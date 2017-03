Sábado 4 de marzo a las 18:30H

En la puerta del circo Gottani Avd la Gavia s/n metro La Gavia

Como hemos dicho más veces, mientras estén los circos con animales en Madrid, seguiremos mostrando nuestro rechazo. El circo Quirós ya ha recogido sus cosas y se ha marchado de la ciudad, no sabemos qué ganas les quedarán de volver a por más el año que viene. Desde luego que este no ha sido su mejor año… El Gottani por su parte tiene funciones programadas hasta el 5 de marzo, así que os proponemos ir el sábado 4 a las 18:30h a recordarles que no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que las cosas cambien por si solas. Si no hay sorpresas de última hora, esta sería la última concentración que convocaremos esta temporada. Los próximos meses habrá que estar pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos pero nuestra posición ya la hemos estado dejando clara este invierno: no pararemos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía.

https://porelfindelcircoconanimales.wordpress.com/2017/02/24/concentracion-el-4-de-marzo-frente-al-circo-gottani/