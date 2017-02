Aquila, Michoacán. Aproximadamente a las 3:00 am de este 5 de febrero, cinco integrantes de la Policía Comunitaria de San Pedro Naranjestil fueron levantados a la altura del retén instalado en Tizupa en la Carretera Federal 200, en el municipio de Aquila, Michoacán, donde se realizan actos de constante vigilancia en pos de la seguridad de las comunidades costeras. Este punto ha sido desde hace varios años un foco rojo por la incursión de los grupos criminales que han despojado de sus tierras a comuneros de diversas localidades de la región, además de romper considerablemente el tejido social de sus habitantes.

El comandante de la Policía Comunitaria, Germán Ramírez, denunció ante medios oficiales, alternativos y a las instancias estatales sobre el secuestro de estas 5 personas, a lo que el procurador de Michoacán, dijo que "no son 5 efectivos de los comunitarios, son sólo 3", mencionó de igual manera que "en el caso específico de la desaparición de los policías no han recibido información de la SSP hasta este momento".

Por su parte, sl secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, negó la participación de la Marina o de cualquier fuerza federal en el levantón de los comunitarios. En entrevista con Grupo Marmor, narró: “Yo de inmediato me comuniqué con el responsable de la Zona Naval para revisar si había algún requerimiento y me comentaron que no, que ellos no habían sido”.

En un acto de solidaridad, la comunidad indígena de Santa María Ostula decidió llamar a asamblea general y se acordó realizar algunas acciones de presión para exigir la inmediata aparicion de los comunitarios secuestrados.

El portal Subversiones - Agencia Autónoma de Comunicación, redacta en sus redes sociales que "les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias."

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMPAÑEROS COMUNITARIOS SECUESTRADOS POR EL ESTADO-CAPITAL!

¡ALTO A LOS SECUESTROS Y LA VIOLENCIA GENERALIZADA EN AQUILA, MICHOACÁN!

