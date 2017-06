Una vez más el capital maniobra para imponer sus intereses frente a las necesidades de la mayoría, afectando en esta ocasión al derecho de la población de Móstoles y Arroyomolinos (fundamentalmente trabajador@s, parad@s y cualquier persona sin medios para costearse un seguro sanitario privado) a una asistencia sanitaria pública y de calidad.

Sin importarles nuestra salud y con el único objetivo de aumentar el negocio del Hospital Rey Juan Carlos, pretenden el desmantelamiento (o con suerte que se quede como un centro socio-sanitario), tras 34 años de existencia, del Hospital Público de Móstoles.

No deberíamos olvidar nunca que, por más que nos digan lo contrario, el Rey Juan Carlos es un HOSPITAL PRIVADO, propiedad de la multinacional alemana Helios-Fresenius, tras comprarlo hace pocos meses al Grupo Quirón por 6.000 millones de euros. ‘TRAS UNA INVERSIÓN TAN GRANDE NO PARECE QUE VENGAN A MÓSTOLES A REALIZAR TAREAS DE INTERÉS SOCIAL, VIENEN A GANAR DINERO’.

Con ese mismo objetivo y para ‘convencernos’ de que es mejor ser atendidos en los nuevos hospitales privados, el gobierno regional planifica el deterioro de los centros sanitarios públicos, reduce camas y personal y, en consecuencia, se disparan las listas de espera.

Ahora, tras las primeras movilizaciones, el Consejero de Sanidad dice que “el Hospital Universitario de Móstoles seguirá funcionando como siempre”, pero ‘NO PODEMOS FIARNOS DE QUIENES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HAN CONSTRUIDO 11 HOSPITALES PRIVADOS Y NINGUNO PÚBLICO’. Tampoco deberíamos dejar de tener en cuenta que si no se ha derogado la Ley 15/97 es porque el capital todavía la considera de utilidad. Da que pensar que esta norma “imprescindible” para la privatización y aprobada en su día por PSOE, PP, CIU y PNV, no sólo la han mantenido vigente los gobiernos de Zapatero y Rajoy, sino que ya parece olvidada por “todos” los partidos del arco parlamentario (EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES NINGUNO LLEVABA LA DEROGACIÓN EN SU PROGRAMA).

Por ello, mientras existan esta y otras leyes autonómicas (LOSCAM, …), el actual gobierno –o cualquiera de los siguientes- de la Comunidad de puede utilizarlas para el mismo propósito que ahora niegan: CONVERTIR CAMAS DE AGUDOS EN CAMAS DE MEDIA LARGA ESTANCIA, PARA QUE ASÍ EL HOSPITAL PRIVADO ‘CAPTE/ROBE’ LOS PACIENTES Y PROCESOS DEL RENTABLES DEL HOSPITAL PÚBLICO, CONVIRTIÉNDOLO EN SU TOTALIDAD, O EN PARTE, EN UN CENTRO SOCIO-SANITARIO.

Que no nos engañen, ningún cambio de este tipo pretende una mejora de la calidad, solo les guía el insaciable ánimo de lucro de las multinacionales sanitarias.

Por eso l@s trabajador@s tenemos que volver a la calle para defender nuestros derechos y que deje de hacerse negocio a costa de nuestra salud. Solo la lucha y la modificación/derogación de las leyes que lo permiten harán que desparezcan las empresas de la sanidad.

POR UNA SANIDAD PÚBLICA EN LA QUE TOD@S SEAMOS TRATAD@S EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y EQUIDAD Y NO EN FUNCIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO:

¡¡FUERA LAS EMPRESAS DE LA SANIDAD!!

POR LA DEROGACIÓN DE LA LEY 15/1997 Y DEL RESTO DE LEYES

QUE PERMITEN LA PRIVATIZACIÓN

NO AL PAGO DE SU DEUDA: DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN

ACUDE A LA CONCENTRACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2017,

A LAS 12 HORAS, EN EL HOSPITAL PÚBLICO DE MOSTOLES:

C/RÍO JÚCAR S/N, METRO SUR-HOSPITAL DE MÓSTOLES.

Enlace SAS