estado de emergencia, desde entonces la resistencia contra el Estado Policial y sus operaciones de perfil racial crecen. Las políticas neoliberales y la violencia policial son el caldo de cultivo de las olas de protestas y enfrentamientos que Francia ha visto en los últimos dos años.

Al igual que el año anterior, cuando se quemaron 855 coches, en la noche del 13 de julio, el 14 de julio estallaron enfrentamientos en muchas ciudades francesas. Este año casi 900 coches fueron quemados durante enfrentamientos por todo el país. Las Fuerzas de seguridad [Fuerzas de Ocupación Neoliberal] fueron atacadas y según el Ministerio del Interior 13 policías y soldados resultaron heridos [interpusieron contradenuncias]. Se desconoce cuánto personas de las que participaron en protestas y enfrentamientos fueron heridos. Las fuerzas de seguridad [de ocupación] detuvieron a 368 personas.

Situation actuellement tendue à Clichy-la-Garenne gros dispositif policier. #Clichy #Emeutes92 #14juillet pic.twitter.com/LUtPXOoxZE — BLOCUS INFOS (@BlocusInfos) 14 de julio de 2017 En la tarde del 14 de julio, hubo una manifestación contra las políticas neoliberales de Macron y Trump. La manifestación fue principalmente pacífica, los activistas del bloque negro trataron de mantener a los policías a distancia de la manifestación.

En Aulnay-Sous-Bois, un suburbio de París, un motorista fue asesinado en la noche del 14 de al 15 de julio. El motorista huía de un control de policial. En Francia, muchas personas huyen de los controles policiales, temiendo detenciones y de la violencia policial. Por la noche los tweets giraban entorno a coche en llamas.

