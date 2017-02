Sigue el texto del llamamiento del grupo anarquista de Patras “Disinios Ippos” (caballo indomable) a anular las subastas de casas embargadas por bancos, cada semana en los tribunales de la ciudad de Patras.

El techo es un bien social

La intensificación de la ofensiva del Estado y la patronal a la mayoría de la sociedad continúa mediante el saqueo de la riqueza social. El cerco asfixiante que han montado en torno a nosotros contribuye a la formación de unas condiciones aún más favorables para el desmantelamiento cada vez mayor de los acervos sociales de las últimas décadas.

Ya se han puesto en el punto de mira unos bienes sociales básicos, como el agua, el suministro eléctrico, la comida, la sanidad y el techo. En concreto, en cuanto a la primera residencia de una persona, desde hace tiempo se ha puesto en marcha su saqueo por el Estado y los bancos. En varias ocasiones el desarrollo de un movimiento combativo contra las subastas ha logrado bloquear en la práctica la realización de las subastas dentro o fuera de las salas de los juzgados.

Hoy día, el hecho de que el sistema capitalista y estatal no es capaz de conseguir el consentimiento de la sociedad con sus planificaciones, ha conducido a las subastas electrónicas, con su legislación, a cual se puede ver en la página web relativa. Las metodizaciones taimudas de los parones, los banqueros y de sus portavoces políticos no tendrán ningún resultado. No vamos a consentir ninguna tentativa de desahucio. A salvaguardar nuestros barrios y a poner en práctica la solidaridad social y la auto-organización de clase.

El único camino alternativo es la solidaridad y las luchas sociales y de clase. Los trabajadores, los desempleados y los jóvenes debemos tomar la vida en nuestras manos, organizarnos y luchar colectivamente, de manera auto-organizada y sin mediadores, en todos los lugares de trabajo y los espacios sociales, en las escuelas y las universidades, en los barrios y las calles. Por la ruptura total con el mundo que engendra la pobreza, la indigencia y la muerte. Por una sociedad de igualdad, solidaridad y libertad, en la cual el techo será un bien social para todos y no una mercancía.

A organizar la auto-defensa social y de clase. Ninguna casa en manos de la Banca.

Concentración cada miércoles a las 15:30h, en el tribunal de Patras.

Grupo anarquista “Disinios Ippos” (caballo indomable)-miembro de la Organización Política Anarquista

***

Subastas electrónicas: La nueva medida de la Troika para vencer la resistencia del movimiento contra las subastas

Últimamente se ha intensificado la resistencia contra las subastas de viviendas embargadas por bancos. Cientos de personas se manifiestan en los tribunales cada vez que se subasta una casa. Estas manifestaciones, junto con la huelga prolongada de los notarios, han logrado anular muchas de las subastas programadas durante los últimos meses.

Para llevar a cabo sus fines y vencer la resistencia contra las subastas, los patrones políticos y económicos del gobierno están planeando legislar las subastas electrónicas. La introducción de las subastas electrónicas fue incorporada el verano pasado a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, tras “insistentes exigencias” de la Troika (en esta película el gobierno jugó el papel del bueno que no pudo resistir a los malos). La sede de ellas no serán los tribunales sino probablemente las oficinas de los notarios encargados de supervisar el proceso realizado vía Internet. Sin embargo, esto no debe darse por seguro, puesto que la Troika quiere que todo el proceso sea realizado y supervisado por los bancos o por entidades bancarias.

También, cambiará la forma del proceso. De la subasta en sobre cerrado pasaremos a la subasta “dinámica”, en la cual los pujadores podrán hacer varias ofertas reiteradas veces. El objetivo es obvio: La venta de las casas subastadas por todos los medios y lo más rápido posible. Por eso, las subastas electrónicas se estarán realizando tres veces a la semana, si hasta hoy se realizaban un día a la semana.

Notamos también que en las subastas electrónicas podrán participar personas y entidades del extranjero. Hasta hoy en las subastas pueden participar sólo personas de nacionalidad griega. Así el Capital internacional podrá meter mano directamente en las casas subastadas, sin necesitar de la mediación de algún títere griego.

Fuente: http://verba-volant.info/es/