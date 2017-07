Traducción Tarcoteca - Antifa Journalist Gets Death Threats After Exposing Far Right Media at Hamburg G20 Protest | NYC ANTIFA 8.7.2017

Estados Unidos no está enviando sus mejores personas a Alemania. Individuos de extrema derecha ataviados como pseudo-periodistas trataron de asistir a las protestas contra G-20 en Hamburgo, pero fueron expuestos por el periodista antifa Soeren Kohlhuber.

Estos fueron Lauren Southern , Lucas Rudkowski, Tim Pool (de EE.UU.) y Max Bachmann (de Alemania). Más tarde se enfrentaron con activistas que se mostraron muy molestos por su presencia.

Kohlhuber recibió más tarde una serie de amenazas de muerte. Ahora está en Hamburgo cubriendo las manifestacion "Welcome to Hell", pero hizo un hueco para conceder una breve entrevista a NYC-Antifa.

Los "periodistas" extrema derecha fueron los siguientes:

Lauren Southern, una figura mediática de Alt Right que trabaja con grupos nacionalistas blancos europeos para bloquear los barcos de refugiados. Tuvo la cara dura de llevar una camisa "Identidad Europa" a las manifestaciones, que fueron tan intensas que las multitudes se vieron abrumados por 15.000 policías.

Luke Rudkowski lleva el "grupo de Verdad" [tipo de periodismo conspiranoico] sobre el 11-S "We Are Change". Con frecuencia Promueve a líderes de las milicias blancas y antisemitas como a su héroe David Icke. Incluso acusó a la Cruz Negra Anarquista de Denver del tiroteo indiscriminado del teatro de Aurora-Colorado en 2012.

Rudkowski y Southern asistieron a la contra-protesta del junio de 10 contra la marcha islamófoba en Foley Square, en el centro de Nueva York. Juntos, intentaron entrar en la contra-protesta y gravar a los asistentes, pero fueron expulsados ​​rápidamente. Southern dijo que le pareció una marcha repelente, y Rudkowski se dirigió inmediatamente a la policía para tratar de que se realizaran detenciones.

Rudkowski afirmó que estaba allí con la escusa de ser de un "Partido neutral", pero está claro que está actuando para apoyar los argumentos de activistas extrema derecha, que son menos cautelosos que él a la hora de expresar sus puntos de vista, como el Southern.

Tim Pool, como Rudkowski, logró su reputación en emisiones livestraming de la plaza Zuccotti en el Occupy Wall Street. Allí infiltrados intentaron filmar en directo activistas qué pudieran ser juzgados por acciones ilegales. Más recientemente, se ha empapado del Kool-Aid [somos amigos, somos neutrales, venimos en son de paz] que vende Alt Righ, también, y ahora es promociona el movimiento mientras que por lo que pretende ser "neutral".

Los tres así se unieron a un alemán, Max Bachmann, que se mueve en círculos de derecha sobre teoría de la conspiración.

Entrevista a Soeren Kohlhuber

1) ¿Cómo te enteraste de que Lauren Southern , Tim Pool y Lucas Rudkowski venían a las protestas del No G-20 en Hamburgo? ¿Los viste allí, o huvo preaviso?

Caminé a la manifestación y vi a una chica con una camisa del grupo de extrema derecha "Identidad Europa." Yo no sabía que ella.

<<Lauren Southern pensó que no pasaba nada por llevar un camiseta nacionalista de "Generación Europa" a la manifestación masiva Hamburgo "Welcome to Hell". (Foto: Sören Kohlhuber)

2) Una vez que les viste, ¿cómo lo diste a conocer?

Advertí a la gente por Twitter, porque en Alemania "identitäre" [identitarios] y otros grupos de extrema derecha toman fotos de antifascistas y periodistas para sus archivos.

3) ¿Qué les pasó a tres?

Oí que la gente les atacaron, pero sólo ói esto en el canal de Youtube de Luke Rudkowski.

4) ¿Qué te pasó a tí después?

Lucas hizo un vídeo para Youtube con mi cuenta de Twitter y mi foto. Después de esto me calló una tormenta de mierda de la extrema derecha, Reuters, y otros. Ahora me están acosando desde diferentes plataformas.

Para más información, ver el artículo de Soeren Kohlhuber más largo de lo sucedido (en alemán): "Los derechos de activistas de Medios en el G20 - posterior campaña en mi contra,"

Rechte Medienaktivisten bei G20 – anschließende Kampagne gegen mich | Soeren Kohlhuber

https://soerenkohlhuber.wordpress.com/2017/07/08/rechte-medienaktivisten-bei-g20-anschliessende-kampagne-gegen-mich/

medios de comunicación social de Kohlhuber y página web:

www.twitter.com/SoerenKohlhuber

www.facebook.com/soeren.kohlhuber

https://soerenkohlhuber.wordpress.com