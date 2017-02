Salón de actos de la FAL (C/. Peñuelas 41, Metro Embajadores) 20:00 h. Coloquio posterior con Conrado Escudero, director del documental y Javier Antón, Vocal de Memoria Histórica de la FAL

· El documental de 30' de duración se centra en cinco historias contadas por cuatro testimonios que hablan de sus recuerdos y del dolor que, a fecha de hoy, les sigue acompañando

· También se denuncia que el daño causado a miles de personas aún no ha sido reparado

La Guerra Civil española trajo la división más cruenta que hemos conocido a España, una guerra en la que hermanos, vecinos y conocidos se enfrentaron, en la que se mató, se asesinó y en la que se instauró el miedo y el silencio durante muchos años con la dictadura que impuso el General Francisco Franco, con unos primeros años de represalias durísimos sobre los que perdieron y con total impunidad para quienes estaban cerca del Régimen.

Ese dolor, ese miedo, sigue muy presente en quienes lo vivieron, en los familiares de las víctimas que siguen luchando para que no se olvide, quienes lo único que persiguen es que de una vez por todas se reconozca en nuestro país que sufrieron sin tener por qué y que perdieron a sus familiares sin razón alguna.

En el documental "Lagrimas de guerra" son cuatro los testimonios que hablan de cinco casos muy diversos de víctimas de la Guerra y los primeros años de dictadura. Casos reales, perfectamente documentados y recreados a través de documentos e imágenes de la época, provenientes de diferentes archivos, bibliotecas y centros de documentación de todo el país. La historia de sus familiares queda perfectamente plasmada, pero sobre todo el sentimiento de dolor que les ha acompañado durante toda una vida. Es su particular forma de decir al conjunto de la sociedad que hay brechas que aún no se han cerrado, que la Administración tiene una asignatura pendiente con ellos y con miles de personas que se encuentran en una situación parecida, que España es el país que es también por aquellos que perdieron su vida, que sufrieron, y cuyo daño aún no se ha reparado.

Además de los testimonios, en el documental aparecen otra serie de personas que aportan datos y denuncian cómo desde la llegada de la Democracia y con la Ley de Amnistía de 1977 y posteriormente la Ley de Memoria Histórica de 2007, se ha dejado a un lado un aspecto fundamental, reconocer a las víctimas, a quienes forman parte de la historia más reciente de nuestro país. Poner nombres y apellidos a aquellos que fueron asesinados, que huyeron, o sufrieron las represalias de la sinrazón y nombrar a quienes hicieron que eso ocurriera sin ningún tipo de complejo.

Un trabajo de más de cinco meses de duración dirigido y producido por Conrado Escudero Donate, periodista y comunicador que estando en situación de desempleo se embarcó en un proyecto que desde hacía mucho tiempo quería hacer. Para ello se ha rodeado de algunas personas; para la búsqueda de documentación ha contado con su hermano Juan Carlos Escudero, la banda sonora ha corrido por cuenta de Jose Vicente Romero, el diseño gráfico de la cartelería pertenece a Alfonso Escamilla González, y para la grabación de algunas imágenes ha participado Gema María Martín Díaz.

Cabe resaltar que no ha contado con ningún tipo de ayuda para la realización de este documental y que todos los gastos han corrido por su cuenta.

Fuente: http://fal.cnt.es/?q=node/37265