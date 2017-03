Día: Viernes 24 de marzo

Lugar: La Enredadera de Tetuán. C/Anastasio Herrero, 10

Hora: 19:00

REFLEXIÓN

¿ISLAMOFOBIA O ISLAMOFASCISMO?

Breve introducción

ISLAMOFOBIA: término propagandístico para denunciar como racistas e insolidarios a quienes abogan por echar y prohibir entrar a los inmigrantes musulmanes, negando su capacidad de integración en nuestras sociedades, negándoles el derecho a vivir aquí según su cultura y valores de origen, y a educar a sus hijos en ellos; negando la responsabilidad de nuestros gobiernos en la desestabilización y opresión de sus sociedades (neocolonialismo); y señalando la falta de generosidad de nuestras sociedades ricas y con sobreabundancia. ISLAMOFOBIA: término propagandístico para denunciar como racistas e insolidarios a quienes abogan por echar y prohibir entrar a los inmigrantes musulmanes, negando su capacidad de integración en nuestras sociedades, negándoles el derecho a vivir aquí según su cultura y valores de origen, y a educar a sus hijos en ellos; negando la responsabilidad de nuestros gobiernos en la desestabilización y opresión de sus sociedades (neocolonialismo); y señalando la falta de generosidad de nuestras sociedades ricas y con sobreabundancia.

ISLAMOFASCISMO: término propagandístico para denunciar como bárbaros medievales a los inmigrantes musulmanes, con la violación sistemática de Derechos Humanos causada por sus modos de vida habituales; su fracaso en integrarse en nuestras sociedades, donde muchos derechos y libertades ya estaban normalizados y ahora amenazados; señalando la responsabilidad de sus mentalidades en originar las formas seculares de gobierno y opresión de las que precisamente huyen; y señalando la aceptación sólo aparente de nuestros usos y derechos sociales, y su victimismo constante.

¿Acoger o expulsar?

MATERIAL RELACIONADO

BIBLIOGRAFÍA (Libros)

