Hoy 1° de febrero de 2017 arriba a sus 20 años de andadura la lista de e-mail anarqlat, una activa asamblea de contacto, difusión e intercambio al servicio del ideasl ácrata en esta parte del mundo, espacio donde la gente de El Libertario ha estado involucrada desde sus comienzos. Por supuesto es motivo de alegría encontrar aún en pleno funcionamiento una iniciativa de esta clase, que no solo fue de las pioneras en Internet para el anarquismo latinoamericano, sino que cumplió, cumple y esperamos cumplirá en el futuro, un papel destacado en las relaciones entre personas, iniciativas y colectivos que tanto en la práctica como en la teoría se interesan por lo que es, ha sido y será el anarquismo en esta parte del mundo.

Para quienes desconozcan de qué se trata anarqlat, copiamos (con algunas modificaciones para actualizar el contenido) lo que se dice en el sitio web de la lista (https://lists.riseup.net/www/info/anarqlat):

«ANARQLAT es un foro para usuarios de correo electrónico, constituido en torno al tema del Anarquismo en América Latina. El objetivo central es crear un espacio abierto a l@s interesad@s en conocer la práctica, intercambiar información, difundir análisis y promover debates en referencia al ideal libertario, que en la actualidad se ha convertido en objeto de renovada atención por parte de gente de muchos lugares, quienes coinciden en la necesidad de ahondar en conocer las dimensiones históricas, socio-políticas, intelectuales y culturales de un fenómeno cuya relevancia en el pasado, el presente y el futuro de los países latinoamericanos queremos rescatar del menosprecio y la ignorancia tanto en la teoría como en la acción.

Con anarqlat nos reunimos a conversar sobre las ideas, experiencias e impacto del socialismo libertario en el escenario latinoamericano, pero eso no excluye que se toquen temas conexos (por ejemplo: la teoría o la historia general del anarquismo mundial, debates sobre otros tópicos concernientes a la realidad de América Latina, etc.), pues ellos proveen de un marco referencial indispensable para nuestro ámbito específico de interés. Esto implica que en anarqlat vemos al anarquismo continental tanto en el contexto de sus particularidades, como en los vínculos con un movimiento y un ideal que ha tenido expresiones en todo el planeta En febrero de 1997 arrancamos -con 30 inscritos desde 6 países- este foro virtual que ha desarrollado a través de los años una rica dinámica de información e intercambio. Somos actualmente mas de 290 participantes residentes en los territorios controlados por 25 Estados: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israel, Italia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Uruguay y Venezuela; no obstante, queremos que se incorporen más suscripciones, pues la aspiración es fortalecer aún más este instrumento de comunicación interactiva entre quienes se interesan por el presente y futuro del anarquismo latinoamericano.

Para conocer los detalles sobre el modo de funcionamiento y cómo unirse a anarqlat, escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. »

Para cerrar nuestra nota de celebración, saludos y abrazos muy calurosos a tod@s l@s es que con su interés y participación han hecho posible estas dos décadas de recorrido para anarqlat -especialmente para Nelson, su impulsor inicial e informal "maestro de ceremonias" a lo largo de todo este recorrido-. También insistir en que de ningún modo anarqlat es un circulo cerrado o logia excluyente, así que quien se interese en participar y comparta sus propositos siempre tendrá las puertas abiertas para participar, así que si no lo han hecho ¡anímense y vengan!...

Fuente: http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/