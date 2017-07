El 19 de juliol de 1936 es va produir un ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL 19 DE JULIOL A BARCELONA esdeveniment de vital rellevància històrica a la ciutat de Barcelona. El poble, prèviament organitzat i preparat, es va enfrontar a les tropes franquistes i pràcticament sense ajuda i sense l’armament adequat les va derrotar, donant lloc a l’inici d’una de les revolucions de més trascendentals de la història del moviment obrer. La ciutat de Barcelona va passar a mans de les treballadores. Es van col·lectivitzar fàbriques i tallers, i indústries senceres van passar a gestionar-se per mitjà d’assemblees de treballadors. Es van crear milícies d’obrers que van anar a combatre a les tropes franquistes a nombrosos indrets del territori sublevat, alliberant pobles sencers que decidien convertir-se en col·lectivitats agràries. En alguns llocs es va abolir completament el govern, els diners i la propietat privada, proclamant-se el comunisme llibertari. I tot va començar en els nostres propis barris.

El paper de la CNT en aquest procés revolucionari va ser imprescindible. Per això no podem deixar de recordar-ho com un exemple de la capacitat d’una classe treballadora forta, unida i ferma en les seves conviccions.

Per tot això, des de la CNT de Barcelona hem organitzat un seguit d’actes en els quals, al mateix temps que recordem les gestes dels nostres avantpassats, exposarem la vigència dels plantejaments que les van inspirar. Aquests actes consistiran en el següents:

Dissabte 15 de juliol:

12: 00h Concentració per la llibertat dels anarcosindicalistes represaliats (Pl. Catalunya, davant d’El Corte Inglés).

13: 30h dinar popular

16: 30h xerrada sobre la Revolució al Kurdistán a càrrec d’Azadí, Plataforma en Solidaritat amb el Poble Kurd.

18: 00h espectacle de titelles a càrrec de la companyia “Títeres desde Abajo”.

19: 30h actuació del cor llibertari “CorCó d’ALPS”.

(Totes les activitats (excepte la concentració) de la tarda tindran lloc a l”Hort del Xino, C / Reina Amàlia 11, barri del Raval)

Dimecres 19 de juliol:

18: 00h ruta històrica per la Barcelona Revolucionària (parada de Metro Sant Antoni L2).

20: 00h Concert de Juan de Diego Trio, presentant un treball basat en el llibre “El Curt Estiu de la Anarquia” (Solar de “Salvem les Drassanes”, Pl. Blanquerna, <M> Drassanes L3)

Us hi esperem! Visca la Barcelona Anarquista!

El 19 de Julio de 1936 se produjo un acontecimiento importantísimo en la ciudad de Barcelona. El pueblo, previamente organizado y preparado, se enfrentó a las tropas franquistas y prácticamente sin ayuda y sin armamento adecuado las derrotó, dando lugar al inicio de una de las revoluciones de mayor calado en la historia del movimiento obrero. La ciudad de Barcelona pasó a manos de las/os trabajadoras/es. Se colectivizaron fábricas y talleres. Industrias enteras pasaron a gestionarse por medio de asambleas de trabajadores. Se crearon milicias de obreros que partieron a combatir a las tropas franquistas en numerosos lugares del Estado, liberando pueblos enteros que decidían convertirse en colectividades agrarias. En algunos lugares se abolió completamente el gobierno, el dinero y la propiedad privada, proclamándose el comunismo libertario. Y todo empezó en nuestros propios barrios.

El papel de la CNT en este proceso revolucionario fue imprescindible. Por ello no podemos dejar de recordarlo como un ejemplo de la capacidad de una clase trabajadora fuerte, unida y firme en sus convicciones.

Por todo ello, desde la CNT de Barcelona hemos organizado una serie de actos en los que, al mismo tiempo que recordamos las gestas de nuestros antepasados, expondremos la vigencia de los planteamientos que las inspiraron. Dichos actos consistirán en lo siguiente:

Sábado 15 de julio:

12:00h Concentración por la libertad de los anarcosindicalistas represaliados (Pl. Catalunya, delante de El Corte Inglés).

14:00h dinar popular

16:30h charla sobre la Revolución de Rojava.

18:00h espectáculo de títeres a cargo de la compañía “Títeres desde Abajo”

19:30h actuación de coral de canciones revolucionarias

(Todas las actividades de la tarde tendrán lugar en l’L’Hort del Xino, C/ Reina Amalia 11, barri del Raval)

Miércoles 19 de julio:

18:00h ruta histórica por la Barcelona Revolucionaria (parada de Metro Sant Antoni L2).

20:00h Concierto de Juan de Diego Trio, presentando un trabajo basado en el libro “El Corto Verano de la Anarquia” (Solar de “Salvem les Drassanes”, Pl. Blanquerna, <M> Drassanes L3)

CNT Barcelona

http://cntbarcelona.org/